¥Îー¥³ー¥É³«È¯´ðÈ× v17.2¡¢Model Context Protocol ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥Æ¥È¥é(µþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò CEO¡¡º£Â¼ ¸µ°ì)¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íーÀ½ÉÊ¡ØQuestetra BPM Suite¡Ù¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó v17.2¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥ªー¥×¥óÉ¸½àµ¬³Ê MCP(Model Context Protocol)¥µー¥Ðµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥æー¥¶¤Ï¡¢³°ÉôAI¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Questetra ¾å¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¾ðÊó¤ò¼«Á³¸À¸ì¤Ç»²¾È¡¦ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Questetra BPM Suite¤È¤Ï
Questetra BPM Suite¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à (SaaS BPMS)¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à(¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥¢¥×¥ê)¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤¬¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±(Coding¥¹¥¥ë)¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÈÌ³ÉôÌç¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ãÈµÄ¿½ÀÁ¤ä¸«ÀÑÄó½Ð¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Îー¥³ー¥É¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥ÈÊ¸½ñ¤Î¼«Æ°À¸À®¡×¤ä¡Ö²óÅú°Æ¤ÎÁð°ÆºîÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅªºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ v17.2 ¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È
1. MCP¥µー¥Ðµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ
É¸½à»ÅÍÍMCP¤Î¥µー¥Ðµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°ÉôAI¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È(chatgpt.com)¤Ï¡¢Questetra ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMCP¥µー¥Ð¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Questetra¾å¤Î¥×¥í¥»¥¹ÄêµÁ¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¼«Î§Åª¤Ë»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üAI¤«¤é»²¾È²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó
¡¦¥×¥í¥»¥¹¥â¥Ç¥ë°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ
¡¦¥×¥í¥»¥¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸¡º÷¡¦¾ÜºÙ»²¾È
¡¦¥í¥°¥¤¥ó¥æー¥¶¤ËÉ³¤Å¤¯¥¿¥¹¥¯¤Î¸¡º÷(¥Þ¥¤¥¿¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó°ú¤¼õ¤±ÂÔ¤Á´Þ¤à)
¡ü³èÍÑ¥·ー¥ó¤ÎÎã
¡¦¡Öº£½µ¡¢»ä¤¬Í¥Àè¤¹¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤¤½ç¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡×
¡¦¡Ö¾µÇ§¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«À°Íý¤·¤Æ¡×
¡¦¡Ö²áµî¤ÎÎà»÷°Æ·ï¤Î¿ÊÄ½·¹¸þ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î´°Î»¸«¹þ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
Ê£»¨¤Ê¸¡º÷¾ò·ï¤ä²èÌÌÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤À¤±¤Ç¶ÈÌ³¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤äÈ½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥Àè¤¹¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¤ò¡¢°ìÍ÷¤ÇÇÄ°®²ÄÇ½¤Ë
2. ¼çÍ×²èÌÌ¤ÎSPA²½¤ÈUI¤Îºþ¿·
¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¿¥¹¥¯¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥»¥¹¾ÜºÙ¡×¤Ê¤É¤Î¼çÍ×²èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üSPA(Single Page Application)·Á¼°¤Ø¤Î°Ü¹Ô
½¾Íè¤Î¥Úー¥¸Á«°Ü·¿¤«¤é¡¢¥Úー¥¸Á´ÂÎ¤òºÆÆÉ¤ß¹þ¤ß¤»¤º¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤Î¤ß¤òÈóÆ±´ü¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ëSPA·Á¼°¤Ø°Ü¹Ô
¡üMaterial Symbols ¤ÎºÎÍÑ
³Æ¼ï¥¢¥¤¥³¥óÂÎ·Ï¤ËGoogle¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMaterial Symbols¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ
²èÌÌÁ«°Ü¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤òºÇ¾®²½¤·¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤Ø¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò»«¤¯Ã´Åö¼Ô¤ÎÁàºî¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àÂÔµ¡¤È¤¤¤¦¡ÖºÙ¤«¤Ê¥¿¥¤¥à¥í¥¹¡×¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥æー¥¶¤¬ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¹â¸úÎ¨¤Êºî¶È´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. OAuth 2.1 ¤ª¤è¤Ó CSP ÂÐ±þ
APIÏ¢·È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òºÇ¿·¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡üOAuth 2.1 (PKCE) ÂÐ±þ
APIÇ§¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥»¥¥å¥¢¤ÊÇ§²Ä¥Õ¥íー¤Ç¤¢¤ëPKCE¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡üCSP(Content Security Policy)Æ³Æþ
¿·µ¬´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥µ¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ëÀ©¸Â¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ¸ú²½
³°Éô¥¢¥×¥ê¤äAI¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎËÉ¸æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
4. ¥Çー¥¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹©Äø¤Î³ÈÄ¥
³«È¯¼Ô¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¥Çー¥¿Áàºîµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üYAML·Á¼°¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹
¥×¥í¥»¥¹¾ÜºÙ¼èÆÀAPI¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹·Á¼°¤È¤·¤ÆYAML¤òÁªÂò²ÄÇ½
¡ü¥×¥í¥»¥¹¥í¥°¼èÆÀAPI
CSV·Á¼°¤Ç¤Î¥í¥°½ÐÎÏ(/API/Admin/ProcessLog/listCsv)¤ò¿·Àß
¡üAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹©Äø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë Claude Haiku 4.5 / Sonnet 4.5 / Opus 4.5 ¤ËÂÐ±þ
¡ú¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ver.17.2 ¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È
https://support.questetra.com/ja/versions/version-172/
¢£¥¯¥¨¥¹¥Æ¥È¥é¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥Æ¥È¥é¤ÏµþÅÔ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë SaaS BPM ¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥Æ¥È¥é (Questetra, Inc.)
ÂåÉ½¡¡¡§ ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò CEO¡¡º£Â¼ ¸µ°ì
½êºßÃÏ¡§ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æÃÓÄÌ´ÖÇ·Ä®ÅìÆþ¹âµÜÄ®206 ¸æÃÓ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡¡¡§ 2008Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§ 1²¯8,405Ëü7,500±ß
URL¡¡ ¡§ https://questetra.com/ja/