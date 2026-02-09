ÌöÆ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢KANOSUKEÂè°ì¤ÎÀ®½Ï ¡ÖKANOSUKE OWNER¡ÇS CASK 2026¡×ËÜÆü¤è¤êÃêÁªÈÎÇäÊç½¸³«»Ï
5Ç¯½ÏÀ®¥Ðー¥Ü¥óÃ® ¡ß¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¡ß¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡¢10Ã®¸ÂÄêÃêÁªÈÎÇä·èÄê¡ª
¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤Î¤»¡¢¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±
KANOSUKE OWNER'S CASK 2026
¾®Àµ²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾®ÀµË§»Ì¡Ë¤Ï¡¢²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKANOSUKE OWNER¡ÇS CASK 2026¡×¤ÎÃêÁªÊç½¸¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡KANOSUKE¤Ï¡¢¡ÖMELLOW LAND, MELLOW WHISKY¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸¶¼ò¤Å¤¯¤ê¤«¤é¾øÎ±¡¢½ÏÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¹ñÆâ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡£140Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤½¤Î¾øÎ±µ»½Ñ¤òÁÃ¤Ë¡¢·Á¾õ¤Î°Û¤Ê¤ë3´ð¤Î¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿ºÌ¤Ê¸¶¼ò¤ò¡¢¾ÆÃñ¥ê¥Á¥ãーÃ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÃ®¤Ç½ÏÀ®¡£¼¯»ùÅç¡¦ÆüÃÖ»Ô¤ÎÅÚÃÏ¤Î¸·¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤È¡¢´ãÁ°¤ËË¾¤à¿á¾åÉÍ¤«¤é¤ÎÄ¬É÷¤¬¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î½ÏÀ®¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ç»¸ü¤ÇË§½æ¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÏÀ®¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌöÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ë¤¢¤ë²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö5Ç¯¡×¤Ï¡¢¸¶¼ò¤¬ºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¡¢ºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¸ÄÀ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë―»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¡ÈÂè°ì¤ÎÀ®½Ï¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀáÌÜ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡ÖKANOSUKE OWNER¡ÇS CASK 2026¡×¤È¤·¤ÆÂ¢½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö5Ç¯½ÏÀ® ¥Ðー¥Ü¥óÃ® ¡ß¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¡ß¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡×¤Î¸·ÁªÃ®¡Ê³ÆÃ®198ËÜ¤Î¥Ü¥È¥ë¿ô³ÎÌó¡Ë¡£¥¢¥ó¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡¿¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Ã®¤ò¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ÈÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÉÓµÍ¤á¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ä´ë¶È¤ÎÀáÌÜ¡¢¥Áー¥à¤ÎÃ£À®¡¢²ÈÂ²¤ÎµÇ°Æü¤Ê¤É¡¢»Ä¤·¤¿¤¤½Ö´Ö¤ò¡Ö³Î¤«¤Ê·Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ó¤»¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢KANOSUKE¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¯·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KANOSUKE OWNER¡ÇS CASK 2026 ³µÍ×
¢¡¡Ö5Ç¯½ÏÀ®¥Ðー¥Ü¥óÃ® ¡ß¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¡ß ¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡×10Ã®¸ÂÄê
¢¡¥Ü¥È¥ê¥ó¥°³ÎÌóËÜ¿ô¡Ê198ËÜ¡Ë¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¡¢¾ÚÌÀ½ñ¡¦Ã®¶ÀÈÄ¤Ê¤ÉÉÕÂÓ
¢¡¥¢¥ó¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¸¶¼ò(4,356,000±ß /ÀÇ¹þ )¡¿¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê ¸¶¼ò (4,554,000±ß/ÀÇ¹þ) ¤Î2¥¿¥¤¥×
1¡ËÀ½ÉÊ»ÅÍÍ
¸¶¼ò¡§¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡¿¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡Ë
½ÏÀ®¡§60¥«·î°Ê¾å
Ã®¡§¥Ðー¥Ü¥óÃ®
ÆâÍÆÎÌ¡§700ml¡¿ËÜ
ËÜ¿ô¡§198ËÜ¡Ê³ÎÌóËÜ¿ô¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§58ÅÙ～60ÅÙÄøÅÙ¡Ê¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡¿Ã®¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥é¥Ù¥ë¡§¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥ÊーÍÍÌ¾¤òµºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ðー¥Ü¥óÃ® 5Ç¯½ÏÀ®¡Ê¥¢¥ó¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡Ë¡§4,356,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ðー¥Ü¥óÃ® 5Ç¯½ÏÀ®¡Ê¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡Ë¡§4,554,000±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
¡¦OWNER¡ÇS CASK 2026 ¾ÚÌÀ½ñ
¡¦CASK NO.Æþ¤êÃ®¶ÀÈÄ¡ÊÄ¾·Â Ìó53cm¡¿¸ü¤µ Ìó4.5cm¡Ë
¡¦²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥é¥Ù¥ë¥Ü¥È¥ë¡ÊÁ´198ËÜ³ÎÌó¡Ë
¢¨ÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¶ÀÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ã¹©ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¶ÀÈÄ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¸å¤Î¥Ðー¥Ü¥óÃ®¡Ö¶õÃ®¡×Ç¼ÉÊ¡ÊÇÛÁ÷¡¿ÇÛÁ÷ÎÁÊÌ¡Ë
¡¦¶ÀÈÄ¡¿Ã®ºà¤òÍÑ¤¤¤¿²Ã¹©¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¾øÎ¯½ê¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Äー¥ë¤«¤é¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Þ¤Ç¡Ë
£³¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÃêÁªÈÎÇä¤Ø¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤Ë²Ã¤¨¡¢KANOSUKE¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ó¤»¤ëÁÛ¤¤¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
£´¡Ë¤´¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
STEP1¡ÃÃêÁª¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§2026Ç¯2·î9Æü 11:00 ～ 3·î1Æü 23:59
