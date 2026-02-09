2Ëü±ßÂæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÈAI²»À¼¥Ê¥Ó¡ÉÂÎ¸³¡£GeminiÂÐ±þ¤Î11¥¤¥ó¥Á¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡ÖGetPairr Vista 2.0¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë
¡Ö±¿Å¾Ãæ¡¢¥Ê¥Ó¤Ï¸«¤¿¤¤¡£Æ±¾è¼Ô¤ÏÆ°²è¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â²èÌÌ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤――¡×¤½¤ó¤Ê¼ÖÆâ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢11¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡ÖGetPairr Vista 2.0¡×¤Ç¤¹¡£
¥»ー¥ë¾ðÊó
GetPairr Vista 2.0³ä°úÎ¨¡§30¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§LGRYKSSJºÇ½ª¹ØÆþ²Á³Ê¡§20000±ßÍ¸ú´ü´Ö¡§2·î9～4·î30Æü¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=NJbTaHY1dKQhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58
¾¦ÉÊµ¡Ç½
¢£ ¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¡È¸«¤¿¤¤¡É¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¡¢2²èÌÌÉ½¼¨¡ÊPIP¡Ë
GetPairr Vista 2.0¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¤ÈÆ°²è¡¢CarPlay¤ÈAndroid¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤òÆ±°ì²èÌÌ¤ËÊ¬³äÉ½¼¨²ÄÇ½¡£±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤Ç¤ÏYouTube¤äNetflix¤òºÆÀ¸――²ÈÂ²¤äÆ±¾è¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²÷Å¬¤µ¤òÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Android 15ÅëºÜ¡ª¥¹¥Þ¥Û¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡È¼«Î©·¿¡É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏAndroid 15 OS¤È5¥³¥¢CPU¡¿3GB RAM¡¿64GB ROM¤òÅëºÜ¡£Google Play¤«¤é¥¢¥×¥ê¤òÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤¡¢YouTube¡¢Netflix¡¢Spotify¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤âÃ±ÂÎ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËGPSÆâÂ¢¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ê¥ÓÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¡È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡É
ÌÌÅÝ¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¡£½é²ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó¤«¤é¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óON¤Ç¼«Æ°ÀÜÂ³¡£ÄÌ¶Ð¡¦Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ 11¥¤¥ó¥ÁIPSÂç²èÌÌ¡ª»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤òÎ¾Î©
1920¡ß720¤Î¹â²òÁüÅÙIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£ÃÏ¿Þ¡¦±ÇÁü¡¦Ê¸»ú¾ðÊó¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¢£ ²»À¼Áàºî¤â¿Ê²½¡ªGeminiÂÐ±þ
Gemini²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¡×¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÊÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç¸¡º÷¡¦¥Ê¥ÓÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Þ¤ÞÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤â³èÌö¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥áÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
GetPairr Vista 2.0¤Ï¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¡¦ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÌÇä¤Î¸åËí¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡Ë¼èÉÕÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÀÊ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä½ÂÂÚ»þ¤Ë¤ÏYouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂà¶þÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£Á°ÀÊ¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¤ä±¿Å¾»Ù±ç¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¸åÀÊ¤Ç¤ÏÆ°²è¤ò³Ú¤·¤à――²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤Êý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤â¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¢¨¸åËí¼èÉÕÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¡ÊÊÌÇä¡Ëhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¾¦ÉÊÌ¾¡§GetPairr Vista 2.0²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§11¥¤¥ó¥ÁOS¡§Android 15CPU¡§5¥³¥¢¥á¥â¥ê¡¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡§3GB RAM¡¿64GB ROMYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=QduZHkhUOxQ
¤Þ¤È¤á
GetPairr Vista 2.0¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¡¦Æ°²è¡¦²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò1Âæ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ç¤¹¡£11¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÉ½¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡¢Android¥¢¥×¥ê¤ÎÄ¾ÀÜÍøÍÑ¡¢GeminiÂÐ±þ¤Î²»À¼Áàºî¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Gemini²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤ò2Ëü±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ä²ÈÂ²¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¤â¡¢¼ÖÆâ»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾ÚÉÕ¤¡ªËü¤¬°ì¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸ò´¹¡¦ÊÖ¶â¤Ë¤Æ¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥áー¥ë¥µ¥Ýー¥È¡§service@getpairr.comLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@getpairr¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-5213-0336¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:00¡Ê¢¨ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë