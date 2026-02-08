WOWOW¡ßLemino Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×¸ø³«µÇ° Ì¾¸Å²°¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ presents Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ RAPÎÂ»³Çñ¡×³«ºÅ·èÄê
ZIP-FM¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒZIP-FM¡¿ËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éWOWOW¡¦Lemino¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ presents Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ RAPÎÂ»³Çñ¡× ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ÍÂç´ñ½ñ¤Î°ì¤Ä¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñー¡¦Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤MC¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎÂ»³Çñ¡×¤Ï¡¢»Ö¤ò»ý¤Ä¹ë·æ108¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¡È¸ÄÀ¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÎÂ»³Çñ¡×¤ò¸½Âå¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È¸½Âå¤Î¿åÞ÷ÅÁ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥é¥Ã¥Ñー8Ì¾¤Ë¤è¤ëMC¥Ð¥È¥ë¤ò¼Â»Ü¡£
½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ê¤Î¸ÀÍÕ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢»Ö¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸åÆü¡¢ZIP-FMÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¡£
¥é¥¸¥ª¤È¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ presents Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ RAPÎÂ»³Çñ
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«±é
²ñ¾ì¡§Ç¼²°¶¶·à¾ì¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë
½Ð±é¡§
Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ë
Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー8Ì¾¡ÊMC¥Ð¥È¥ë½Ð±é¼Ô¡§Hawk-I / Little Fat / »í¸À / Inqru / Z¥ÈN / ¥ª¥¶¥¥¶¥ª / Ling / H!NT¡Ë
¥Ð¥È¥ë»Ê²ñ¡§B.C
¥Ð¥È¥ëDJ¡§¥¹¥Þ¥¤¥ë
MC¡§Ä®ÅÄ¤³ー¤¹¤±¡ÊZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°±þÊçÀ©¡¿30ÁÈ60Ì¾¤ò¤´¾·ÂÔ
±þÊç¤ÏZIP-FM¥¨¥ó¥È¥êー¤è¤ê¼õÉÕ
https://zip-fm.co.jp/entries/368da952-35a9-4185-adfb-5cf806d4b02c
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ï¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë20:00～ ZIP-FM¡ÖSUNDAY EVENING SPECIAL¡× ¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ZIP-FM
1993Ç¯10·î³«¶É¤Î°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤ËÅì³¤ÃÏ¶è¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë»ý¤ÄFM¶É
¡Ê¼þÇÈ¿ôÌ¾¸Å²°77.8MHz/Ë¶¶ 77.1MHz¡Ë
³«¶É°ÊÍè¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹âÄ°¼èÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´Ç¯Îð¤Ç¤âÅì³¤ÃÏ¶èNO.1¤ÎÄ°¼èÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
