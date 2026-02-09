¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦°å»ÕÊÔ¡¢3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¡¡¡Á¸½Ìò°å»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦DX¡Á
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒALY¡ÊÆ±Ãæ±û¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæß·¸øµ®¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦°å»ÕÊÔ¡Ö°å»Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÉÂ±¡¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¡Á¸½Ìò°å»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦DX¡Á¤ò¡¢3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16¡§30¡Á18¡§00¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î»ëÄ°¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÐÏ¿URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿½¹þ´ü¸Â¤ÏÆ±Æü16¡§00¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Û¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_EHpdgN-0TVCObmuLk90OVQ
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¡Û¡§
https://forms.gle/9GMS5WQDkgbtXGycA
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
¡¡LIVEÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30¡Á18:00
¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿® ¡§¡¡3·î30Æü¡Ê·î¡Ë17:00¡Á4·î20Æü¡Ê·î¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼ Àµ¼ù
¡¡ALY¡¡Î×¾²¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡±Ä¶ÈÉôÄ¹ ¡¿°å»Õ¡¡´äËÜ ½¤°ì
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¢£Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡Áí¹ç¿ÇÎÅ¥×¥í¥°¥é¥àÀÕÇ¤¼Ô/
¡¡ËÅÄÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Éû±¡Ä¹/MBA¡¡Âç¿ù ÂÙ¹°ÀèÀ¸
¢£¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í°¦¿Î²ñ°æ¾åÉÂ±¡¡¡
¡¡Áí¹çÆâ²ÊÉôÄ¹/ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åµé°Ñ°÷¡ÊFACP¡Ë¡¡茺ÅÄ ¼£ÀèÀ¸
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
£±¡¡Àì¹¶°å¤ò3Ì¾¤«¤é56Ì¾¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÀïÎ¬¡×¤È¤Ï¡ª¡©
£²¡¡ÉÂ±¡´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ
£³¡¡ÉÂ±¡¤òÊÑ¤¨¤¿Ê£¿ô¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¶¨Æ¯¿ÇÎÅ¤Î¼ÂÁ©Îã
£´¡¡¿ÇÎÅ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ»öÎã¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¦ÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û500Ì¾
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡
°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡±¿±Ä»öÌ³¶É
contact_ai@mdv.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_EHpdgN-0TVCObmuLk90OVQ
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý
https://forms.gle/9GMS5WQDkgbtXGycA
¡ÚÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Û¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_EHpdgN-0TVCObmuLk90OVQ
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¡Û¡§
https://forms.gle/9GMS5WQDkgbtXGycA
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
¡¡LIVEÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30¡Á18:00
¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿® ¡§¡¡3·î30Æü¡Ê·î¡Ë17:00¡Á4·î20Æü¡Ê·î¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼ Àµ¼ù
¡¡ALY¡¡Î×¾²¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡±Ä¶ÈÉôÄ¹ ¡¿°å»Õ¡¡´äËÜ ½¤°ì
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¢£Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡Áí¹ç¿ÇÎÅ¥×¥í¥°¥é¥àÀÕÇ¤¼Ô/
¡¡ËÅÄÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Éû±¡Ä¹/MBA¡¡Âç¿ù ÂÙ¹°ÀèÀ¸
¢£¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í°¦¿Î²ñ°æ¾åÉÂ±¡¡¡
¡¡Áí¹çÆâ²ÊÉôÄ¹/ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åµé°Ñ°÷¡ÊFACP¡Ë¡¡茺ÅÄ ¼£ÀèÀ¸
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
£±¡¡Àì¹¶°å¤ò3Ì¾¤«¤é56Ì¾¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÀïÎ¬¡×¤È¤Ï¡ª¡©
£²¡¡ÉÂ±¡´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ
£³¡¡ÉÂ±¡¤òÊÑ¤¨¤¿Ê£¿ô¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¶¨Æ¯¿ÇÎÅ¤Î¼ÂÁ©Îã
£´¡¡¿ÇÎÅ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ»öÎã¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¦ÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û500Ì¾
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡
°åÎÅAI³èÍÑWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡±¿±Ä»öÌ³¶É
contact_ai@mdv.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÉÂ±¡·Ð±ÄÁØ¡¢¿ÇÎÅÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817616306608/WN_EHpdgN-0TVCObmuLk90OVQ
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý
https://forms.gle/9GMS5WQDkgbtXGycA