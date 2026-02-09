¡Ú·²ÇÏ¸©¡ÛÈøÀ¥¥Õ¥§¥¢～ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー～¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ú2·î28Æü(ÅÚ)¡¾3·î1Æü(Æü)³«ºÅ¡Û
ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄÀßÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈøÀ¥PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÈøÀ¥¤ÎÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤¬¹âÈø»³¸¼´Ø¸ý¤Î±ØÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÈøÀ¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÊâ²ÙÂÎ¸³¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈøÀ¥¥Õ¥§¥¢～ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー～
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)9:00～15:302026Ç¯3·î1Æü (Æü)9:00～15:30
³«ºÅ¾ì½ê
µþ²¦Àþ¹âÈø»³¸ý±ØÁ°¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¹âÈøÄ®2241¡Ë¹âÈø»³¸ý±Ø²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92193-0844+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%B8%82%E9%AB%98%E5%B0%BE%E7%94%BA%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%91
¥¢¥¯¥»¥¹
¢£ÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹çµþ²¦Àþ¹âÈø»³¸ý±Ø¤Ç¹ß¼ÖJRÀþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¹âÈø±Ø¤Çµþ²¦Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¹âÈø»³¸ý±Ø¤Ç¹ß¼Ö¢£¼Ö¤Î¾ì¹ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¤ÎÍÎÁÃó¼Ö¾ìÅù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ
¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡õ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë³ÆÆüÀèÃå700Ì¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ªÅöÆü¤Ï¡¢ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ¥Öー¥¹¤Ç¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ¿¦°÷¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈøÀ¥¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¡Ê¥ª¥³¥¸¥ç¡¢¥«¥ë¥¬¥â¡¢¥È¥ó¥Ü¡Ë¤ä¡¢¤ª²Ö¡Ê¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¡¢¥ê¥å¥¦¥¥ó¥«¡¢¥ï¥¿¥¹¥²¡¢¥Ò¥ª¥¦¥®¥¢¥ä¥á¡¢¥Ë¥Ã¥³¥¦¥¥¹¥²¡¢¥Ò¥Ä¥¸¥°¥µ¡¢¥ß¥º¥®¥¯¡¢¥ª¥¯¥È¥ê¥«¥Ö¥È¡¢¥¨¥¾¥ê¥ó¥É¥¦¡Ë¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥Öー¥¹ÆâÍÆ
ÈøÀ¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð
¡¦£Ö£Ò¥´ー¥°¥ë¤ÇÈøÀ¥¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡¡～¤Þ¤ë¤ÇÈøÀ¥¤Ë¥ïー¥×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³～¡¦ÈøÀ¥»¶ºöÁêÃÌ¥³ー¥Êー¡¡～ÈøÀ¥¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬²¿¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹～¡¦ÈøÀ¥¤Î»³Ï¼´Ñ¸÷°ÆÆâ¡¡～ÈøÀ¥¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ä²¹Àô¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª～¡¦µû¾Â¤«¤é¹Ô¤¯ÈøÀ¥¡¡～Á¥¤ò»È¤Ã¤ÆÈøÀ¥¤Ë¹Ô¤¯µû¾Â¥ëー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹～¡¦ÈøÀ¥¤ÎÌÚÆ»ÊÝÁ´³èÆ°¤Î¤´¾Ò²ð¡¡～Í»Ö¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÈøÀ¥¤ÎÌÚÆ»¤Ê¤ª¤·Ââ¡×¤¬½¸·ë～¡¦¹âÈø¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥é¥Ã¥ー¡ªÈøÀ¥¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¡¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¢¨°ìÉôÍÎÁ
¡¦ËÜÊª¤ÎÇØÉé»Ò¡Ê¤·¤ç¤¤¤³¡Ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÈøÀ¥Êâ²ÙÂÎ¸³¡¡～ÈøÀ¥Êâ²Ù¤ÇÊâ²ÙYouTuber¤Î¤Þー¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª～¡¦ÈøÀ¥¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¤¤¡¡¥Ðー¥É¥³ー¥ë¤Å¤¯¤ê¡¦¼¯³×¤ò»È¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Å¤¯¤ê¡¦Äà¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡ª¤Õ¤¯¤·¤ÞÈøÀ¥¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡¡～µû¤Ä¤ê¥²ー¥à¤ÇÈøÀ¥¤Ë¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤ä¿¢Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡ª～¡¦¤³¤³¤ÏÈøÀ¥¡ª¡©¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡～ÈøÀ¥¤ÎÀä·Ê¡õÌÚÆ»¥»¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª～
ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡ªÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ
¡¦ÛØ»Þ´ôÂ¼»ºÆÊ¤ß¤Ä¡¦´äµû¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¦¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎßîÀ½¡¦Æî²ñÄÅÄ®²Ö²Ç¤µ¤µ¤®¡¦ÊÒÉÊÂ¼»º¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦¡¦ÊÒÉÊÂ¼ÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ
½ÐÅ¸¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
µû¾Â»Ô¡¦µû¾Â»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñOZE BOARDWALK project/»°¾ò°õºþ³ô¼°²ñ¼ÒÈøÀ¥Êâ²Ù¡ÊÊâ²ÙYouTuber¤Þー¤¯¤ó¡Ë¡õÈøÀ¥¤ÎÌÚÆ»¤Ê¤ª¤·ÂâÈøÀ¥¥ëー¥È³èÀ²½°Ñ°÷²ñ¡¦¿·³ã¸©ÊÒÉÊÂ¼¡¦ÊÒÉÊÂ¼´Ñ¸÷¶¨²ñ·²ÇÏ¸©ÅìµþÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÅÎÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥Ö¥ë¥Ñ¥ïー³ô¼°²ñ¼Ò¡¤ÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¤Åìµþ¥Ñ¥ïー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÛØ»Þ´ôÂ¼Ê¡Åç¸©Æî²ñÄÅÄ®´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ»³Î¹¤ß¤ä¤²Å·ÅÚ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ
¤½¤ÎÂ¾
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://oze-fnd.or.jp/archives/197205/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£½êÂ°Ì¾¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÈøÀ¥ÊÝ¸îºâÃÄ¢£FAX¡§027-220-4421¢£ÅÅÏÃ¡§027-220-4431¢£½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÂç¼êÄ®1-1-1¡¡·²ÇÏ¸©Ä£20³¬ËÌ¢£E-mail¡§info@oze-fnd.or.jp¢£¸ø¼°HP¡§https://oze-fnd.or.jp/archives/197205/