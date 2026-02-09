É¨¾å¥Æー¥Ö¥ë¡ÖKneeble(¥Ëー¥Ö¥ë)¡×Makuake¤Ç2/9Àè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤ÎÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¡ªÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Ç»ý¤ÁÊâ¤²ÄÇ½¡£´ÑÀï¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¼ã°æ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ã°æ ½Ó¹¨)¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅù¤Î°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤ÎÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖKneeble(¥Ëー¥Ö¥ë)¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¤è¤êMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§ https://www.makuake.com/project/wakai_sangyou_4/
Kneeble»ÈÍÑÎã1
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï»þ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤ºÂÀÊ¤Ç¤ÏÃÖ¤¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Êº¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤¿°ì¿Í¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼ã°æ»º¶È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»îºîÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¤«¤é¤â¡Ö°û¤ßÊª¤òÂ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õー¥É¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÎÌ»º¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³«È¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Kneeble¤È¤Ï¡©
¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥Õー¥É¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡¢É¨¤Î¾å¤Ç»È¤¨¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¾®·¿Àß·×¤ÇÎÙÀÊ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¥Îー¥ÈÄøÅÙ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Kneeble¾¦ÉÊ²èÁü
Kneeble»ÈÍÑÎã2
¢£Kneeble¤ÎÆÃÄ¹
1.É¨¾å¤Ç»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¡ª
°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÊª¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÉ¨¾å¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ûÎÁ¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥Àー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kneeble»ÈÍÑÎã3
2.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÎÙÀÊ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤
¹¤²¤¿¤È¤¤Î²£Éý¤ÏÌó32.5cm¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂç¿Í¤Î¸ªÉý¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢ÀÊ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
Kneeble»ÈÍÑÎã4
3.ÀÞ¤ê¾ö¤à¤È¥Îー¥ÈÄøÅÙ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¡ª
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤Ç¾ö¤á¤ë»æÁÇºà¤òÁªÂò¡£
¥Îー¥ÈÄøÅÙ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ð¤ó¤Î·ä´Ö¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÆþ¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
Kneeble»ÈÍÑÎã5
4.´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤ÇÅìÂçºå»Ô¤ÎÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¥×¥í¥À¥¯¥È
»æ¤Î¥«¥Ã¥È¤äÀÞ²Ã¹©¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÅìÂçºå»Ô¤ÎÀìÌç´ë¶È¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤êÀþ¤Î¿¼¤µ¤ä¥«¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¸íº¹¤Ç¤âÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Á¾õ¤ÈÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Kneeble¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤ÁÅìÂçºå»Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KneebleÀ½Â¤¤ÎÍÍ»Ò
¢£»ÈÍÑ¥·ー¥ó
¡ü¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¡ª
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õー¥É¤òÇã¤¦¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
Kneeble¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤âÉ¨¾å¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Kneeble»ÈÍÑÎã6
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÅù¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
¿ä¤·¥Áー¥à¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢³¨¤äÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎKneeble¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Kneeble»ÈÍÑÎã7
¡ü¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤³¤ó¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â
¡¦¿åÂ²´Û¤Î¥¤¥ë¥«¥·¥çー¡¢¥¢¥·¥«¥·¥çー
¡¦¥¢¥¤¥¹¥·¥çー
¡¦¥µー¥«¥¹
¡¦²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤ÉÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»ØÄêÀÊ¡¡¤Ê¤É
°Ø»Ò¤·¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢²°Æâ¡¦²°³°¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Kneeble»ÈÍÑÎã9
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¥µ¥¤¥º
¼ýÇ¼»þ¡§½ÄÌó220mm¡ß²£Ìó180mm¡ß¸ü¤µÌó12mm
Å¸³«»þ¡§½ÄÌó220mm¡ß²£Ìó325mm¡ßµÓÉô¤Î¹â¤µÌó48mm
½ÅÎÌ¡¡¡§Ìó150g
Kneeble¾¦ÉÊÀ£Ë¡
È¯ÇäÆü¡¡¡§ 2026Ç¯2·î9Æü¡¡MakuakeÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2026Ç¯5·îº¢¡¡°ìÈÌÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
¼ïÎà¡¡¡¡¡§ ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿1,450±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿1,375±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²Á³Ê¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Makuake¤ÎÁá´ü³ä°ú¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ Makuake(2026Ç¯2·î9Æü12:00～3·î29Æü22:00)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ WAKAI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ DIY¡õLIFE GOODS(2026Ç¯5·îº¢～)
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.makuake.com/project/wakai_sangyou_4/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://store.wakaisangyo.co.jp/
¢£WAKAI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ DIY¡õLIFE GOODS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·úÃÛ»ñºà¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¼ã°æ»º¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£·úÃÛ´Ø·¸¤ÎÊý°Ê³°¤Ë¤â¤Í¤¸¤äÅ£¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢DIY¤ä¼ê·ÝÊ¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ç¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£