¡Ú¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡Û～¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö103¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×～¡¡Âè66²ó¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ò¡Ø¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤ÈÂª¤¨¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÍ¥¤·¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÃÛ¤³¤¦¡×
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó½¸¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¡¤¤¤Î¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡ÚÀë¸À4-3¡Û¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ä¤É¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ìò³ä¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤ò»ý¤Æ¤ëµï¾ì½ê¤òÃÏ°è¤Ë¤Ò¤í¤²¤è¤¦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Î£±¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ò¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¡×¤ÈÂª¤¨¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÍ¥¤·¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÃÛ¤³¤¦
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ³èÆ°¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥Ë¥è³è¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢Ç§ÃÎ¾É¥µ¥Ýー¥¿ーÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤È¶¦À¸¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢Ä¹¼÷²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦°åÎÅÈñ¡¦²ð¸îÈñ¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤¦µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤³¤ÎºâÀ¯Åª¤ÊÉéÃ´¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÏ·¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÀÉÂ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥è³è¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆùÂÎÅª¤ÊÍ½ËÉ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¹âÎðÀ¤Âå¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤¤!¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥è³è¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯¤ò 1¡¿5¤Ë·ÚÎÌ²½¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥ß¥Ë¤é¤¤¤È¥â¥ë¥Ã¥¯(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥Ë¥è³è¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¿ôÉ´Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é90ºÐÂå¤Î¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¢²ð¸î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡¢¤½¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿À¤Âå¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¤Î¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥è³è¤ÏÃÏ°è¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡Ö¥â¥ë¥Ñ¡Ê¥â¥ë¥Ã¥¯¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ë¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ë¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¤é¤¤¤È¥â¥ë¥Ã¥¯¤Î»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹Ö½¬¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤ò¼«Áö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥è³è¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¸òÎ®¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÓÌ³Ð¤ÎÄã²¼¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¸¦½¤²ñ¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤È¶¦À¸¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¡¢¹¬¤»¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼´¤Ë¡¢º£¸å¡¢Æó¥è³è¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤«¤é¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡¦ÉÂ±¡¤Ê¤ÉÂ¿À¤Âå¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿À¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿Íºà°éÀ®¤È»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤ÊÃÏ°è¼«Áö²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ë±è¤Ã¤¿Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤¹À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¶á¤¤¥¹¥âー¥ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´±Ì±»º³ØÏ¢·È¤Ç³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ë¥è³è¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ä¡ÖÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢Í¥¤·¤¯³Ú¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦¥Ë¥è³è
https://niyokatsu.com
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
https://www.niyokatsufes.com/orangelympic
ËÜµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¡»öÌ³¶É¡¢ÂçºåÂç³Ø ¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊSSI¡Ë
ÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ê¾ï¶Ð¡Ë µÜºê µ®Ë§¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ ¤¿¤«¤è¤·¡Ë¡¢¶µ¼ø¡¡°ËÆ£ Éð»Ö¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤¿¤±¤·¡Ë
TEL¡§ 06-6105-6183
E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp
¢¨¼èºà¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£