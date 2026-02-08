À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂ¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤¬¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤Ø¡ª2027Ç¯2·î¤Î³«ºÅÆü¤òÈ¯É½
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÍÎÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´·Ð¹¯¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2027¡ÎÅß¡Ï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2Æü´Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡¢ÆÃÊÌ¥Æ¥£¥¶ー¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢°ìÈÌ¥¾ー¥ó»²²Ã¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¸þ¤±¤¿°ÆÆâ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¡Ô2Æü´Ö³«ºÅ¡Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ
ËÜÆü2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡Ù¸ø¼°¥¹¥Æー¥¸¡¦ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Æ¡¢2027Ç¯2·î¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥¾ー¥ó½ÐÅ¸¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Æ¥£¥¶ー¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÜ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¹¹¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2027[Åß]¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2027Ç¯2·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë
¡Ê¢©261-8550¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¼çºÅ ¡§¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÍÎÆ²
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
WF¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ÂåÉ½ µÜÏÆ½¤°ì
»²²Ã¥Ç¥£ー¥éー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê°Ê²¼¡ÖWF¡×¡Ë¤Ø¤Î¤´»²²Ã¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
WF¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÂåÉ½¡¦µÜÏÆ½¤°ì"¥»¥ó¥à"¤Ç¤¹¡£
2027Ç¯Åß³«ºÅ¤ÎWF¤Ï¡¢2027Ç¯2·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡ËÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö2Æü´Ö³«ºÅ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶î¤±Â¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
WF¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¤«¤Ê¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ Â¤·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¡¢³Ú¤·¤à¿Í¤ÎÎØ¤Ï³È¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¤·Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤ê¡¢¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ö¶¹¤¯¿¼¤¯¡×¤«¤é¡Ö¹¤¯¿¼¤¯¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Æü¸Â¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤ò½½Ê¬¤Ë¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ç¥£ー¥éーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£WF¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂ¨Çä²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¤·ÁºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢³Ø¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁÏºî¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îº×Åµ¡¦À»ÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢WF¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ£¿ôÆü³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÎWF¤¬2Æü°Ê¾å¤Î³«ºÅ¤òÉ¸½à¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÆüËÜ¤ÎWF¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îºß¤êÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥éーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº®»¨¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤¹¤ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢WF¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡¢¤è¤ê¹¤¯À¤³¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤È¤Ï
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂ¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£2009Ç¯[²Æ]¤è¤ê²ñ¾ì¤òËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë°Ü¤·¡¢ÎãÇ¯Ìó2,000¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤ÈÌó3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ï¡¢°ìÉÊ¸Â¤ê¤ÎÂ¤·ÁÊª¤ä³Æ¥Ç¥£ー¥éー¤Î¿·µ¬ºîÉÊ¡¢¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÂ¾¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÅÉÁõ¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥×¥ìÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Î²áµîÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò
º£¸å¤Î¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â»ÜÍ½Äê
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢ËèÇ¯²Æ¤ÈÅß¤ÎÇ¯2²ó³«ºÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[²Æ]¤Î½ÐÅ¸Êç½¸´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¸´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[²Æ]¡¡Æâ¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¡Û- ²£»³¹¨Å¸2026¡¡¥Þ¥·ー¥Í¥ó¥¯¥êー¥¬ーËëÄ¥¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
¥Û¥Óー¤ÎÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¿¥â¥Ç¥é―¡¦²£»³¹¨»á¡£¤½¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥Þ¥·ー¥Í¥ó¥¯¥êー¥¬ー¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¤·ÁºîÉÊ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
- ¶õÁÛ¤¤¤¤â¤Î¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹
¶õÁÛ¤ÏÁÏÂ¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¸Ì¿¤Ø¤ÎÁÛÁü¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂ¤·Á´ë²è¡Ø¶õÁÛ¤¤¤¤â¤Î¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¸ø¼°¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥Æ¥£¥¶ー¥Úー¥¸¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2026Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[²Æ]¡Ù¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