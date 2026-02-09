Ispire Technology Inc.¡¢2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½
·ÑÂ³Åª¤Ê²ó¼ý¤ËÃíÎÏ¤·¡¢2025Ç¯6·î30Æü°Ê¹ß¡¢½ãÇä³Ý¶â¤ò19%ºï¸º
¥¥ã¥Ã¥·¥å»Ä¹â¤Ï 2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç1760Ëü¥É¥ë
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹, 2026Ç¯2·î7Æü /PRNewswire/ -- ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³µ»½Ñ¤ÈÀºÌ©ÅêÍ¿¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëIspire Technology Inc. ¡ÊNASDAQ¡§ISPR¡Ë ¡Ê°Ê²¼¡ÖIspire¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ë3¥«·î´Ö¡Ë¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»
¡¦Çä¾å¹â¤Ï2030Ëü¥É¥ë¡ÊÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï4180Ëü¥É¥ë¡Ë¡£
¡¦Çä¾åÁíÍø±×¤Ï350Ëü¥É¥ë¡ÊÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï770Ëü¥É¥ë¡Ë¡£
¡¦Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤Ï17.1%¡ÊÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï18.5%¡Ë¡£
¡¦±Ä¶ÈÈñÍÑ¹ç·×¤Ï1030Ëü¥É¥ë¡ÊÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï1510Ëü¥É¥ë¡Ë¡£
¡¦½ãÂ»¼º¤Ï660Ëü¥É¥ë¡ÊÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î½ãÂ»¼º¤Ï800Ëü¥É¥ë¡Ë¡£
Ispire¤Î¶¦Æ±ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëMichael Wang¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢Ispire¤Ë¤È¤Ã¤Æ1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¸ÜµÒÉÊ¼Á¤Î¹çÍý²½ÅØÎÏ¤ÎÊÑ¶ÊÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¿ô»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡¢¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Çä¾å¹â¤òÍ¥Àè¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤Îµ¬Î§¤¢¤ë°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¡¢½ãÇä³Ý¶â¤òºï¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢½ãÇä³Ý¶â¤ò2025Ç¯ÅÙËö¤Î4700Ëü¥É¥ë¤«¤é19.5¡óºï¸º¤·¡¢3790Ëü¥É¥ë¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ÆWang¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÁý»º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÅÚÂæºî¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎG-Meshµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¡±¿¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¼ê¡¦Ãæ·ø¥Ë¥³¥Á¥ó¥áー¥«ー¤¬¼¡À¤ÂåÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³µ¡´ï¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤äÄó·Èµ¡²ñ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëIKE Tech¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤Îµ¬À©Åö¶É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¶È³¦É¸½à¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¡Ê¥¨¥¤¥¸¥²ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬¥Õ¥ìー¥ÐーÉÕ¤ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ìー¥ÐーÉÕ¤ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆFDA¤ÎÇ§²Ä¤òÆÀ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ãË¡¥ëー¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÆ¹ñÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³°ãË¡¼è°ú¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢FDAÇ§²Ä¤Î¥Õ¥ìー¥ÐーÉÕ¤ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³À½ÉÊ¤Î¶¯¸Ç¤Ç¹çË¡Åª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¿¿¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£IKE¤òÍÊ¤¹¤ëIspire¤Ï¡¢¹çË¡Åª¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤·¡¢À½ÉÊ¤Î¿¿ÀµÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÉÔÀµ»ÈÍÑÈ¯À¸Á°¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñFDA¤¬¥Õ¥ìー¥ÐーÉÕ¤ENDSÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥¯¥íÅª¤ÊÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢FDA¤Ï¡¢¥Õ¥ìー¥ÐーÀ½ÉÊ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Âµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ispire¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢IKE¹çÊÛ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀèÃ¼¤Ç¤¢¤êºÇ¤âÄãËà»¤¤Îµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ispire¤ÎºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëJay Yu¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢ºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸·³Ê¤Ê¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÈñÍÑ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï1510Ëü¥É¥ë¤«¤é1030Ëü¥É¥ë¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¸úÎ¨²½»Üºö¤ÎÀ®²Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Î½ãÇä³Ý¶â¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¤Î4700Ëü¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï3790Ëü¥É¥ë¤Ø¤È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏºâÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ëÂè2»ÍÈ¾´ü½ªÎ»»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë·è»»
Ispire¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯12·î31Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ëÂè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2030Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î4180Ëü¥É¥ë¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸º¼ý¤ÏÄãÉÊ¼Á¤ÎÂçËã¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÀïÎ¬ÅªÅ±Âà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾åÁíÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï350Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Î770Ëü¥É¥ë¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤Ï17.1%¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î18.5%¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤Î¸º¾¯¤Ï¼ç¤Ë¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ë3¥õ·î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍø±×Î¨¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÈñÍÑÁí³Û¤Ï1030Ëü¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î1510Ëü¥É¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î½ãÂ»¼º¤Ï660Ëü¥É¥ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á1³ôÅö¤¿¤ê0.12¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î½ãÂ»¼º¤Ï800Ëü¥É¥ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á1³ôÅö¤¿¤ê0.14¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Ispire¤Ï1760Ëü¥É¥ë¤Î¸½¶â¤È350Ëü¥É¥ë¤Î±¿Å¾»ñËÜ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥³ー¥ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°8»þ¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥³ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸å¼Áµ¿±þÅú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÏÃÀÜÂ³»þ¤Ë°ÆÆâ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ÖIspire Technology Call¡×¤È¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆüÉÕ¡§ 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§ ÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö¸áÁ°8»þ
