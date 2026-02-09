Piramal Critical Care¤ÈBlue-Zone Technologies¤¬ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÄó·È
¥¤¥ó¥É¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤, 2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited¤Î³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëPiramal Critical Care, Inc.¡ÊPCC¡Ë¤ÈBlue-Zone Technologies Ltd.¡ÊBlue-Zone¡Ë¤Ï¡¢ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤ò²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄó·È¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Blue-Zone¤¬³«È¯¤·¤¿ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤Î³×¿·Åª¤Ê²ó¼ý¡¦½èÍýµ»½Ñ¤È¡¢Piramal¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇäÇ½ÎÏ¤¬Äó·È¤Ë¤è¤ê¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´øÈ¯ÀËã¿ìÌô¤¬´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÉ¬¿ÜÀ½ÉÊ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´¿ÈËã¿ì¤Î¼çÍ×¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Blue-Zone¤ÎPhoenix Deltasorb®ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²¤½£µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤¬²¼¤ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Blue-Zone¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²¤½£¤ÎPCC¤Î¸ÜµÒ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥É¥¤¥Ä¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Blue-Zone¤Ï¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤ÎÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¡µë¤È»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£PCC¤Ï¡¢Blue-Zone¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤ò½èÍý¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¥Ò¥ÈÍÑ¤Î¥»¥Ü¥Õ¥ë¥é¥óUSP¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡¢¤ª¤è¤ÓÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥Ü¥Õ¥ë¥é¥óUSP¤ÎÈÎÇä¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Piramal Critical Care¼ÒÄ¹·óCOO¤ÎJeff Hampton»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPiramal Critical Care¤Ï¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ÇBlue-Zone¤ÈÄó·È¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤È´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄã¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ï¥¬¥¹²ó¼ýµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×¾²¥Ëー¥º¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿µÛÆþËã¿ìÌô¤òÁªÂò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÌÜÉ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÛÆþËã¿ìÌô¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¼£ÎÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°åÌôÉÊ¤Ç¤¹¡£Piramal Pharma¤Ï¡¢Á´¿ÈËã¿ìÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢Î×¾²ÀÇ½¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Î×¾²°å¡¢ÉÂ±¡¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥±¥¢¤ò¼õ¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËã¿ì¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
Piramal Critical Care¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
PCC¤ÏËã¿ì¡¢áÖÄË´ÉÍý¡¢¿ñ¹ÐÆâ¼£ÎÅ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£PCC¤Ï¡¢À¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÉÂ±¡¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¹¤¯À¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PCC¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢µÛÆþËã¿ìÌô¡¢áÛ½Ì¤äáÖÄË´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¿ñ¹ÐÆâ¼£ÎÅÌô¡¢·ìÞùÁýÎÌºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤ÊÃí¼ÍºÞ¤ä¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PCC¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥à¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥°¥ï¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥À¥Ø¥¸¤ËÍ¥¤ì¤¿À½Â¤¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥¹³«È¯Ç½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¬À©Ç§Äê¤Î¼èÆÀ¤È¸·³Ê¤ÊGMPµ¬À©¤Ø¤Î½å¼é¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢PCC¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂç¼ê°åÌôÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§www.piramalcriticalcare.com
Piramal Pharma Ltd¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Piramal Pharma Limited¡ÊPPL¡¢NSE¡§PPLPHARMA I BSE¡§543635¡Ë¤Ï¡¢17¤«½ê¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³«È¯¡¦À½Â¤»ÜÀß¤È100¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PPL¤Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê³«È¯¡¦À½Â¤¼õÂ÷ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëPiramal Pharma Solutions¡ÊPPS¡Ë¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÉÂ±¡¸þ¤±¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëPiramal Critical Care¡ÊPCC¡Ë¡¢»ÔÈÎ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤ä¥¦¥§¥ë¥Í¥¹À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PPL¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëAbbvie Therapeutics India Private Limited¤ÏAbbvie¤ÈPPL¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ½Ìô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´ã²Ê¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËPPL¤Ï¡¢À¸ÊªÀ½ºÞ/¥Ð¥¤¥ª¼£ÎÅÌô¤È¥ï¥¯¥Á¥óÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëYapan Bio Private Limited¤ËÀïÎ¬Åª¾¯¿ôÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§Piramal Pharma | LinkedIn
* PPL¤ÎYapan Bio¤Ø¤Î¾¯¿ôÅê»ñ¤Ë¤è¤ë1»ÜÀß¤ò´Þ¤à¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¥êー¥Àー - ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°&¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Madiha Vahid»á
Madiha.Vahid@piramal.com
Åê»ñ²È¸þ¤±¹Êó&¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Gagan Borana»á
Gagan.Borana@piramal.com
Blue-Zone Technologies Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Blue-Zone¤Ï¡¢ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¡ÊWAG¡Ë¤Î²ó¼ý¡¢½èÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¯¥êー¥ó¥Æ¥Ã¥¯À½Ìô´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢´Ä¶¤òÊÝ¸î¤·¡¢´øÈ¯ÀËã¿ìÌô¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ²È¤ª¤è¤Ó¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Áー¥à¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎËã¿ìÌô¾µÇ§¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢Blue-Zone¤Ï´øÈ¯ÀËã¿ìÌô¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁõÃÖ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Blue-Zone¤Ï¡¢´øÈ¯ÀËã¿ìÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¤È¡¢ÇÑ´þËã¿ì¥¬¥¹¤ò¾µÇ§Ëã¿ìÌô¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blue-Zone¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢health@blue-zone.ca¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢www.blue-zone.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
