¹ÖÃÌ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È¡×¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò³«»Ï

YouTube¤Ï¸ø³«¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô16.5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â160Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È¡×¤Î¸¶ºîÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·¿ÊüÃÖRPG¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÌ¤Íè¤Î¼£°Â¤¬°²½¤·¤¿ÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¸¶ºî¤ÎÀßÄê¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÜºº¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¼ý½¸Í×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE¡×½éÂå¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë²Öß·ÍºÂÀ»á¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥é¥ïー¥²ー¥ÈÂåÉ½¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢³«È¯¡¦±¿±Ä¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¥¦¥£¥á¥¤¥É¥³¥Í¥¯¥È¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È¡×¤Î¸ø³«Ãæ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È¡×¤ÏYouTube¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä¹ÊÔ¥¹¥Èー¥êー¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆü¾ïÆ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Ì¾ÃµÄå¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥Ë¥á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆü¾ï¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È / HUNDRED NOTE¡Ú¸ø¼°¡Û
https://www.youtube.com/@HundredNote-Official
¢£TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆü¾ï¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯½Ä·¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª Â¾¤Ë¤âTikTok¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£
https://www.tiktok.com/@hundrednote
¢£Ì¡²èÏ¢ºÜ
¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È-¥¢¥°¥êー¥À¥Ã¥¯-¡ÙÀä»¿Ï¢ºÜÃæ
https://s.magazinepocket.com/ldg?t=3127
¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È-¥Ûー¥¯¥¢¥¤¥º-¡ÙÀä»¿Ï¢ºÜÃæ
https://comic-days.com/episode/2550912965127122861
¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È―¥Ê¥¤¥È¥¢¥¦¥ë―¡ÙÁ´5´¬È¯ÇäÃæ¡ª
https://comic-days.com/episode/2550689798548196491
¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È―¹â¹»À¸ÃµÄå Å·Ì¿ÂçÃÏ―¡ÙÁ´3´¬È¯ÇäÃæ¡ª
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/14079602755514944005