¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¡¢2024/2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ëºâÌ³½ôÉ½¤òÈ¯É½
¡¦¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¤Ï½çÄ´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ï4.6%Áý¤Î193²¯¥æー¥í¤Ë¡£
¡¦µ»½Ñ³×¿·¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³È½¼¡¢´ë¶ÈÇã¼ý¤ò´Þ¤á¤¿ÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢2024/25Ç¯ÅÙ¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£
¡¦2024/25Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ìó11²¯¥æー¥í¡ÊÌó1,650²¯±ß¡Ë¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤È¡¢2025Ç¯9·î¤Ë´°Î»¤·¤¿WK Kellogg Co.¤ÎÇã¼ý[1]¤Ë¤è¤ê¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢2026Ç¯2·î6Æü/PRNewswire/ -- Ferrero Group (°Ê²¼¡¢¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×) ¤Ï¡¢»ý³ô²ñ¼Ò¤ÎFerrero International S.A.¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2025Ç¯8·î31Æü¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿2024/2025²ñ·×Ç¯ÅÙ[2]¤ÎÏ¢·ëºâÌ³½ôÉ½¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.6¡óÁý¤Î193²¯¥æー¥í¡ÊÌó2Ãû8,950²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥§¥ì¥í²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë»Ø´ø¤Î²¼¡¢¥é¥Ý¡¦¥Á¥ô¥£¥ì¥Ã¥Æ¥£ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¼Â¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÀµÅöÀ¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ì¥í¤Ï¡¢2024/2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢36¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤«¤éÀ®¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¡¢2025Ç¯8·î31Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´À¤³¦¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï48,697Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦¥«¥ì¥Æ¥íºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥ì¥í¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç´î¤Ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³×¿·¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¥«¥Æ¥´¥êー¤È¿·»Ô¾ì¤Ø¤Î³ÈÂç¤«¤éÀ®¤ëÅö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2024/2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤äºÇ¶á¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñÇ½ÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è»Ô¾ì¤Î³×¿·¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Ç½ÎÏ¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥êー³ÈÂç¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É³×¿·¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024/2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê»ö¶È³èÆ°¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§
¡¦ÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥Ì¥Æ¥é¤òÈ¯Çä¡£
¡¦¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥³¥³¥¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ç½ÐÍè¤¿¡Ö¥Ì¥Æ¥é¡×¤òÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤ÀNutella Crepes¤äNutella Donut¤ò´Þ¤àÎäÅà¥Ùー¥«¥êーÀ½ÉÊ¥·¥êー¥º¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ì¥Æ¥é¤ò¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë°éÀ®¡£
¡¦ËÌÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤Î3¤Ä¤Î²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊButterfinger®¡¢BabyRuth®¡¢100 Grand®¡Ë¤ò¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥ÐーÊ¬Ìî¤ËÅ¸³«¡£
¡¦º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥·¥êー¥º¡ÖTic Tac Two¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPower Crunch¡×¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ë¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡£
¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³È½¼¤ÈÈÎÇäÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤òâË¤ß¡¢¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¤Ï¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»î¤ß¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§
¡¦ËÌÊÆ¤Ç¥Õ¥§¥ì¥í¤Ï¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥Ö¥é¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¹©¾ì¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê500¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÖNutella Biscuits¡×¤ÎÀ¸»º¤¬½é¤á¤Æ²¤½£³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖKinder Bueno¡×¤Î¿·¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ë200¿Í¤Î½¾¶È°÷¤È169,000Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó1.57¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ë¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¡£
¡¦²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ì¥Æ¥éÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÉô¥ô¥£¥ìー¥ë¡á¥¨¥«¥ë¹©¾ì¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤òÁý¶¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024/25Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ì¥í¤ÏWK Kellogg Co¤ÎÇã¼ý¤òÈ¯É½¤·¡¢º£¸å¡¢Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊÄ«¿©ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ[3]Á´°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇã¼ýÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥ì¥í¤Ï¡¢3,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò¿·¤¿¤Ë¸ÛÍÑ¤·¡¢¸½ºß¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç5Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ferrero Group (¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nutella®¡¢Kinder®¡¢Ferrero Rocher®¡¢Tic Tac®¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥§¥ì¥í¥°¥ëー¥×¤ÏÊñÁõºÑ¤ß²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦Âç¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1946Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Ferrero¤Ï¡¢5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·170¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦Æ±Â²·Ð±Ä´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Ùー¥«¥êー¡¢Ä«¿©¥·¥ê¥¢¥ë¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤À½ÉÊ·²¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÅÁÅý¤ÈÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È·ÑÂ³Åª¤Ê³×¿·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âî±ÛÀ¤ÈÇÛÎ¸¤È¤¤¤¦¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò·ø»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¯¿Ê½Ð¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
