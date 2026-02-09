Field Medical¡¢AF¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2026¤ÇField PULSE¤ÎºÇ¿·»î¸³¥Çー¥¿¤òÈ¯É½
¹âÅÅ°µÇÈ·Á¤òÍÑ¤¤¤¿½Ö´ÖÅª¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¸úÎ¨Åª¤Ê°ì¤«½ê¤º¤Ä¤Î¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¾Ú
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«ー¥Ç¥£¥Õ¥Ð¥¤¥¶¥·ー¡¢2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- Ê£»¨¤Ê¿´ÉÔÀ°Ì®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊPFA¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢Î×¾²ÃÊ³¬¤Î°åÎÅµ»½Ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëField Medical¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç2·î5～7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯Âè31²ó¹ñºÝAF¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê31st Annual International AF Symposium 2026¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤ÎField PULSE»î¸³¤ÎºÇ¿·Î×¾²»î¸³¥Çー¥¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
The FieldForce™ Ablation System by Field Medical. A focal PFA system designed to support transmural lesion creation for complex cardiac arrhythmias.
Field PULSE¤Ë¤è¤ê¡¢Field Medical¤ÎFieldForce™¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥«¥Æー¥Æ¥ë¡ÊÀÜ¿¨¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Î¾ÇÅÀ¥«¥Æー¥Æ¥ë¡Ë¤ÇÁ÷Ã£¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¹âÅÅ°µ¤Î1ÉÃÌ¤Ëþ¤Î¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÇÈ·Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÄ¹»þ´ÖÀÜ¿¨¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì¤«½ê¤º¤Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ÷Ã£¤Ë¤è¤ë½Ö´ÖÅª¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢ºÇ¿·Î×¾²»î¸³¡ÊLate Breaking Clinical Trials¡§LBCT¡Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤È¥«¥Æー¥Æ¥ë¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢1ÉÃÌ¤Ëþ¤Î¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÁ÷Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê°ì¤«½ê¤º¤Ä¤Î¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÉÂÊÑ¥»¥Ã¥È¤Î¸ÄÊÌ²½¤ÎÎ¾Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×Field PULSE¤Î¼çÇ¤¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Ë¥åー¥èー¥¯½£Mount Sinai¤ÎÅÅµ¤À¸Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëVivek Y. Reddy°å³ØÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥Éµ»½Ñ¤¬´Ø¤ï¤ë¼ê½Ñ¤Î¸úÎ¨À¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤¬¾ÇÅÀ¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ëµá¤á¤ë½ÀÆðÀ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¸¦µæ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡¦½Ö´ÖÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ÷Ã£¡§200¥ß¥êÉÃÌ¤Ëþ¤ÇÉÂÊÑ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤«½ê¤º¤Ä¤Î¿×Â®¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½
¡¦¼ê½Ñ¤Î¸úÎ¨²½¡§Î¾Â¦ÇÙÀÅÌ®³ÖÎ¥½Ñ¡ÊPVI¡Ë»þ´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï12.5Ê¬¡¢ºÇÂ®¤Î¾ÉÎã¤Ç¤Ï7.7Ê¬¤Ç´°Î»
¡¦PVI¤ÎÂÑµ×À¡§ºÆ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÇÈ·Á¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PVI¤ÎÂÑµ×À¤¬½ù¡¹¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾ÚºÑ¤ß
¡¦ÀÅÌ®ÊÌ¡§94.2%
¡¦´µ¼ÔÊÌ¡§84.6%
¡¦°ÂÁ´ÀÉ¾²Á
¡¦ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Î½ÅÆÆ¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤Ê¤·
¡¦µÞÀ¿Õ¾ã³²¡¢²£³ÖËì¿À·ÐËãáã¤ÎÊó¹ð¡¢Î×¾²Åª¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍÏ·ì¤Ê¤·
¡¦Ç¾MRI¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¡Ên=14¡Ë¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¾É¸õÀÂçÇ¾ÉÂÊÑ¡ÊDWI+/FLAIR+¡Ë¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
°Ê¾å¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢Field Medical¤Î¹âÅÅ°µ¾ÇÅÀPFA¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ×¾²¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¿´¼¼ÀÉÔÀ°Ì®¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¿´Ë¼ÀÉÔÀ°Ì®¡ÊAF¡Ë¼£ÎÅÊýË¡¤Î³«È¯¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿6¤«·î´Ö¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Î¿´¼¼ÉÑÇï¡ÊVT¡Ë¥Çー¥¿¤È¹ç¤ï¤»¡¢¼ê½Ñ¤Î¸úÎ¨À¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¿´Ë¼¡¿¿´¼¼¤Î´ð¼Á¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ÇÅÀPFA¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢Á´¿´¼¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÍÑÅÓ¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅÐ¾ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖField