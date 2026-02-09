°û¿©Å¹¥Á¥§ー¥ó¸þ¤±¥Ï¥µ¥Ã¥×´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë¡×¥ê¥êー¥¹¡¡ËÜÉô¤Ç¤ÎÂ¿Å¹ÊÞ°ì³ç´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë
´ØÅì¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±±ÅÄ ¿¿°ìÏ¯¡¢°Ê²¼¡Ö´ØÅì¿©ÎÈ¡×)¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀµÌÚ ÊÙ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¡×)¤¬2021Ç¯5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ï¥µ¥Ã¥×´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖHACCP Bell(¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë)¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿Å¹ÊÞ´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë¡×¤¬2026Ç¯1·î20Æü¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë
¡Ú¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÄ§¡Û
HACCP Bell(¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë)¤Ï¡¢ºë¶ÌºÇÂç¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¿©ºà²·Ìä²°¤Ç¤¢¤ë´ØÅì¿©ÎÈ¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°û¿©Å¹¥ªー¥Êー¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡Ö¥Ï¥µ¥Ã¥×±ÒÀ¸´ÉÍý¥µ¥Ýー¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¤Êµ¡Ç½¡§
ËèÆü¤Î±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿´ÉÍý·×²èÉ½¤ÎºîÀ®¡¿°û¿©Å¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë½ÅÍ×´ÉÍý¹àÌÜ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤¬´ðËÜÅëºÜ¡¿µÏ¿¥Çー¥¿¤Ï1Ç¯´Ö¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝÂ¸¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È²ÄÇ½
¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë¤Îµ¡Ç½
¢£¿·µ¡Ç½¡§¡ÖÂ¿Å¹ÊÞ´ÉÍýµ¡Ç½¡×
¡¦Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡¢´ÉÍý·×²èÉ½¤òËÜÉô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éPC¤Ç°ì³çºîÀ®
¡¦¥¢¥×¥êÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥Çー¥¿´ÉÍý¤âËÜÉô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°ì³ç´ÉÍý
¡¦Å¹ÊÞ¤Ï±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥êDL¤ÎÂ¾¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
PC¤ÇÅ¹ÊÞ¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¥Çー¥¿¤ò°ì³ç´ÉÍý
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Û
Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹±¿±Ä´ë¶È(¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ)
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡§ 1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê990±ß¡¿·î(ÀÇ¹þ)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://haccp-bell.com/chainstores/
¥Á¥§ー¥óÅ¹ÈÇ¥Ï¥µ¥Ã¥×¥Ù¥ë ³µÍ×
Å¹ÊÞ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Î±¿ÍÑ»ö¶È¼Ô¡Ï´ØÅì¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò
¢©363-0027¡¡ºë¶Ì¸©²³Àî»ÔÂç»úÀîÅÄÃ«2459-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±±ÅÄ ¿¿°ìÏ¯
https://www.kanto-syokuryo.co.jp/
¡Î³«È¯»ö¶È¼Ô¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹
¢©103-0011¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÂçÅÁÇÏÄ®3-2 Daiwa¾®ÅÁÇÏÄ®¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀµÌÚ ÊÙ
https://intense.jp/