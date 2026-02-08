¤¹¤È¤×¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤Î¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¤ËÂ³¤²£ÉÍ¡¦K¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª¿½¹þ¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½:Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù(ÄÌ¾Î:¤¹¤È¤Õ¤§¤¹)¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2026Ç¯2·î8Æü(Æü)19:00¤è¤ê¡¢FCºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤Ï¡¢STPR½êÂ°¤Î¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢STPR Family¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤ÊÇ®µ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢²»³ÚÆÃ²½·¿¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¿·¤¿¤Ê¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢STPR Family¤È²£ÉÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
STPR Family¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¸ø±é³µÍ×
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
STPR Family Festival!! 2026
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
- 2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 17:30
- 2026Ç¯3·î29Æü(Æü) ³«¾ì 11:30/³«±é 13:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ ¡¡¢©220-8507¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-14
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://festival.stpr.com/2026
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó[FCºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë]
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)19:00 ～ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü)23:59
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú³ÆFC ÈÎÇä¾ðÊó¥Úー¥¸¡Û
¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß ¡§https://fc-strawberryprince.stpr.com/news/detail/68715
Lounge¡ØA¡Ù¡§https://fc-knight-x.stpr.com/news/detail/68716
¥¢¥ó¥×¥¿¥Ã¥¯¥é¥Ö!! ¡§https://amptak-colors.stpr.com/news/detail/68717
Stella Nova ¡§https://meteorites.stpr.com/news/detail/68860
ROOMMATES¡§https://sneakerstep.stpr.com/news/detail/68861
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¹¤È¤Õ¤¡¤ß / Lounge¡ØA¡Ù / ¥¢¥ó¥×¥¿¥Ã¥¯¥é¥Ö!! / Stella Nova / ROOMMATES
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨£³ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢³ÆFC¤ÎÇ¯³Û¥³ー¥¹¸ÂÄê¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Ï³ÆFC²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤ÎÊý´Þ¤á¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢ã¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ(¸ø±éÅöÆü¤Ë20ºÐ°Ê¾å)¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀß¤±¤ë[ÃåÀÊ»ØÄê]¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£(¹â¹»À¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¤ÏÂç¿Í¤Î¤ß¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤â1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£(¸ø±éÅöÆü2ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å´Õ¾Þ²ÄÇ½)¤¿¤À¤·¡¢2ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªºÂÀÊ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¼ÔÍÍ¡¦Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤ÏÁ´°÷Æ±»þ¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµ¡ª]
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò´°Î»¤·¤¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¹ØÆþ¥Ñ¥¹¡×¤ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
STEP1 : FCºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)¤Ë¤Æ¡Ö°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ(ÃåºÂ»ØÄêÀÊ)¡×¤òÁªÂò
STEP2¡§¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡²èÌÌ¤Ë¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
STEP3¡§¤ª»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢STPR ID¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆÏ¤¯¡Ö¥×¥ê¥ó¥ÈÈÖ¹æ¡×¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Î¡Öfamima PRINT¡×¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥ÈÈÖ¹æÆþÎÏ¡×²èÌÌ¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨FCºÇÂ®Àè¹Ô(ÃêÁª)¤Î¡Ö°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¡×¤ÇÅöÁª¸å¡¢¤´Æþ¶â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢¸åÆüSTPR ID¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¡Ö¥Ú¥¤¥¸ー¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡Îã¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È2Ëç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµ¤Ï2¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¡Ú¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡Û¡×¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÎÁ¶â¡Û¡Ü9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÆÃÅµ¡Û
£±. ¥¢¥êー¥ÊÀÊ³ÎÌó
£². ¤¹¤È¤Õ¤§¤¹2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨¤¹¤È¤Õ¤§¤¹2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êーÀÊ¤Î¤´ÅöÁª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¡Ú¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡Û¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼õÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¡Ú¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¡Û¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼õÉÕ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½Ð±é¼Ô Profile
― STPR Family ―
STPR Family¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤Î5¥°¥ëー¥×¤¬½êÂ°¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÎß·×¤Ï3,088Ëü800Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²èÆ°²è¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¡¢ASMR¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥¹¥Êー¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤òÌ¥Î»¡£²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±Ç²è¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ë¤Æ5Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¤¹¤È¤×¤ê
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fc-strawberryprince.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/StPri_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/
µ³»ÎX - Knight X -
¡ÈÀ¼¡É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉð´ï¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fc-knight-x.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Knight_A_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Knight_X_info
AMPTAKxCOLORS
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ampxtak
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -
¿ô¡¹¤Î¡Ö²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¡×µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://meteorites.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/mtor_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@mtor_info
¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¡ÖSTPR BOYS PROJECT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sneakerstep.stpr.com/
¸ø¼°YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step
¸ø¼°X¡§https://x.com/Sneaker_Step
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/