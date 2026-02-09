ICANN85¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢Áê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃ±°ì¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò¶¯²½
¥Ë¥åー¥Ç¥êー, 2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers¡ÊICANN¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯3·î7Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè85²ó ¸ø³«²ñ¹ç¡ÊPublic Meeting¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñ¹ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¡ÊMinistry of Electronics and Information Technology ¡¢MeitY¡Ë¤Î½ê´É²¼¤Ë¤¢¤ëNational Internet Exchange of India¡ÊNIXI¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤¹¡£10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤¬À¹¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëICANN85¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊICANN85 Community Forum¡Ë¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¤ÇICANN¸ø³«²ñ¹ç¡ÊICANN Public Meeting¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëICANN85¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊICANN85 Community Forum¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ICANN¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´ÅöÉû²ñÄ¹·ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÃ´Åö¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î Samiran Gupta»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖICANN85¤ò¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëNIXI¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë²ñ¹ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¡ÊMeitY¡ËÄ¹´±¤Ç¤¢¤ê¡¢NIXI²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëShri S. Krishnan¡ÊIAS¡Ë»á ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç°ÂÁ´¤«¤ÄÊñ³çÅª¤Ç¡¢¶¯ð×¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ICANN85¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¢¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯ºö¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ICANN85¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¡§¿·gTLD¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Â¿¸À¸ì¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëICANN¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌò³ä¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥â¥Ç¥ë
ICANN85¤Ï¡¢4·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¿·gTLD¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼¡´ü¿½ÀÁ¼õÉÕ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¡¦¥Íー¥à¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDNS¡Ë¤Î¼¡¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤È¤Ê¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢´ë¶È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢À¯ÉÜ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡¢³ÆÁÈ¿¥¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊ¸²½¡¢¸À¸ì¡¢¸ÜµÒ¤Î´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡¦¥É¥á¥¤¥ó¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤ä¿½ÀÁÊýË¡¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·gTLD¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ICANN¤Î2030¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸ÇÍ¤Î¼±ÊÌ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ÉÍý¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃ±°ì¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿¿¤ËÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤äÊ¸»ú¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ³ÈÂç¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICANN85¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬WSIS+20À®²ÌÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ÎICANN¸ø³«²ñ¹ç¡ÊICANN Public Meeting¡Ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦¾ðÊó¼Ò²ñ¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÊWorld Summit on the Information Society¡Ë¡§20Ç¯¥ì¥Ó¥åー¡ÊWSIS+20¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¦Í»ñ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÄêÀ¡¢³«ÊüÀ¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥â¥Ç¥ë¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢ICANN¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤«¤é¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WSIS+20¤ÏÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¼¤äÀìÌçÃÎ¼±¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÃÎ¼±¤Î°ÜÅ¾¤ÈÇ½ÎÏ¹½ÃÛ¤ò¶¯²½¤·¡¢ICANN¸ø³«²ñ¹ç¡ÊICANN Public Meeting¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ICANN¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Í¥½¨¾Þ¡ÊICANN Community Excellence Award¡Ë
·æ½Ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ICANN¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Í¥½¨¾Þ¡ÊICANN Community Excellence Award¡Ë¤¬¡¢´¿·Þ¼°Åµ¡ÊWelcome Ceremony¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯²ò·èºö¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ICANN¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥â¥Ç¥ë¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿ICANN¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¤Î¤´°ÆÆâ
ÂÐÌÌ»²²Ã¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¡¢ 2026Ç¯3·î6Æü ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¸½ÃÏÅÐÏ¿¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¤Ï¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ICANN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ICANN¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î³ÎÊÝ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¡ÊÌ¾Á°¤Þ¤¿¤ÏÈÖ¹æ¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ì°Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ICANN¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤é¤Î°ì°Õ¤Î¼±ÊÌ»Ò¤ÎÄ´À°¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ICANN¤Ï1998Ç¯¤ËÈó±ÄÍø¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NIXI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
National Internet Exchange of India¡ÊNIXI¡Ë ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¡ÊMeitY¡Ë¤Î½ê´É¤Î²¼¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍø¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£NIXI¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¸ò´¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢.IN¤ª¤è¤Ó.भारत¡Ê.Bharat¡Ë ¤Î¹ñÊÌ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¥É¥á¥¤¥ó¤ò´ÉÍý¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶¯²½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NIXI¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢²óÉüÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
