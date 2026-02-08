B2Ê¡²¬¡Ã½ªÈ×¤Î¹¶ËÉ¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤ºÀËÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 50-52 ´ä¼ê¡É¤ÇÊ¡²¬¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û50-52¡Ú´ä¼ê¡Û
1Q 9-10
2Q 11-15
3Q 19-17
4Q 11-10
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
Á°Àá¤òÏ¢¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿Ê¡²¬¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ù¤¯´ä¼ê¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥Ûー¥à¤Ç½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤¿#3¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢#7À¾Àî¡¢#0ÐòÅÄ¤â¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ÇÂ³¤¡¢Ê¡²¬¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤é8-0¤Î¥é¥ó¤ËÀ®¸ù¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥Ûー¥à¤Î¶õµ¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»×¤¦¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Ê¤¤²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢´ä¼ê¤ËÈ¿·â¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢1Q½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢Ê¡²¬¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤Ë¥·¥åー¥È¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¡¢¥íー¥¹¥³¥¢¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤È#23Â¼¾å¤ÎÏ¢·È¤«¤éÂ®¹¶¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·Ê¡²¬¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯ÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾»Ä¤ê1:19¡£#6²¼»³¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò2ËÜÂ·¤¨¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¢´ä¼ê¤â#61¥Þ¥¦¥ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£¤µ¤é¤Ë#30Ê¿ÎÉ¤¬3P¥·¥åー¥È¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥¹¤Ë¥À¥ó¥¯¤òµö¤·¡¢Ê¡²¬¤Ï5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
À¾Àî¤È¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤ÎÏ¢·È¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤¬¡¢´ä¼ê¤â¤¹¤°¤µ¤Þ±þÀï¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤è¤¦¤ä¤¯Ê¡²¬¤Î1ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤ò#8ÀÄÌÚ¤¬ÄÀ¤á¡¢ÄäÂÚ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¤È¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤â3P¥·¥åー¥È¤ÇÂ³¤¡¢Ê¡²¬¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥¹¤ä#6»³ºÝ¤¬³°³Ñ¤«¤é¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
3ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿4Q¡£Â¼¾å¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢#24¥Ðー¥ì¥ë¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇµÕÅ¾¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤«¤é´ä¼ê¤ËÂ®¹¶¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¤µ¤é¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê19ÉÃ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥¹¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÄÀ¤á¤é¤ì¡¢Ê¡²¬¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4,247¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ûー¥à¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢Ê¡²¬¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÀËÇÔ¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¾Àî¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡Ê7ËÜ¡Ë¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13ËÜ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤Ï¥Ûー¥à¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
´ä¼ê¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯¤¤¥Áー¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤á¤º¡¢JB¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥ì¥ë¡Ë¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤ÎÎÉ¤·°¤·¤â´Þ¤á¤Æ·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä¼ê¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î³ÎÎ¨¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï3～4³äÂæ¤Î3PÀ®¸ùÎ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï12¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È1¡¢2ËÜ¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ú¥ê¥áー¥¿ー¤ÎÁª¼ê¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ö¥í¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÀË¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Üー¥ë¤Ç¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤«¤é¥Áー¥à¤Î¾õÂÖ¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¨¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤¬¾å°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ1¾¡1ÇÔ¤ËÌá¤·¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ö¥í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ°Àá¤Î°¦É²Àï¤Ç¤â¼¨¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=V1acTYNds00 ]
