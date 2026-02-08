¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤¬µß¸î¼Ö·ó¼ýÍÆ¼Ö¤È¤·¤Æ³èÌö¡ª¥¥ã¥Ö¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¡¹¶õ´Ö¤È¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡¢ÂåÉ½¡§É´ÅÄ²í¿Í¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè19²óÄÅ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡ÖTRIP Shelter¡×¤¬¡¢µß¸î¼Ö·ó¼ýÍÆ¼Ö¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ä´Ç¸î»Õ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÅ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤òÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È
TRIP Shelter¡¡ÆâÁõ
¡¡¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«ー¥º¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦»°½Å¸©¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÅöÆü¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ä´Ç¸î»Õ¤È¶¦¤Ëµß¸îÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢TRIP Shelter¤¬¸½¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¥é¥ó¥Êー¤ò¥¹¥¿ー¥È²ñ¾ì¤ØÈÂÁ÷
¡¦7kmÃÏÅÀ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Êー¤ò¼ýÍÆ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ëµ¢´Ô¥µ¥Ýー¥È
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÂ¨±þÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¡É¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¤È¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤¿TRIP Shelter¤Ï¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î°Â¿´³ÎÊÝ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TRIP Shelter¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ö¥³¥ó¹½Â¤¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡¢¿å¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Êー¤¬°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¡È°ÜÆ°¤Ç¤¤ëµÙÂ©¶õ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤â¤·¤â¤Î°Ù¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤Ï Îä¤¿¤¤¿å¡¢FF¥Òー¥¿ー¡ÊÃÈË¼¡Ë¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â µß¸î¤¬½ÐÍè¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãーÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµß¸î¼Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¿·¤·¤¤³èÍÑ
»°½Å¸©ÄÅ»Ô¡¡ºÒ³²¶¨Äê¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¶áÇ¯¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµß¸î¼Ö¡¢°ÜÆ°¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÈòÆñ¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TRIP Shelter¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö ¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É ¿å¤¬»È¤¨¤ëÀßÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢µÙÂ©¡¦´Ê°×½èÃÖ¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¦È¬¾æÅç¤Ç¤Î¼ÖÎ¾Äó¶¡¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ËºÒ³²¶ÛµÞ»Ù±ç¼ÖÎ¾¤òÂß½Ð
¡¡¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«ー¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢
¡¦Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç7¤«·î´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÄó¶¡¡Ê¼«¼£ÂÎ±þ±ç¿¦°÷¤Î¿²¾²¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡Ë
¡¦È¬¾æÅç¤Ç¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ»Ù±ç
¤Ê¤É¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¦¿²¾²¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¦È÷Ãß¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¡ÈÆ°¤¯ÈòÆñ½ê¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼ÒÂåÉ½¡¦É´ÅÄ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¼Ö¡á¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤òºÒ³²ÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢6¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈºÒ³²¶¨Äê¤òÄù·ëÆüËÜRV¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖËÉ¥¥ã¥ó¡ÊËÉºÒ¡ß¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡Ë¡×¤òÉáµÚËÉºÒÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡ÖTRIP Shelter¡×¤ò³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄÅ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Îµß¸î¼ÖºÎÍÑ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈËÉºÒ¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥çー¥ëー¥àSUZUKA BASE¡¡¹Ò¶õ¼Ì¿¿
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥«ー¥º
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©Îë¼¯»Ô°ë»³3ÃúÌÜ4-1592
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§É´ÅÄ²í¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
HP¡§https://www.cars-drt.com
TEL¡§059-253-8888
ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ã´Åö¡¡¿åÌî¾ºÇÏ