¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë



¡Ú¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÄ§¡Û

HACCP Bell(¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë)¤Ï¡¢ºë¶ÌºÇÂç¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¿©ºà²·Ìä²°¤Ç¤¢¤ë´ØÅì¿©ÎÈ¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°û¿©Å¹¥ªー¥Êー¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡Ö¥Ï¥µ¥Ã¥×±ÒÀ¸´ÉÍý¥µ¥Ýー¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£



¢£¼ç¤Êµ¡Ç½¡§

ËèÆü¤Î±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿´ÉÍý·×²èÉ½¤ÎºîÀ®¡¿°û¿©Å¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë½ÅÍ×´ÉÍý¹àÌÜ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤¬´ðËÜÅëºÜ¡¿µ­Ï¿¥Çー¥¿¤Ï1Ç¯´Ö¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝÂ¸¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È²ÄÇ½


¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë¤Îµ¡Ç½



¢£¿·µ¡Ç½¡§¡ÖÂ¿Å¹ÊÞ´ÉÍýµ¡Ç½¡×

¡¦Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡¢´ÉÍý·×²èÉ½¤òËÜÉô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éPC¤Ç°ì³çºîÀ®

¡¦¥¢¥×¥êÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥Çー¥¿´ÉÍý¤âËÜÉô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°ì³ç´ÉÍý

¡¦Å¹ÊÞ¤Ï±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK


¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥êDL¤ÎÂ¾¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


PC¤ÇÅ¹ÊÞ¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¥Çー¥¿¤ò°ì³ç´ÉÍý



¡Ú¥µー¥Ó¥¹¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Û

Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹±¿±Ä´ë¶È(¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ)



¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û

¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë

ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡§ 1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê990±ß¡¿·î(ÀÇ¹þ)

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://haccp-bell.com/chainstores/


¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë ³µÍ×


Å¹ÊÞ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¡Î±¿ÍÑ»ö¶È¼Ô¡Ï´ØÅì¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò

¢©363-0027¡¡ºë¶Ì¸©²³Àî»ÔÂç»úÀîÅÄÃ«2459-1

ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±±ÅÄ ¿¿°ìÏ¯

https://www.kanto-syokuryo.co.jp/


¡Î³«È¯»ö¶È¼Ô¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹

¢©103-0011¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÂçÅÁÇÏÄ®3-2 Daiwa¾®ÅÁÇÏÄ®¥Ó¥ë5F

ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀµÌÚ ÊÙ

https://intense.jp/