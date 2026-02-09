¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤¬¾¾»³±Ä¶È½ê¤ò³«Àß
ÀßÈ÷Æ³Æþ¡¦Ã¦ÃºÁÇ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸°¦É²¸©¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½ ¶áÆ£ÂÀ¹áÌ¦ ¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§4346¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¾¾»³±Ä¶È½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤ò³«Àß¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤Ï40µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ±Ä¶È½ê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.»Í¹ñ¡Ê°Ê²¼¡¢NEXYZ.»Í¹ñ¡Ë¤ÎÀßÈ÷ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬°¦É²¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢LED¤ä¶õÄ´¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¡¦¹¹¿·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦É²¸©¤Ø¤Î±Ä¶È¤Ï¡¢NEXYZ.»Í¹ñ¤Î¹â¾¾ËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó¹âÃÎ±Ä¶È½ê¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸©ÆâµòÅÀ¤Î¿·Àß¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤«¤éÆ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¡¢¸©Æâ¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎLED¾ÈÌÀ¡¦¹â°µ¼õÅÅÀßÈ÷¡Ê¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥ë¡Ë¡¦¶õÄ´ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ËÆü¡¹´ó¤êÅº¤¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¸©Æâ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¦¿®ÍÑÁÈ¹çÅù¤ò´Þ¤à¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÄó·È¤ò³ÈÂç¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßÌó50¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏºÎÍÑ¿Í°÷¤ò¤µ¤é¤ËÁý°÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦É²¸©Á´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½Û´Ä¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È³µÍ×
»ö¡¡¡¡¶È¡§¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È
¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±ÀßÈ÷Æ³Æþ»Ù±ç¡Ê½é´üÅê»ñ0±ß¡¦·î³ÛÎÁ¶âÀ©¡Ë
151¼Ò¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó11¤ÎÃÏ°è»Ò²ñ¼Ò40µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï8¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°¤Æî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¢°ËÍ½¶ä¹Ô¡¢°¦É²¶ä¹Ô¡¢¹áÀî¶ä¹Ô¡¢¹âÃÎ¶ä¹Ô¡¢¹â¾¾¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ï12Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ëCO₂ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ÏÎß·×249Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï´Ä¶Âç¿Ã¤è¤ê¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ï¤º¤«102¼Ò¤Î´Ä¶¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÃ¦ÃºÁÇ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È½ê³µÍ×
»ö¶È¼ÔÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.»Í¹ñ ¾¾»³±Ä¶È½ê
½êºßÃÏ¡§¢©790-0003 °¦É²¸©¾¾»³»Ô»°ÈÖÄ®7ÃúÌÜ1-21 ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÀ¸Ì¿¾¾»³¥Ó¥ë 8F
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group
¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦IR¡ÊÃ´Åö¡§ÅèÅÄ¡Ë
TEL¡§03-6415-1178
MOBILE¡§090-7135-5085
Mail¡§pr_ir@nexyzgroup.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://www.nexyz.jp/
¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.nexyz-zero.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½ ¶áÆ£ÂÀ¹áÌ¦ ¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§4346¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡Ê¥Í¥¯¥·¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¾¾»³±Ä¶È½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤ò³«Àß¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤Ï40µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ±Ä¶È½ê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.»Í¹ñ¡Ê°Ê²¼¡¢NEXYZ.»Í¹ñ¡Ë¤ÎÀßÈ÷ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬°¦É²¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢LED¤ä¶õÄ´¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¡¦¹¹¿·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦É²¸©¤Ø¤Î±Ä¶È¤Ï¡¢NEXYZ.»Í¹ñ¤Î¹â¾¾ËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó¹âÃÎ±Ä¶È½ê¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸©ÆâµòÅÀ¤Î¿·Àß¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤«¤éÆ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¡¢¸©Æâ¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¸©Æâ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¦¿®ÍÑÁÈ¹çÅù¤ò´Þ¤à¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÄó·È¤ò³ÈÂç¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßÌó50¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏºÎÍÑ¿Í°÷¤ò¤µ¤é¤ËÁý°÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦É²¸©Á´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½Û´Ä¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È³µÍ×
»ö¡¡¡¡¶È¡§¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È
¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±ÀßÈ÷Æ³Æþ»Ù±ç¡Ê½é´üÅê»ñ0±ß¡¦·î³ÛÎÁ¶âÀ©¡Ë
151¼Ò¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó11¤ÎÃÏ°è»Ò²ñ¼Ò40µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï8¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°¤Æî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¢°ËÍ½¶ä¹Ô¡¢°¦É²¶ä¹Ô¡¢¹áÀî¶ä¹Ô¡¢¹âÃÎ¶ä¹Ô¡¢¹â¾¾¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ï12Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ëCO₂ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ÏÎß·×249Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï´Ä¶Âç¿Ã¤è¤ê¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ï¤º¤«102¼Ò¤Î´Ä¶¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÃ¦ÃºÁÇ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶È½ê³µÍ×
»ö¶È¼ÔÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.»Í¹ñ ¾¾»³±Ä¶È½ê
½êºßÃÏ¡§¢©790-0003 °¦É²¸©¾¾»³»Ô»°ÈÖÄ®7ÃúÌÜ1-21 ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÀ¸Ì¿¾¾»³¥Ó¥ë 8F
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.Group
¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦IR¡ÊÃ´Åö¡§ÅèÅÄ¡Ë
TEL¡§03-6415-1178
MOBILE¡§090-7135-5085
Mail¡§pr_ir@nexyzgroup.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXYZ.¡×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://www.nexyz.jp/
¡Ö¥Í¥¯¥·¡¼¥ºZERO¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.nexyz-zero.jp/