¡¦¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥óÈÖ¹æ¡§ ÊÆ¹ñ¤«¤é877-451-6152¡¢ÊÆ¹ñ³°¤«¤é +1 201-389-0879
¤³¤ÎÅÅÏÃ²ñµÄ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬°Ê²¼¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡§https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1749224&tp_key=1ec45fe266
ÄÌÏÃ³«»Ï¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢É¬Í×¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢ー¥«¥¤¥ÖºÆÀ¸¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤Ë¤Ï¡¢1-844-512-2921¤Þ¤¿¤Ï1-412-317-6671¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢ー¥«¥¤¥ÖºÆÀ¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥³ー¥É13758138¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ispire Technology Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ispire ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ª¤è¤ÓÂçËãÍÑ¥Ù¥¤¥Ô¥ó¥°À½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢Àß·×¡¢¾¦ÉÊ²½¡¢ÈÎÇä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÎ®ÄÌ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç400·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤ò½êÍ¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ispire ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³À½ÉÊ¤Ï¡ÖAspire¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ò½ü¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤È¤ÎODM¡Ê¼õÂ÷Àß·×À½Â¤¡Ë´Ø·¸¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÂçËãÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ispire¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¼ç¤ËODM¥Ùー¥¹¤ÇÂ¾¤ÎÂçËã¾øµ¤²ñ¼Ò¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ispire¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÂçËã¥Ù¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï www.ispiretechnology.com ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Instagram¡¢LinkedIn¡¢Twitter¡¢YouTube ¤ÇIspire¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢1933Ç¯¾Ú·ôË¡¡Ê²þÀµ¸å¡¢°Ê²¼¡Ö¾Ú·ôË¡¡×¡ËÂè27A¾ò¡¢1934Ç¯¾Ú·ô¼è°úË¡¡Ê²þÀµ¸å¡ËÂè21E¾ò¡¢¤ª¤è¤Ó1995Ç¯»äÊç¾Ú·ôÁÊ¾Ù²þ³×Ë¡¡Ê²þÀµ¸å¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¥»ー¥Õ¥Ïー¥Ðー¡×µ¬Äê¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢°ìÄê¤Î²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤Î¾Íè¤Î·×²è¡¢ÀïÎ¬¡¢´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤À¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¡¢¡ÖÅØ¤á¤ë¡×¡¢¡Ö°Õ¿Þ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö·×²è¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡×¡¢¡Ö·×²è¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ë¡×¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÀïÎ¬¡×¡¢¡Ö¾Íè¡×¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎà»÷¤ÎÍÑ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼±ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼±ÊÌ¸ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¡¢¸«ÄÌ¤·¡¢ºâÌ³¾õ¶·¡¢»ö¶È±¿±Ä¡¢¥³¥¹¥È¡¢·×²è¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Î¤¦¤Á¡¢²áµî¤Î»ö¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ª¤è¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤¬¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤¬¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§Åö¼Ò¤¬ÊÆ¹ñENDS»Ô¾ì¤Ø¤ÎºÆ»²Æþ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Åö¼Ò¤¬Äó½Ð¤·¤¿PMTA¤Î¾µÇ§¤Þ¤¿¤ÏµÑ²¼¡£Åö¼Ò¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê½Ð·×²è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Touch Point Worldwide Inc. d/b/a/ Berify¤ª¤è¤ÓChemular Inc.¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡Ö¹çÊÛ»ö¶È¡×¡Ë¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¾ò·ï¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£¹çÊÛ»ö¶È¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç³×¿·¤òµ¯¤³¤¹Ç½ÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ë¥³¥Á¥ó¥Ù¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Þ¤¿¤ÏÇ¯Îð³ÎÇ§µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£Åö¼Ò¤ÎÇä³Ý¶â¤òÅ¬»þ¤Ë²ó¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡£Åö¼Ò¤¬Ispire ONE™¤ËÈÎÇä¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£Ispire ONE™¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸ÜµÒ¤¬Ispire ONE™¤Î´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍø±×¤òÆÀ¤ëÇ½ÎÏ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ®¸ù¡£Ispire ONE™¤Î°ÂÁ´À¤Î¾ÚÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡×¡¢¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëºâÌ³¾õ¶·¤ª¤è¤Ó·Ð±ÄÀ®ÀÓ¤ÎÊ¬ÀÏ¡×¡¢¡Ö¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯6·î30Æü¤ò´üËö¤È¤¹¤ë Ispire¤ÎForm 10-KÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡¢¤ª¤è¤ÓIspire¤¬SEC¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤½¤Î¸å¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÉ²Ã¤Î¥ê¥¹¥¯¡£¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½Â¬¤È¤·¤Æ¿®Íê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ»þÅÀ¤Î½ÐÍè»ö¤Þ¤¿¤Ï¾ðÊó¤Î¤ß¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Å¬ÍÑË¡¤Ë¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ°Ê¹ß¤Ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤ò°ìÀÚÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾Íè¤Î¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤¬Åö¼Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IR¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
KCSAÀïÎ¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
Phil Carlson
212-896-1233
ispire@kcsa.com
PR¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Ellen Mellody
570-209-2947
EMellody@kcsa.com
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2771569/Ispire_Technology_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com