À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Ë1Ãû0228²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¡¢CAGR13¡ó¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ³Ë»º¶È
À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È»º¶ÈÅª°ÕµÁ
À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÌó3,404²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû0228²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë13¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°²½¤äµ¡³£²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖÃÎÇ½²½¤µ¤ì¤¿À½Â¤¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¡¢ÉÊ¼ÁÍ×µá¤Î¹âÅÙ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤Ï»ýÂ³Åª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëIoT¤¬¤â¤¿¤é¤¹À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×
¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹µ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ª¥Ö¥·¥ó¥°¥¹¡ÊIIoT¡Ë¤Ç¤¹¡£¹©¾ìÆâ¤ÎÀßÈ÷¤ä¥é¥¤¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢²ÔÆ¯¾õ¶·¡¢²¹ÅÙ¡¢¿¶Æ°¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¡¢ÉÊ¼Á¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÅý¹ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ï¸ÄÊÌ¤ÎÁõÃÖÆâ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¸å¤ÎÊ¬ÀÏÍÑÅÓ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤¬Â¨»þ¤Ë²Ä»ë²½¡¦²òÀÏ¤µ¤ì¡¢°Û¾ï¸¡ÃÎ¤äÍ½ÃûÊÝÁ´¤Ø¤È³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎºÇ¾®²½¤ÈÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤ÎºÇÂç²½¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¡¢À½Â¤¸úÎ¨¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿Ê²½¤È¿Íºà¤ÎÌò³äÊÑ²½
¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Æ°²½¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã±½ãºî¶È¤ä´í¸±ºî¶È¤òÃ´¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ï¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ºî¶È¼Ô¤«¤é´ÆÆÄ¼Ô¡¦Ê¬ÀÏ¼Ô¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤ÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
3D Systems, Inc.
ABB
Cisco Systems
Cognex Corporation
Emerson Electric Co.
FANUC
General Electric
Honeywell International Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
Robert Bosch GmbH
Rockwell Automation, Inc.
SAP
Schneider Electric
Siemens
Stratasys Ltd.
Yokogawa Electric Corporation
¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤ÎÆ³ÆþÆ°¸þ
¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»º¶È¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¢²½³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤Î¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅÅÆ°²½¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÈùºÙ²½¡¦¹âÀºÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬µ¬À©ÂÐ±þ¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×