STEP2¡ÃÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Ë¡§2026Ç¯3·î10Æü
STEP3¡Ã·ÀÌó½ñÄù·ë¡¦¾¦ÉÊÂå¶â¤Î°ìÉô¡Ê10%¡Ë¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡§2026Ç¯3·î11Æü ～ 4·î10Æü
STEP4¡Ã¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥é¥Ù¥ëÀ©ºî¡ÊÉ½µÆâÍÆ³ÎÄê¡¦Æþ¹Æ¡Ë¡§2026Ç¯4·î13Æü ～ 5·î10Æü
STEP5¡ÃºÇ½ª¤´Àº»»¡Ê»Ä¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡Ë¡§2026Ç¯5·î11Æü ～ 6·î15Æü
STEP6¡Ã¥Ü¥È¥ëÈ¯Á÷¡§2026Ç¯6·îÃæ¡Ê½ç¼¡È¯Á÷¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à¡ÊÈ´¿è¡Ë
•Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ·èÄêÄÌÃÎ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÉÔ²Ä¡£
•ËÜÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¡Ê°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇÕÇä¤ê¤òÁÛÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
•¤´¹ØÆþÁ°¤Î¤´»î°û¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
•¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¸¶Â§¹ñÆâ¤Î¤ß°ì³çÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°È¯Á÷¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
•°ìÄê´ü´Ö¤´Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤òÌµ¸ú¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¡Ë¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤âÃå¼ê¶â¤ÎÊÖ¶âÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ§
¿ÀÇ·ÀîÃùÂ¢¸Ë
5Ç¯½ÏÀ®¥Ðー¥Ü¥óÃ® ¡ß ¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯ ¡ß ¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹
²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¤Î¸¶¼ò¤¬¡ÈÂè°ì¤ÎÀ®½Ï¡É¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÄÀ¤¬ºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë5Ç¯½ÏÀ®¡£
¤½¤Î¥Ôー¥¯¤òÂª¤¨¤¿¥Ðー¥Ü¥óÃ®¸¶¼ò¤ò¡¢KANOSUKE¤ÎÆÃÀ¤ò¥Ô¥å¥¢¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶¼òËÜÍè¤ÎÌöÆ°¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢58ÅÙ～60ÅÙ¢¨¤Î¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤Ç¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ü¥È¥ê¥ó¥°»þ³ÎÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã®¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡ÃTasting Note
¹á¤êÎ©¤Á¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ò»×¤ï¤»¡¢¥Ðー¥Ü¥óÃ®Í³Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î´Å¤ä¤«¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢Æî¹ñ¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ¤Ê¼¯»ùÅç¡¦ÆüÃÖ¤Îµ¤¸õ¡¢¤½¤·¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤«¤é¿á¤¹þ¤à²º¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¡£ KANOSUKE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£
¥Ôー¥Æ¥Ã¥ÉÇþ²ê¡ÃTasting Note
¥ê¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥¤ー¥È¤Ê¼ò¼Á¤ò¿Ä¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ôー¥È¥¹¥âー¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹áÌ£¤ÎÎØ³Ô¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢Ä¬É÷¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ðー¥Ü¥óÃ®Í³Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤µ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¡¦ÆüÃÖ¤Î¥á¥íー¤Ê´Ä¶¤¬°é¤ó¤À¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Ý¤ß¡£¥Ôー¥È¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈKANOSUKE¤é¤·¤¤Ä´ÏÂ¤¬¡¢Èþ¤·¤¯·ë¼Â¤·¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£
KANOSUKE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¯»ùÅç¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡¢¼¡À¤Âå¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー
KANOSUKE¤Ï¡ÖMELLOW LAND, MELLOW WHISKY¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸¶¼òÂ¤¤ê¤«¤é¾øÎ±¡¢½ÏÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£Í¥²í¤ÇË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸»Î®¤Ë¤Ï¡¢140Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1957Ç¯¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÃ®ÃùÂ¢ÊÆ¾ÆÃñ¡Ö¥á¥íー¥³¥Å¥ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿2ÂåÌÜ¡¦¾®Àµ²ÅÇ·½õ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÍ¼Æü¤ÎÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¤Î¾øÎ±¼òÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¡¢¿á¾åÉÍ¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÍýÁÛ¤ÎÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À4ÂåÌÜ¡¦¾®ÀµË§»Ì¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡Ö²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¡×¤òÁÏ¶È¡£
¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¾øÎ±µ»½Ñ¤òÁÃ¤Ë¡¢·Á¾õ¤Î°Û¤Ê¤ë3´ð¤Î¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¸¶¼ò¤òÂ¤¤êÊ¬¤±¡¢¾ÆÃñ¥ê¥Á¥ãーÃ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÃ®¤Ç½ÏÀ®¡£ÆüÃÖÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¤È¡¢¿á¾åÉÍ¤«¤é¿á¤¹þ¤àÄ¬É÷¤¬½ÏÀ®¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢Ç»¸ü¤ÇË§½æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼Æü¤ò»×¤ï¤»¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡È¥á¥íー¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
KANOSUKE¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê
¼ÒÌ¾¡§¾®Àµ²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»ÔÆüµÈÄ®
¿ÀÇ·Àî845-3
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÀµË§»Ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½Â¤
ÀßÎ©¡§2017Ç¯
HP¡§https://kanosuke.com/