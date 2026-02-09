DIFC¤ÎÎò»ËÅª¤Ê2025Ç¯ÅÙ·è»»¤ÏÀ¤³¦¤Î¶âÍ»¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥Ð¥¤¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½
¥É¥Ð¥¤¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®, 2026Ç¯2·î6Æü /PRNewswire/ -- Dubai International Financial Center¡ÊDIFC¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦Æî¥¢¥¸¥¢¡ÊMEASA¡ËÃÏ°è¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥Ð¥¤¤ÎÃÏ°Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÎò»ËÅª¤ÊÄÌÇ¯·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
DIFC¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ28¡óÁý¤Î8,844¼Ò¤ËÃ£¤·¡¢¶âÍ»¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥Ð¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î»º¶È³¦¤Î¿®Íê¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹´ØÏ¢¤ÎÀìÌç²È¤Ï50,200¿Í¤ËÃ£¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ39¡óÁý¤Î2,525¼Ò¤ÈµÞÁý¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î4²¯8,400ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é20¡óÁý¤Î5²¯8,100ËüÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ãÍø±×¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î3²¯1500ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é28¡óÁý¤Î4²¯200ËüÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DIFC¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¢»ñËÜ»Ô¾ìµ¡´Ø¡¢ÊÝ¸±¡¦ºÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ê¤É1,052¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÏ°èºÇÂç¤Îµ¬À©¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£ÈæÎà¤Ê¤¥Úー¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëDIFC¤Ë¤Ï¡¢500¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¿·µ¬¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ÏAllianz Trade¡¢ Cambridge Associates¡¢CapitaLand, China International Capital Corporation¡¢CRDB Bank¡¢dLocal¡¢Howden Reinsurance¡¢ICICI Asset Management¡¢Manulife¡¢National Bank of Kuwait¡¢North Rock Capital, PIMCO¡¢RV Capital¡¢Silver Point Capital¡¢Squarepoint Capital¡¢Starwood Capital¡¢Tourmaline¡¢Turkiye Vakiflar Bankasi¡¢TransAmerica Life Bermuda¡¢Warburg Pincus¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾Â¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Governor of DIFC¤ÎHE Essa Kazim»á ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡§¡ÖDIFC¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊË¡Åª¡¦µ¬À©ÅªÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÅö¥»¥ó¥¿ー¤¬Ã£À®¤·¤¿¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë·èÄêÅª¤ÊÃì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¥É¥Ð¥¤·ÐºÑ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¹ñ²ÈÌÜÉ¸¤ä¥É¥Ð¥¤·ÐºÑ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡ÊD33¡Ë¤ÎÀïÎ¬ÅªÌî¿´¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¶âÍ»¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¼óÄ¹¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
ÃÏ°èºÇÂç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢DIFC¤ÎAI¤ª¤è¤ÓFinTechÁÈ¿¥¿ô¤Ï2025Ç¯¤Ë1,677¤ËÃ£¤·¤¿¡£DIFC¤ÎInnovation Hub¤ÈDubai AI Campus¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¶½´ë¶È¤Ï¹ç·×¤Ç45²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£
Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢1,289¤ÎÆ±Â²¥°¥ëー¥×´ë¶È¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DIFC¤ËÆþµï¤¹¤ëÆ±Â²¥°¥ëー¥×¤Ï1,115¤ÎºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¶¥Óー¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½»Âð¡¢ÀÜµÒ¡¢¾®Çä¡¢Ê¸²½¡¢¶µ°é¥¹¥Úー¥¹¤¬1,770ËüÊ¿Êý¥Õ¥£ー¥ÈÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×4¶âÍ»¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³«È¯¤Ï¤Þ¤¿¡¢·Ý½Ñ¡¢Ê¸²½¡¢°û¿©¡¢¾®Çä¡¢·ò¹¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëDIFC¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ°²è¡§ DIFC 2025Ç¯¼¡¥ì¥Ó¥åー
²èÁü -https://mma.prnasia.com/media2/2877910/DIFC.jpg?p=medium600
