ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤¬º¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤ØÀÅ²¬¸©·Ù¤È³Ð½ñÄù·ë
ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÈÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤Ï2·î5Æü¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Î¹Êó·¼È¯³èÆ°¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¹â¶¶Ä¾¿Í¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È²®ÅÄ²í¹¨ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¼èÄùÌò¡ÊÃæ±û¡Ë
ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Èï³²¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÍÞ»ßÂÐºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©·Ù¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤È¤Î´Ö¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¿·Ê¹»æÌÌ¾å¤ÇÄê´üÅª¤Ê´ë²è¥³ー¥Êー¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤È¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ð½ñÄù·ë¼°¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶Ä¾¿Í¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¤È²®ÅÄ²í¹¨ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¼èÄùÌò¤¬³Ð½ñ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¡¢¸©Ì±¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²®ÅÄ¼èÄùÌò¤Ï¡¢¸©ÆâÌó120¥«½ê¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¿·Ê¹¼Ò¡¢¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤¤¤Ë¤¯¤¤¸©¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹»æÌÌ¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹DIGITAL¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢Ëè½µ¶âÍËÆüÉÕ¤ÎÀÅ²¬¿·Ê¹¤Ç´ë²èµ»ö¡Ö¤´Ãí°Õ¡ª º¾µ½Â¿È¯Ãæ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤Î³µÍ×¤ä¼ê¸ý¡¢ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡£ÀÅ²¬¸©·Ù»¡¡ÖñÙ¡Ê¤À¤Þ¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¹Êó´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÊÝ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ß¤¬¶µ¤¨¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¡¢Èï³²ËÉ»ß¤ÎÍ×ÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤ÏÀÅ²¬¸©·Ù¡¢ÃÏ°è¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤È¶¨ÎÏ¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹ªÌ¯²½¤·¤¿¼ê¸ý¤Ç»ÔÌ±¤Îºâ»º¤òÁÀ¤¦°¼Á¤ÊÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ÍÞ»ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£