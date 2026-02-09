¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ª¤è¤Ó¥°¥ê¥ë»Ô¾ì¤Ï¡¢²°³°Ä´Íý¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë248²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥ë¡¢·ÈÂÓ·¿Àß·×¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¿©½¬´·¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²ÈÄíÍÑ¤ª¤è¤Ó¾¦¶ÈÍÑ¥°¥ê¥ë»Ô¾ì¤òºÆÄêµÁ
À¤³¦¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ª¤è¤Ó¥°¥ê¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë172²¯6,040Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨10.4%¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä²°³°Ä´ÍýÂÎ¸³¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë248²¯2,150Ëü¥É¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë2035Ç¯¤Ë¤Ï343²¯1,740Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î´°Á´¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/barbecues-and-grills-global-market-report
²°³°À¸³è¤ÈÎÁÍý¤Î¼Â¸³»Ö¸þ¤¬½é´üÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê
2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î´Ö¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ª¤è¤Ó¥°¥ê¥ë¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢²°³°¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤äÄí¤Ç¤Î¸ä³Ú¤Î¿Íµ¤³ÈÂç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¶È¤ä²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆü¾ïÅª¤Ê¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¡¢¹âµéÎÁÍý¡¢Â¿µ¡Ç½Ä´Íý¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥°¥ê¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢À½ÉÊ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÉ²Ð°ÂÁ´µ¬À©¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎË¡Îá½å¼éÍ×·ï¡¢²°³°Ä´Íý¼ûÍ×¤¬µ¨Àá¤äÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬À®Ä¹¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥Ðー¥Ù¥¥åーÊ¸²½¤È´Ñ¸÷»Üºö¤¬¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·
º£¸å¡¢»Ô¾ì¤Ï²°³°Ä´Íý¤äÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊ¸²½Åª¡¦À©ÅÙÅªÊÑ²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Íµ¤¾å¾º¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·¿¥Ðー¥Ù¥¥åー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î³ÈÂç¡¢¾Æ¤ÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î´Ñ¸÷¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢²°³°¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê»Üºö¤â¡¢¥°¥ê¥ë¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âµé¥°¥ê¥ë¤ËÈ¼¤¦¹â³Û¤Ê½é´üÈñÍÑ
¡¦°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÎÌ¤À°È÷
¡¦²°Æâ³°¤ÎÂåÂØÄ´Íýµ¡´ï¤È¤Î¶¥Áè
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=2631&type=smp
¥¹¥Þー¥ÈÀÜÂ³À¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬À½ÉÊ³×¿·¤ò·ÁÀ®
µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ª¤è¤Ó¥°¥ê¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¼çÍ×¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þー¥ÈÀÜÂ³·¿¥°¥ê¥ëµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç
¡¦ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥°¥ê¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È²¹ÅÙÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç
¡¦¾®·¿·ÚÎÌ¤Î·ÈÂÓ·¿¥°¥ê¥ë¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã
¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿ÅÅµ¤¥°¥ê¥ë¤Ø¤ÎÓÏ¹¥³ÈÂç
¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¡¢ÀºÅÙ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò½Å»ë¤¹¤ë²°³°Ä´Íý¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¥°¥ê¥ë¤¬¼çÎ®¡¢·ÈÂÓ·¿¤ÏµÞÀ®Ä¹
À½ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¥°¥ê¥ë¤¬2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÁíÇä¾å¤Î47.2%¡¢81²¯4,570Ëü¥É¥ë¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÉáµÚÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢·ÈÂÓ·¿¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢°ÜÆ°·¿²°³°Ä´ÍýÍÑÅÓ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨9.1%¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341182/images/bodyimage1¡Û
¥¬¥¹Ç³ÎÁ¤¬¼çÎ®¡¢ÂåÂØÇ³ÎÁ¤â²ÃÂ®
¥¬¥¹¼°¥°¥ê¥ë¤Ï2025Ç¯¤ËºÇÂç¤ÎÇ³ÎÁ¶èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î51.6%¡¢88²¯9,990Ëü¥É¥ë¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áàºî¤ÎÍÆ°×¤µ¤È²¹ÅÙÀ©¸æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂåÂØÇ³ÎÁ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Ú¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÇ³ÎÁ¡¢ÅÅµ¤Êý¼°¤Ø¤Î´Ø¿´³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Î´Ö¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨12.1%¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
