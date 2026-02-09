御茶ノ水駅より徒歩5分のホテル東京ガーデンパレス(所在地：東京都文京区、総支配人：鬼澤 幸充)は、2026年1月19日(月)から3月19日(木)まで、東日本大震災の復興を祈願したつるし雛と山形県酒田市に古くから伝わる日本三大つるし飾りのひとつ「傘福」そして宮城県大崎市のきっこまざぎ教室のつるし飾り作品の展示と新潟物産展が楽しめるイベント、第7回春の装飾 大つるし飾り展 ～約3000個の雛の飾り物～「雪国越後三大つるし雛・山形県湊町酒田の傘福®・宮城県大崎市のつるし飾り展」を開催いたします。ぜひお立ち寄りください。





つるし飾り展示(1)

つるし飾り展示(2)





イベントURL： https://www.hotelgp-tokyo.com/topics/tsurushi2026.html





(1)「雪国越後三大つるし雛」

この度、東京ガーデンパレス、ホテル1階ロビーにおいて、2011年の東日本大震災の復興を祈願してディスプレイされた雪国三大つるし雛、新潟県の十日町「幸せを呼ぶつるし雛」、津南町「幸せを呼ぶつるし雛つるの恩返し」、湯沢町「幸せを呼ぶつるし雛雪うさぎの旅立ち」のミニチュア3基を展示しております。





つるし雛 雪国越後三大つるし雛のミニチュア3基





雪国越後三大つるし雛 ミニチュア3基

各3基チラシ

・十日町「幸せを呼ぶ傘つるし雛」

・津南町「幸せを呼ぶつるし雛鶴の恩返し」

・湯沢町「幸せを呼ぶつるし雛雪うさぎの旅立ち」

11年の東日本大震災の復興を祈願して新潟の十日町・津南町・湯沢町にそれぞれ1つずつ、3つの大きな【つるし雛】(雪国越後三大つるし雛)がディスプレイされております。





つるし飾り展示(4)

つるし飾り展示(5)





(2)日本三大つるし飾りのひとつ「湊町酒田の傘福®」

山形県庄内地方は酒田市、古くから伝わる「傘福」は日本三大つるし飾りのひとつとして数えられ傘の先に赤い幕を張った天蓋に願いを込めた細工物を吊るして飾ることが大きな特徴です。飾り物はひと針ひと針手縫いされ、花や動物、赤ちゃんをかたどったかわいらしい人形など、他地域では桃の節句にひな人形とともに飾られることが多いのですが傘福は季節を問わず飾られ、近年では結婚や子供の誕生祝いやお店の開店祝いなどの慶事に贈られることも増えてきました。

傘福の起源は江戸時代。今よりも食べ物も医療も豊かではなかった時代に女性たちが古布や古綿を持ち寄って集まり、家族の健康や幸せを願って製作した傘福をお寺や観音堂へ奉納されてきた歴史があります。人々の願いを表す飾り細工にはそれぞれ意味合いがあり、酒田の地で連綿と受け継がれてきた伝統文化です。

毎年2月下旬から11月上旬まで酒田市にある山王くらぶにて開催される「湊町酒田の傘福®展」では圧巻の傘福展示が行われ毎年多くの見学客で賑わいをみせています。





ホテル1階ロビーには、高さ2.5メートルの大型の傘福3基をはじめ、「特定非営利法人かさふく」のスタッフの皆様が中心となって作成した数々の飾り物が飾られております。





ホテルロビー1階展示 高さ2.5メートルの傘福

第21回湊町酒田の傘福®案内ポスター

湊町酒田の傘福®展示イメージ





(3)宮城県きっこまざぎ教室の作品展示

宮城県大崎市から、つるし飾りの教室参加の生徒による製作活動されている「きっこまざぎ教室」の作品も同時に多数展示しております。

「きっこまざぎ」とは宮城県県北の方言で、布を切ったり、細かく裂いて遊ぶことを意味するのだそうで、教室に通う生徒たちは、生まれてきた子供の幸せを願い、小さな人形に想いを詰めて作るつるし雛を製作し、作品の数々は赤ちゃんの大事なお守りとして大切にされてきたそうです。





きっこまざぎ教室のつるし雛作品(1)

きっこまざぎ教室のつるし雛作品(2)

きっこまざぎ教室のつるし雛作品(3)

きっこまざぎ教室のつるし雛作品(4)





■開催展示中は、種類豊富なつるし雛の販売をしております。

1000円程度の小物から本格的な飾り物まで多数販売中です。





ホテルロビーつるし雛展示販売画像





■新潟物産展のホテルロビー開催

また、【2月24日(火)～2月25日(水)】の2日間に限り、新潟県十日町の、道の駅クロステン、株式会社京祐より新潟県の特産品を集めた【新潟物産展】を開催いたします。新潟県産のいちご「越後姫」、「フレグランスピーチ」や笹団子をはじめ、越後産地から直送された特産品を販売いたします。





笹だんご

へぎそば

フレグランスピーチ

妻有ポーク





■館内レストラン「オーロラ」×新潟県ご当地麺使用コラボランチ企画

新潟県胎内市「株式会社小国製麺」の米粉入り生パスタとご当地焼きそばを使用したコラボランチを2月～3月の期間の曜日限定で販売いたします♪





小国製麺所マスコット「オグニくん」





・株式会社小国製麺

新潟県産の米粉を使用した麺づくりを根幹として、うどん・そば・焼きそば・ラーメン・パスタと様々な麺製品を製造しております。

新潟県のソウルフードや県内の老舗ラーメン店とのコラボ商品も取り扱い、地域と共に発展していくことを目指しています。









■春の装飾～つるし飾り～開催概要

日時 ： 2026年1月19日(月)～3月19日(木)

会場 ： 東京ガーデンパレス内ロビー

アクセス ： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/

参加費 ： 観覧入場無料









■新潟物産展 開催概要

日時 ： 2月24日(火)～2月25日(水) 10:00～17:00

会場 ： 東京ガーデンパレス内ロビー

アクセス： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/topics/tsurushi2026.html









■会社概要

商号 ： 東京ガーデンパレス

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

代表者 ： 総支配人 鬼澤 幸充

事業内容： ホテル業

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/









【本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先】

東京ガーデンパレス

Tel：03-3813-6211(代表)