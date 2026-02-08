¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÀÖÄ¬¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó ¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤ÏºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤·¤ÆÁý¿£¤¹¤ë
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 8Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ÀÖÄ¬¤òµ¯¤³¤¹¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Î¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤¬¡¢ºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¡ÊºÙË¦¤¬¡¢ºÙ¶Ý¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°û¤ß¹þ¤ß¡¢¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ±ÉÍÜ¸»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤¬¡¢¥Ý¥ê¥ê¥ó»À¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤¹¤ë¤È¡¢¸÷¹çÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥ó»À±ö¤¬¾¯¤Ê¤¤³¤¿åÃæ¤Ç¤â³èÈ¯¤ËÁý¿£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤¬ÀÖÄ¬¤È¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤·¤Æ±ÉÍÜÁÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¤Î¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ò¹½À®¤¹¤ë»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿¢ÌÚ¾°»Ò½Ú¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ÅçÂç³Ø¤È¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¡¢¿å»º¸¦µæ¶µ°éµ¡¹½¡¢²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤¬³¤¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤·¡¢±ÉÍÜ¸»¤È¤·¤ÆÁý¿£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¡Ê³ØÌ¾Heterosigma akashiwo¡Ë¤¬ºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë±ÉÍÜ¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¸¦µæ¤¬½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥ÞÀÖÄ¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¤ò´Þ¤à±ÉÍÜ±ö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤¬¡¢¥ê¥ó·çË³¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ý¥ê¥ê¥ó»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤àºÙ¶Ý¤¬¡¢¥ê¥ó·çË³¾ò·ï²¼¤Ç¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤ÎÁý¿£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ØISME Communications¡Ù¤Ë2025Ç¯12·î6ÆüÉÕ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÄ¬¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬¹âÌ©ÅÙ¤Ç½¸¹ç¤·¡¢³¤¿å¤¬Ãå¿§¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÀÖÄ¬¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÖÄ¬¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Î°ì¼ï¡¢¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤Î´Ä¶Ãæ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤Ï¡¢Ã±ºÙË¦¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ç¡¢¸÷¹çÀ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥ÞÀÖÄ¬¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÍÜ¿£µû¤¬ÂçÎÌ¤Ë»à¤Ì¤Ê¤É¡¢µù¶È¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯1·îÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿¢ÌÚ¾°»Ò½Ú¶µ¼ø¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Åö»þÂç³Ø±¡À¸¤À¤Ã¤¿Ê¡»³À¿Ìé¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯±Û¤·¤Î¸¦µæ¤¬È¯É½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡ÏÀÊ¸¾ðÊó
¡¡ÏÀ Ê¸ Ì¾¡§Proliferation of a bloom-forming phytoplankton via uptake of polyphosphate-accumulating bacteria under phosphate-limiting conditions
¡¡·Ç ºÜ »ï¡§ISME Communications, Volume 5, Issue 1, January 2025, ycaf192
Ãø ¡¡¼Ô¡§Seiya Fukuyama, