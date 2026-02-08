¡ÚT.TºÌ¤¿¤Þ¡Û»î¹ç·ë²Ì/¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥óÂè20Àï vsÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É

¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¡¡Âè20Àï


ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)


»þ´Ö¡§14:00 »î¹ç³«»Ï


ÂÐÀï¡§ÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É


²ñ¾ì¡§¾ÂÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¡


·ë²Ì¡§TTºÌ¤¿¤Þ 3-1 ÀÅ²¬



¢£¥¹¥³¥¢



Âè1¥Þ¥Ã¥Á

¡»¾®Ìî ÂÙÏÂ¡¢Í­±ä ÂçÌ´ 2-0 ¡ü¸Þ½½Íò»ËÌï¡¢¾¾²¼ÂçÀ±


(11-10.11-8)







Âè2¥Þ¥Ã¥Á

¡»ÌÚÂ¤Í¦¿Í 3-2 ¡ü¸Þ½½Íò»ËÌï


(11-5.9-11.6-11.11-7.11-7)






Âè3¥Þ¥Ã¥Á

¡ü¹â¸«¿¿¸Ê 0-3 ¡»ßÀÅÄ°ìµ±


(5-11.3-11.10-11)






Âè4¥Þ¥Ã¥Á

¡»Í­±äÂçÌ´ 3-1 ¡üÀÐ»³¿µ


(5-11.11-1.11-7.11-7)







¥Áー¥à¤Ïº£µ¨12¾¡ÌÜ¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò40¤Ë¾è¤»¡¢ºÇ¾¯¥á¥ó¥Ðー¿ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤­¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¢£¼¡²ó»î¹ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë


¡Ú¥Ûー¥à¡ÛËèÆü¶½¶È¥¢¥êー¥Êµ×´î ¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê


2026Ç¯


2·î14Æü(ÅÚ)14:00»î¹ç³«»Ï¡¡vs ¶âÂô


2·î15Æü(Æü)14:00»î¹ç³«»Ï¡¡vs KMÅìµþ



¢£T.TºÌ¤¿¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ºë¶Ì¸©¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·Âîµå¥êー¥°¡ØT¥êー¥°¡Ù¤Ë2018-2019¥·ー¥º¥ó¡ÊÁÏÀßÇ¯)¤è¤ê»²Æþ¤·¤¿¥×¥íÂîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£


¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó(»ÈÌ¿¡¦Â¸ºß°ÕµÁ)


¡¦¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë


¥Ó¥¸¥ç¥ó(¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ)


¡¦¾ï¤ËÂîµå³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢À¤³¦No.1¤ÎÂîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë


¡¦ºÌ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÎØ¤ò¹­¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ë


¥Ð¥ê¥åー(ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ)


¡¦½ã¿è¤ÇÈþ¤·¤¤¿´


¡¦´¶Æ°¤ÎÁÏÂ¤


¡¦ÊÑ³×¤Ø¤ÎÄ©Àï



¢£±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×


¼ÒÌ¾¡§T.TºÌ¤¿¤Þ³ô¼°²ñ¼Ò


ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èÃçÄ®2-5-1 ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë±ºÏÂB1F


Îý½¬¾ì¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄÐ¶èÈþ±àÅì3-19-4


ÅÅÏÃ¡§048-814-1226


ÀßÎ©¡§2018Ç¯3·î


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿Ü²ì ¹¨»Ê


