¡Ö¤ï¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤òÅì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥É¡¼¥à2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸
ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï¡¢ËÜÇ¯£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Åì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥É¡¼¥à£²£°£²£¶¡×¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤ò½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¡£¼ê·Ú¤Ê¤Õ¤ê¤«¤±¡Ê¥×¥ì¡¼¥óÌ£¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÎÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤òÀ°¤¨Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤ÞÄ²¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤È¥¢¥·¥É¥Õ¥£¥ë¥¹¶Ý¡ÊÆý»À¶Ý¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡££²£°£²£´Ç¯£±£²·î£±£²Æü¤ÎÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢¸¤ÍÑ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆAmazon¢¨£±¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¢¨£²¡£Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥££²£°£²£µÇ¯£±£²·î¹æ¡Ø¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30¡Ù¤Î¡Ö¶È³¦ÊÌ¥Ò¥Ã¥È¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë ¸áÁ°£±£°»þ¡Á¸á¸å£µ»þ
¢£²ñ¾ì¡§Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëF ¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ11
¡ö¡Ö¤ï¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¡×¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢°¦Ç¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÇ¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://nekochan.jp/cat-news/article/44894¡Ë
¢¨1 AmazonµÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£°Æü»þÅÀ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¢¨£³ ÇÛÉÛ¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ï¿ô¤Î¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¿ä¿ÊÉô¡¡03-6382-7304
³áÅÄ¡¡´²Ê¸¡¡h-kajita@taisho.co.jp
ÅÄÃæ¡¡½¨¼£¡¡shuj-tanaka@taisho.co.jp