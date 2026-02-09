dentsu Japan¡¢OpenAI¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤ÇAI»þÂå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê
¡¡ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î¹ñÆâ»ö¶È¤òÅý³ç¡¦»Ù±ç¤¹¤ëdentsu Japan¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡§¡Ödentsu Japan¡×¡¢ËÜµòÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§CEO º´Ìî ·æ¡¢°Ê²¼¡Ödentsu Japan¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¡¦Å¸³«¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëOpenAI, Inc.¡ÊOpenAI Group PBC¡¢ËÜµòÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§CEO Sam Altman¡¢°Ê²¼¡ÖOpenAI¼Ò¡×¡Ë¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ChatGPT¾å¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëAI²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡dentsu Japan¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ÎOpenAI¼Ò¤ÎºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¸¦µæ³«È¯¢¨1¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ädentsu Japan³Æ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆChatGPT¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏChatGPT¾å¤Ç¤Î¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖApps in ChatGPT¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¤Î³«È¯¥µ¥Ýー¥È¤Î³«»Ï¤âÈ¯É½¢¨2¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏOpenAI¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤ÎChatGPT¤Ç¤¢¤ë¡ÖChatGPT Enterprise¡×¾å¤Ç¡¢dentsu Japan¤¬³«È¯¤·¤¿³Æ¼ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯AI¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ä¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¦ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ø¤ó¤ÀAI¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç8²¯¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤òÍ¤¹¤ëChatGPT¾å¤Ç¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ç¹âÂ®²½¡¦¹âÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¡¢ChatGPT¾å¤Ç´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ROI¤Î¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OpenAI¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëService Partner Program¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢OpenAI¼Ò¤Î¥Ç¥â´Ä¶¡¦API¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¡¢OpenAI¼Ò¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¿·µ¡Ç½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ÂÁõ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¤Îº¹ÊÌ²½¤È»Ô¾ìÅêÆþ¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È¸þ¤±BtoB¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦¡ÖChatGPT Enterprise¡×¾å¤Ç¤Î¡¢dentsu JapanÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ
¡¦¡ÖOpenAI API¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢dentsu Japan¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¾å¤Ç¤Îdentsu
JapanÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ
¡¦´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ïÃó·¿¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¡ÊAI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë
¡¦¾åµ¤ò¶¯²½¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖChatGPT Enterprise¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦ÄêÃå²½¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ú´ë¶È¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±BtoC¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡»Ù±ç¡Û
¡¦´ë¶È¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Ê¾¦ÉÊÈÎÇä¡¦Í½Ìó¡¦¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¡Ë¤ÎChatGPT¾å¤Ç¤ÎÄó¶¡
¡¦´ë¶È¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢OpenAI¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½Àß·×¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î»Ù±ç
¡¡º£¸å¡¢dentsu Japan¤Ï¡¢Åý¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡¢Áí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äDX¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î¡ÖÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢dentsu Japan¤Ë¤ÆAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä´ë¶È¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¡¦²þ³×¤Ø¤ÎÄó¸À¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë²ò·è¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌÁí¸¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖChatGPT Enterprise¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÎÎ°è¤Î°Û¤Ê¤ë3¼Ò¤Ë¤è¤ëChatGPTÍøÍÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¶µ°é¡¦¿»Æ©¡¦ÄêÃå²½¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢dentsu Japan¤ÎAI¿ä¿Ê¤Î¹âÅÙ²½¡¦²ÃÂ®²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀìÌçÅª¤Ë¼çÆ³¤¹¤ëÀìÌçÁÈ¿¥¡ÖdJ AI CoE¡ÊCenter of Excellence¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ´û¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢dentsu Japan³Æ¼Ò¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥°¥Ë¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎAI¶µ°é¤äÄêÃå²½»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖChatGPT Enterprise¡×Æ³Æþ¡¦ÄêÃå²½¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¡¢±Ä¶È¤ä¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¡¢·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢R&D¡¢À½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡dentsu Japan¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤äÊ¸²½¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¡¦À®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÀ¸³è¤ä¸ÜµÒÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ëChatGPT¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Ë·òÁ´¤ÇË¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÃÎ¡×¤È¡ÖAI¤ÎÃÎ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãdentsu Japan¤È¤Ï¡ä
¡¡dentsu Japan¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ödentsu¡×¤Î4»ö¶ÈÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊÆÈ¼«»î»»¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤òÍÊ¤¹¤ëÆüËÜ»ö¶È¤òÅý³ç¡¦»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ëÌó140¼Ò¡¦2Ëü3000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ÇÅý¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£dentsu Japan¤Ï¡ÖIntegrated Growth Partner¡×¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¼Ò²ñ¤ÎÀ®Ä¹¤È³èÎÏ¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£