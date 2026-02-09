Iyuno¡¢ISO27001Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®Íê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½
¥Ðー¥Ð¥ó¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡¢2026Ç¯2·î6Æü /PRNewswire/ -- ±ÇÁüºîÉÊ¤Î»úËë¤ä¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Âç¼ê¡¢Iyuno¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO27001¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²÷µó¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎÀºÎÏÅª¤ÊÅØÎÏ¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Çー¥¿¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£
Iyuno Achieves ISO279001 Certification, Reinforcing Its Commitment to Security & Trust
Iyuno¤ÎºÇ¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õITÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëAllan Dembry»á¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢ISO27001Ç§¾Ú¤ÎÍ×µá»ö¹à¤òËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤äÄó·È²ñ¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³¤Ë°ì´ÓÀ¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ISO27001Ç§¾Ú¤Ï¡¢µ»½Ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆÃÄê¡¢´ÉÍý¡¢Äã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ§¾Ú¤Ï¡¢Iyuno¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òºÇ½ÅÍ×»ö¹à¤Ë·Ç¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¶È³¦¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢µ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÈÄó·È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
IYUNO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IYUNO¡ÊIyuno¡¢www.iyuno.com¡Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¸þ¤±¤Ë¥íー¥«¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢29¥ö¹ñ45µòÅÀ¤Ë¤ÆÊñ³çÅª¤Ê¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Èµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î»ÜÀß¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢¿áÂØ¡¢»úËëÀ©ºî¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
