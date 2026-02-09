Birla Carbon¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿·¤¿¤ËContinua¡ÊTM¡Ë SCMÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²
¡¦³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¡µë¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÀ½ÉÊ¤Î°ì´ÓÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¥é¥¤¥ó
¡¦¸¶ÎÁ¤Ï¡¢ Circtec¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ËºÇ¶á³«Àß¤·¤¿Ç®Ê¬²ò»ÜÀß¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥È¥ì¥«ー¥Æ, 2026Ç¯2·î6Æü /PRNewswire/ -- Birla Carbon¤ÏËÜÆü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ì¥«ー¥Æ¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯À½Â¤µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀìÍÑ¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇÑ¥¿¥¤¥äÍ³Íè¤Î½Û´Ä·¿ÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëContinua™ Sustainable Carbonaceous Material¡ÊSCM¡Ë¤Î»Å¾å¤²¤ª¤è¤ÓºÊñ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëContinua SCM¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë¶¡µë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎBirla Carbon¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¶¡µë¤Î°ÂÄêÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Birla Carbon¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëJohn Loudermilk»á¤Ï¡¢ËÜ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Birla Carbon¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£Continua SCM¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¤â°ì´ÓÀ¤¬¹â¤¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê½Û´Ä·¿ÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´¥àÍÑÅÓ¤ª¤è¤ÓÈó¥´¥àÍÑÅÓ¤ÎÂçÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤òÂåÂØ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤¿°Û¶È¼ï´Ö¤ÎÏ¢·È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤ÏÅö¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëCirctec¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÇÑ¥¿¥¤¥äÇ®Ê¬²ò»ÜÀß¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¡¢¥È¥ì¥«ー¥Æ¤Ë¤¢¤ëÅö¼Ò¤ÎºÇ¿·±Ô¤Î²Ã¹©¥é¥¤¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ª¤è¤ÓºÊñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡×Æ±»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö30Ëü¥È¥ó¤ÎÇÑ¥¿¥¤¥ä¤ò»º¶ÈÍÑÅÓ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡ÊÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Birla Carbon¤Î±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Åý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëJohn Davidson»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ì¥«ー¥Æ¤Ë¤ª¤±¤ëContinua SCM²Ã¹©¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥¥å¥éーÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£Continua SCM¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤ë½¾Íè¤É¤ª¤ê¤ÎÀÇ½´ð½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Continua SCM¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È½Û´ÄÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢µ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¡¢Í¥¤ì¤¿ÉÊ¼Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¤Ç¤¹¡£Birla Carbon¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¡¢µ¡³£ÍÑ¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¶È³¦¸þ¤±¤Ë¡¢Continua 8000 SCM¤ª¤è¤Ó¤½¤Î³Æ¼ï¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Continua SCM¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Birla Carbon¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂçÎÌ¶¡µë¤ª¤è¤ÓÉÕ²ÃÅª¤Êµ¡Ç½Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¶¡µë°ÂÄêÀ¤Î³ÎÊÝ
¡¦ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î½ÀÆðÀ
¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ»ÈÍÑÎ¨¤Î¸þ¾å
¡¦¥Û¥â¥í¥²ー¥·¥ç¥ó¡Ê·¿¼°Ç§¾Ú¡Ë¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º
¡¦µ¬À©½å¼é¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á
Birla Carbon¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëCirctec¤Ï¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÇÑ¥¿¥¤¥äÇ®Ê¬²òÀßÈ÷¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¡§https://mma.prnasia.com/media2/2877871/Continua_Logo.jpg?p=medium600
