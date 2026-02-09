ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¡Âè121²ó Äê´ü±éÁÕ²ñ(·¯ÄÅ¸ø±é)¤Þ¤â¤Ê¤¯³«ºÅ¡ª
ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬¡¢·¯ÄÅ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÄê´ü±éÁÕ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ »³²¼°ì»Ë(Åìµþéº½ÑÂç³Ø»Ø´ø²Ê¶µ¼ø)¤Î¥¿¥¯¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ö¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óºî¶Ê ¸ò¶Á¶ÊÂè7ÈÖ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Þ¥¸ºî¶Ê ¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¶¨ÁÕ¶Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬¸Ø¤ë¡Ö¥È¥í¥ó¥Üー¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×È¢»³Ë§¼ù(³ÚÃÄ°÷)¤¬¥½¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿áÁÕ³Ú¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥êー¥Éºî¶Ê ¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¥ó¡¦¥À¥ó¥¹ ¥Ñー¥È1¡×¤ò(Âç¶¶¹¸°ì»á¤ÎÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ë)¥Õ¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¦¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡×¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Î7ÈÖ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¢»³¤Î¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦²»¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ë±éÁÕ¤Ç¡¢20À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îºî¶Ê²È¥È¥Þ¥¸¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯³×¿·¤ÈÅÁÅý¤ÎÌ¾¶Ê¡×¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè121²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¥Á¥é¥·
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ Âè121²ó Äê´ü±éÁÕ²ñ(·¯ÄÅ¸ø±é)
Æü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü)14»þ³«±é
²ñ¾ì¡¡¡§ ·¯ÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë
½Ð±é¡¡¡§ »Ø´ø¡¿»³²¼°ì»Ë(²»³Ú´ÆÆÄ)¡¡¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¡¿È¢»³Ë§¼ù(³ÚÃÄ°÷)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ´É¸¹³Ú¡¿ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ
»³²¼°ì»Ë(C)ai ueda
È¢»³Ë§¼ù(C)º´Æ£·É°ìÏ¯
¶ÊÌÜ¡¡¡§ A.¥êー¥É¡¿¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¥ó¡¦¥À¥ó¥¹ ¥Ñー¥È1
¡¡¡¡¡¡¡¡ (¥ªー¥±¥¹¥È¥éÈÇ ÊÔ¶Ê¡¿Âç¶¶¹¸°ì)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥È¥Þ¥¸¡¿¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¶¨ÁÕ¶Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡¿¸ò¶Á¶ÊÂè7ÈÖ ¥¤Ä¹Ä´ ºîÉÊ92
Æþ¾ìÎÁ¡§ SÀÊ4,000±ß¡¡AÀÊ3,000±ß¡¡BÀÊ2,000±ß[ÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê]
¡¡¡¡¡¡¡¡ (Âç³ØÀ¸°Ê²¼¡¦65ºÐ°Ê¾å¤ÏÁ´·ô¼ï¤È¤â500±ß°ú¤)
¤ªÌä¹ç¤»¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÀéÍÕ¸ò¶Á³ÚÃÄ »öÌ³¶É 043-222-4231
¢©260-0014 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èËÜÀéÍÕÄ®10-23