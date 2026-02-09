¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡Ã¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö¡¦¤Ä¤¯¤ë¡ÖÂè33²ó ¤ª¤À¤¿¤ó¿©°éÂ¼¡×¡Ú¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø¡Û
¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤À¤¿¤ó¿©°éÂ¼¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿Æ»ÒÎÁÍý¶µ¼¼¤È¤·¤Æ¡¢16Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÉÍÜ¶µÍ¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢±ÉÍÜ¶µÍ¡¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¤¹¤ë¿Æ»Ò¤È°ì½ï¤ËÄ´Íý¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ä¡Ö½Ü¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341149/images/bodyimage1¡Û
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âè33²ó¡Ö¤ª¤À¤¿¤ó¿©°éÂ¼¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï
¡Ö½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¢ö ¤Þ¤ë¤´¤È¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¤ÈÆ»ÌÀ»ûÌß¡×¡£
½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¡¢¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿©¤òÀìÌç¤Ë³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Ä´Íý¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341149/images/bodyimage3¡Û
´ØÏ¢¥Úー¥¸
https://www.odawara.ac.jp/news/7723/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø
HP¡§https://www.odawara.ac.jp/news/7723/
TEL:0465-22-285
Ã´Åö:ÃæÂ¼¿¿ÃÎ»Ò
naka.ma@odawara.ac.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à