PULSE¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÊýË¡¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸Â³¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ÇÅÀPFA¤ò·×²èÅª¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×Field Medical¤ÎÁÏÀß¼Ô·óºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSteven Mickelsen°å³ØÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö³Æ¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Î°ÂÄêÀ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤Î±Æ¶Á¤òÀ©¸Â¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÉÔÀ°Ì®¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡×
Field PULSE¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢AF¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2026¡ÊAF Symposium 2026¡Ë¤ÎºÇ¿·Î×¾²»î¸³¡ÊLate Breaking Clinical Trials¡Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥óI¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Field Medical¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°7»þ30Ê¬～8»þ30Ê¬¤Ë¡¢AF¤ËÂÐ¤¹¤ëPFA¤ÎÀ¸ÊªÊªÍý³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³Ø²ñµÄ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢Kenneth Ellenbogen°å³ØÇî»Î¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡Ö¹âÅÅ°µPFAÇÈ·Á¤òÍÑ¤¤¤¿ÉÂÊÑ¿¼ÅÙ¤ÎºÇÂç²½¡×¡ÊMaximizing Lesion Depth Using High Voltage PFA Waveform¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°7»þ30Ê¬～9»þ30Ê¬¤Î¾ÉÎãÊó¹ð¡ÊCase Transmission¡Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó6¤Ç¤Ï¡¢Vivek Reddy°å³ØÇî»Î¤Ë¤è¤ëFieldForce¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈFieldForce¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¼çÍ×¹Ö±é¡ÖField MedicalÀ½¹âÅÅ°µPFA¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿AF¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡ÊAF Ablation Using a High-Voltage Field Medical PFA Catheter¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
FieldForce™¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FieldForce¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆÈ¼«¤ÎFieldBending™µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ÀÜ¿¨¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Î¾ÇÅÀPFA¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥ë¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ÷Ã£ÀïÎ¬¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¸Åª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¹â¶¯ÅÙÅÅ³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿´Ë¼¡¿¿´¼¼Î¾Êý¤Î¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¿´Â¡¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î²Õ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£FieldForce¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¸Åª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Field Medical®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯¡¢Steven Mickelsen°å³ØÇî»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Field Medical¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿´ÉÔÀ°Ì®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊPFA¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢Î×¾²ÃÊ³¬¤Î°åÎÅµ»½Ñ´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎFieldForce¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¥«¥Æー¥Æ¥ëÀß·×¤ò¸úÎ¨Åª¤ÇÀµ³Î¤Ê¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤ÎFieldBending¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÅý¹ç¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¼¼À¡¿¿´Ë¼ÀÉÔÀ°Ì®¤Î¼£ÎÅ·ë²Ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢Field Medical¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ØÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿´¼¼ÉÑÇï¤ÎÅ¬±þ¾É¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆFDA TAP¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¡¢VCAS»î¸³¤ÏCirculation¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.fieldmedicalinc.com¤ò¤´Í÷¤Î¾å¡¢LinkedIn¡¢X¡¢YouTube¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FieldForce™¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼£¸³ÍÑ°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢Ë®Ë¡¡ÊÊÆ¹ñË¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤Ï¼£¸³ÍÑ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ÍíÀè
Holly Windler
619.929.1275
holly.windler@gmail.com
media@fieldmedicalinc.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2878123/Field_Medical_Ablation_System.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg?p=medium600
