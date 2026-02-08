¿Í¤òÆ°¤«¤¹¥ー¤Ï¡ÖÁÐÊý¸þÀ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ø¾å¼ê¤Ë¡Ö»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î½¬´·¡Ù£²·î£¹Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
4ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¾å¼ê¤Ë¡Ö»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î½¬´·¡Ù¤«¤é1Ç¯¡£
¾å¼ê¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢
¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Ë´î¤ó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎËÜ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢Îß·×95ËüÉôÆÍÇË¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¡ª
----
¡Ö¤Ï¤¡¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤ËÅú¤¨¤ë¼ã¼ê¡£
²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥á¥¥ê¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤éÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤è¡Ä¡Ä
----
¥Áー¥à¤Ë¡¢¼è°úÀè¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Ë¡¢¾å»Ê¤Ë¡£
ÃúÇ«¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢
»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ßÌý¤È¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê»Ø¼¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ì¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤¬¤¹¤°Æ°¤¯¤«¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¡Ö»Ø¼¨¤Î½Ð¤·Êý¡×¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Ø¤Î¶ÈÌ³°ÍÍê¡¢
Æ±Î½¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡¢
¾å»Ê¤Ø¤ÎÄó°Æ¡¢
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡¢
¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»Ø¼¨¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ø¼¨¤È¤Ï¡Ö¾å¤«¤é²¼¤Ø¤ÎÌ¿Îá¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éÉô²¼¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¿¦¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢
Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¼þ°Ï¤òÆ°¤«¤»¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö»Ø¼¨¡×¤Î¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë»Ø¼¨¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Áê¼ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤¹¤ë¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÌÜ¼¡
1¾Ï¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ø¼¨¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡© ÊÔ
2¾Ï ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤éÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í ÊÔ
3¾Ï¡¡¾å»Ê¤äÉô³°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤á¤ë¿Í¤È´¬¤¹þ¤á¤Ê¤¤¿Í ÊÔ
4¾Ï¡¡¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤È²¼¼ê¤Ê¿Í ÊÔ
5¾Ï¡¡»Ø¼¨¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¿Í¤È·ù¤¬¤é¤ì¤ë¿Í ÊÔ
¢£Ãø¼ÔÎ¬Îò
¡¡ÄáÌî¡¡½¼ÌÐ¡Ê¤Ä¤ë¤Î¡¡¤ß¤Ä¤·¤²¡Ë
¥Óー¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆüËÜ¹Êó³Ø²ñ ¾ïÇ¤Íý»ö
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¿ôÉ´¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÀ¯¼£²È¡¢°å»Õ¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¸þ¤±¤Ë¹Êó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥ªー¥×¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀÎÏ¤äÊ¸¾ÏÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¹ñ²ñÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÅÎÏÊ¡Åç¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡Ê¹ñ²ñ»ö¸ÎÄ´¡Ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅý³ç¡¢Á´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿À©ÅÙ¤ÎÈ¯Â»þ¤Ë¤ÏPRÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤äPR¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä·î´©¡Ö¹Êó²ñµÄ¡×¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¡£¥·¥êー¥º60ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤ÀâÌÀ ¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥³¥Ä¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¾å¼ê¤Ë¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¡¦½ñÌ¾¡§¡Ø¾å¼ê¤Ë¡Ö»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î½¬´·¡Ù
¡¦Ãø¼Ô¡§ÄáÌî¡¡½¼ÌÐ
¡¦ISBN¡§9784756924483
¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§208
¡¦ËÜÂÎ²Á³Ê¡§1650±ß
¡¦È½·¿¡§B6ÊÂÀ½
