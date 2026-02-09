¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥ÓÉáµÚ¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»Ô¾ì¤òºÆÄêµÁ
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¼çÆ³¤Î»ëÄ°½¬´·¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ý±×²½ÀïÎ¬¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾ÃÈñ¤òºÆ·ÁÀ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»Ô¾ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÄ°¹ÔÆ°¤¬¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤«¤Ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹Èó°ÍÂ¸·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈÂç¤¤¯°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤Ï139,087.7É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¹ÈÏ¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÉáµÚ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍøÍÑ³ÈÂç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿ÇÛ¿®¤Î°ìÈÌ²½¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¶¯¤¤À®Ä¹¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·295,022.5É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å2035Ç¯¤Ë¤Ï587,886.3É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³×¿·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¿ÍÍ²½¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥ÉÅ¸³«¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î´°Á´¤ÊÄ´ººÈÏ°Ï¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/video-on-demand-global-market-report
¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤¿Í×°ø
²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®ÎÁ¶â¤ÎÄã²¼¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®¥â¥Ç¥ë¤Î¼õÍÆ³ÈÂç¤¬¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¹¹ð¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅþÃ£ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£³¤Â±ÈÇÇÛ¿®¡¢°ãË¡ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ý±×¤Î°ÂÄêÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®´ðÈ×¤È¾ÃÈñ¼Ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ò·ÁÀ®
º£¸å¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»Ô¾ì¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÈÂç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤è¤ÓÀÜÂ³·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¡¢¹âÂ®¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î·ÑÂ³ÅªÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä´ë¶È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´ðÈ×¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¼çÆ³¤Î¿ä¾©¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î´ØÍ¿¸þ¾å¤È²òÌóÎ¨Äã¸º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÉô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ¬À©´ÆÆÄ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¡±Üµ¬Â§¤¬½ÅÍ×¤ÊÀ©Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤Ï¶¥Áè¤È²ÃÆþ¼Ô¤ÎÎ®Æ°À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆ°¸þ
¡ü ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ï2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¼ý±×¤Î64.2¡ó¤òÀê¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®´ðÈ×¡¢Ê¬ÀÏ¡¢ÇÛ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î·ÑÂ³ÅªÅê»ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
¡ü ¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¡¢¸ÄÊÌ²½¥Äー¥ë¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¤¬¾ÃÈñ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¼ý±×¤Î43.6¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÃæ¿´»ëÄ°½¬´·¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¸ÂÄê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=15020&type=smp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341128/images/bodyimage1¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÈºÇ½ªÍøÍÑ¼Ô¤ÎºÎÍÑÆ°¸þ
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¼ý±×¤Î73.6¡ó¤òÀê¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤È¹¹ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¤È¼ý±×²½¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤áºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ï¼ûÍ×¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¼çÆ³·¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¼ý±×¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
