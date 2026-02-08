¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÇÆ¡ªSWH¥ì¥Ç¥£ー¥¹À¾µÜ¤Î½÷»Ò£ÆÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡ª¡Ú¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿½÷»Ò£Æ¥êー¥°2025-26¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥È¥Ã¥×¥êー¥°
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£SWH¥ì¥Ç¥£ー¥¹À¾µÜ¤Î½÷»Ò£ÆÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡ª
ËÜÆü2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿½÷»Ò£Æ¥êー¥°2025-26 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó Âè16Àá ¡Ö¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥é¥¹¡¦¥Ü¥Ëー¥¿¥¹ vs SWH¥ì¥Ç¥£ー¥¹À¾µÜ¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢SWH¥ì¥Ç¥£ー¥¹À¾µÜ¤Î¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿½÷»Ò£Æ¥êー¥°2025-26 ¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃË½÷£Æ¥êー¥°¤òÁ´»î¹çÇÛ¿®¡ª
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)