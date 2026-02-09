Çß¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¤Î¤ª²Û»Ò¤äÄÁ¤·¤¤¹ÈÃãÌîÅÀ¤â¡ªÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê ¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹
¾¼ÏÂ22Ç¯ÁÏ¶È¤Î¤«¤ê¤ó¤È¤¦²°¡¢¤æ¤·¤Þ²Ö·î(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Â¸ý ÃÒ¹)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤«¤é3·î8Æü(Æü)¤Þ¤ÇÅòÅçÅ·ËþµÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè69²óÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Çß¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤ª²Û»Ò¡Ö¤¦¤á¤¶¤é¤áÃ±°á¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡Ö¹ÈÃãÌîÅÀ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤á¤¶¤é¤áÃ±°á
¹ÈÃãÌîÅÀ2
¡Ú¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Çß¤ÎÌ¾½ê¡¡ÅòÅçÅ·¿À¡Û
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÅìµþ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡ÖÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬2·î8Æü(Æü)¤«¤é3·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÇß¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡ÖÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ïº£Ç¯¤ÇÂè69²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Çß±à¤È¹ç¤ï¤»¡¢¶Æâ¤Ë¤ÏÌó300ËÜ¤ÎÇß¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÕÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤Ó¤ËÇß¤Î¹á¤ê¤¬ÊÕ¤ê°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤Ë¤ÏÇòÇßÂÀ¸Ý¤äÆüËÜÉñÍÙ¡¢ÌîÅÀ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªÅ¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³ー¥Êー¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÌó40Ëü¿Í¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê1
ÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê2
¡ÚÇß¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û
¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤á¤¶¤é¤á Ã±°á¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤á¤¶¤é¤á
¡Ö¤¦¤á¤¶¤é¤á¡×¤Ï¹ñ»º¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¿É¤Ë¼Ñ¤¿°¦ÃÎ¸©»º¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Èµª½£»º¤ÎÇß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÎ³¤ÎÇß¤¶¤é¤á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¤¢¤é¤ì¤Ç¤¹¡£¤¶¤é¤á¤È´Å¿É¾ßÌý¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¡¢»þ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇß¤Î»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¼¡¡¹¤È¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤ÁÊÆ¤ò°ìÅÙ¾Æ¤¤¤¿¸å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¾Æ¤ÍÈ¤²À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß¤ÎÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¤¿ÃåÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÇØÌÌ¤Ë»æÀ½¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÂÓ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Çß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤ËÅòÅçÅ·¿À¶Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³ー¥ÊーÆâ¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹¡×µÚ¤Ó¡¢¤æ¤·¤Þ²Ö·îÅ¹Æ¬¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×
https://www.karintou-kagetsu.com
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¤¦¤á¤¶¤é¤áÃ±°á
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 702±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 70g
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î8Æü(Æü)～3·î8Æü(Æü)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¤æ¤·¤Þ²Ö·îÅ¹Æ¬¡¢¤æ¤·¤Þ²Ö·î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Çß¤Þ¤Ä¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³ー¥ÊーÆâ¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤È¹ÈÃã¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡Û
¤µ¤é¤ËÇß¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î2·î11Æü(¿å)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(ÅÚ)¡¢23Æü(·î)¤Ë¤ÏÅòÅçÅ·¿À¶Æâ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡Ö¹ÈÃãÌîÅÀ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ÈÃã¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ö¹ÈÃã²¦»Ò(R)¡×¤¬¤æ¤·¤Þ²Ö·î¤Î¤ª²Û»Ò¤ÈÇß¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹ÈÃã3¼ï¤È¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·î¡×¤Î¤ª²Û»Ò3¼ï¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÅòÅçÅ·¿À¤ÎÇß¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÈÃãÌîÅÀ³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§ 2·î11Æü(¿å)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(ÅÚ)¡¢23Æü(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ÆÆü10»þ/11»þ/12»þ/13»þ/14»þ
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³Æ²ó15Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³«ºÅÆü¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¤ªÃã·ô(1,200±ßÀÇ¹þ)¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹ØÆþ¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÃã·ôÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§ ³ÆÆü9»þ45Ê¬～
¢¨°Å·¸õ¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î²ó¤Î¤ªÃã·ô¤òÆ±»þ¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÈÃãÌîÅÀ1
¡Ú¹ÈÃã²¦»Ò(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾¾ËÜ µ×ÈÏ¡¡Hisanori Matsumoto
¹ÈÃã²¦»Ò(R)¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹ÈÃã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¥Æ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÅòÅçÅ·¿ÀÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤è¤ê¡¢¤æ¤·¤Þ²Ö·î¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¹ÈÃãÌîÅÀ¡×¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¹ÈÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¹ÈÃã¤ÎÞ»¤ìÊý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ÈÃã¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂ¾¡¢TV¡¢»¨»ï¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î½Ð±é/·ÇºÜÂ¿¿ô¤¢¤ê¡£
¹ÈÃã²¦»Ò(R)
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¹ÈÃãÌîÅÀ¤Ç¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ÈÃã¤Ï¡¢Çß¤Þ¤Ä¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³ー¥ÊーÆâ¡Ö¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹¡×µÚ¤Ó¡¢¤æ¤·¤Þ²Ö·î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¹ÈÃã¤È¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÈÃã3¼ï
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¤æ¤·¤Þ²Ö·î¥Ö¥ì¥ó¥É(¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È&¥ª¥ì¥ó¥¸)
Çß¤Þ¤Ä¤ê¥Ö¥ì¥ó¥É (¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Þ¥ó¥´ー)
¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥ó¥É(¥¥ã¥é¥á¥ë&¥Ð¥Ë¥é)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ ³Æ756±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 12g
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2·î8Æü(Æü)～3·î8Æü(Æü)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¤æ¤·¤Þ²Ö·î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Çß¤Þ¤Ä¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³ー¥ÊーÆâ¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹
¢¨¤æ¤·¤Þ²Ö·îËÜÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤«¤ê¤ó¤È¤¦ ¤æ¤·¤Þ²Ö·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ê¸µþ¶èÅòÅç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾¼ÏÂ22Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤«¤ê¤ó¤È¤¦²°¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÎ¡¢¿¦¿Í¤¬À¸ÃÏ¤ËÍí¤á¤ëº½Åü¤ò¼ÑµÍ¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤àèàá¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¤¤¿¡È¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡É¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿º£¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÅ¹¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤ò¡¢²¼Ä®¤Î¿Í¾ðÌ£°î¤ì¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤·¤Þ²Ö·î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§ https://www.karintou-kagetsu.com/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://www.karintou-kagetsu-shop.com/i/he01
¤æ¤·¤Þ²Ö·îÅ¹Æ¬
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡¡¤æ¤·¤Þ²Ö·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©113-0034¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç3-39-6
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-3831-9762
±Ä¶È»þ´Ö¡§ ·î～¶â/9¡§30～20¡§00 ÅÚÆü½Ë/10¡§00～17¡§00
Çß¤Þ¤Ä¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³ー¥Êー¡¡¤æ¤·¤Þ²Ö·îÆÃÀß¥Öー¥¹
½ÐÅ¹Æü¡¡¡§ 2·î8Æü～3·î8Æü¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü
½ÐÅ¹»þ´Ö¡§ 10¡§00～15¡§00
¢¨2·î14Æü(ÅÚ)¤Ï½ÐÅ¹¤Ê¤·
¢¨½ªÎ»»þ¹ïÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°Å·¸õ¤ÎºÝ¤Ï¡¢½ÐÅ¹Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò²Ö·î
½êºßÃÏ¡§¢©113-0034¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç3-39-6