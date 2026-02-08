¡ÚT.TºÌ¤¿¤Þ¡Û»î¹ç·ë²Ì/¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥óÂè20Àï vsÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É
¾®Ìî¡¦Í±ä¥Ú¥¢¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê(2025Ç¯9·î13Æü)¤Î´ò¤·¤¤¾¡Íø¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¡¡Âè20Àï
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
»þ´Ö¡§14:00 »î¹ç³«»Ï
ÂÐÀï¡§ÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É
²ñ¾ì¡§¾ÂÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¡
·ë²Ì¡§TTºÌ¤¿¤Þ 3-1 ÀÅ²¬
¢£¥¹¥³¥¢
(C)T.T SAITAMA¡¡(¼Ì¿¿º¸¡§¾®ÌîÂÙÏÂ)
Âè1¥Þ¥Ã¥Á
¡»¾®Ìî ÂÙÏÂ¡¢Í±ä ÂçÌ´ 2-0 ¡ü¸Þ½½Íò»ËÌï¡¢¾¾²¼ÂçÀ±
(11-10.11-8)
(C)T.T SAITAMA
Âè2¥Þ¥Ã¥Á
¡»ÌÚÂ¤Í¦¿Í 3-2 ¡ü¸Þ½½Íò»ËÌï
(11-5.9-11.6-11.11-7.11-7)
(C)T.T SAITAMA
Âè3¥Þ¥Ã¥Á
¡ü¹â¸«¿¿¸Ê 0-3 ¡»ßÀÅÄ°ìµ±
(5-11.3-11.10-11)
(C)T.T SAITAMA
Âè4¥Þ¥Ã¥Á
Âè4¥Þ¥Ã¥Á
¡»Í±äÂçÌ´ 3-1 ¡üÀÐ»³¿µ
(5-11.11-1.11-7.11-7)
¥Áー¥à¤Ïº£µ¨12¾¡ÌÜ¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò40¤Ë¾è¤»¡¢ºÇ¾¯¥á¥ó¥Ðー¿ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¼¡²ó»î¹ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú¥Ûー¥à¡ÛËèÆü¶½¶È¥¢¥êー¥Êµ×´î ¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê
2026Ç¯
2·î14Æü(ÅÚ)14:00»î¹ç³«»Ï¡¡vs ¶âÂô
2·î15Æü(Æü)14:00»î¹ç³«»Ï¡¡vs KMÅìµþ
¢£T.TºÌ¤¿¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºë¶Ì¸©¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·Âîµå¥êー¥°¡ØT¥êー¥°¡Ù¤Ë2018-2019¥·ー¥º¥ó¡ÊÁÏÀßÇ¯)¤è¤ê»²Æþ¤·¤¿¥×¥íÂîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó(»ÈÌ¿¡¦Â¸ºß°ÕµÁ)
¡¦¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë
¥Ó¥¸¥ç¥ó(¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ)
¡¦¾ï¤ËÂîµå³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢À¤³¦No.1¤ÎÂîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ºÌ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ë
¥Ð¥ê¥åー(ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ)
¡¦½ã¿è¤ÇÈþ¤·¤¤¿´
¡¦´¶Æ°¤ÎÁÏÂ¤
¡¦ÊÑ³×¤Ø¤ÎÄ©Àï
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§T.TºÌ¤¿¤Þ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èÃçÄ®2-5-1 ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë±ºÏÂB1F
Îý½¬¾ì¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄÐ¶èÈþ±àÅì3-19-4
ÅÅÏÃ¡§048-814-1226
ÀßÎ©¡§2018Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿Ü²ì ¹¨»Ê
URL¡§https://tleague.jp/team/tt-saitama/
X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/ttsaitama_jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/ttsaitama_official
YOUTUBE¡§https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA
LINE¡§https://lin.ee/BGBs0Cd
TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official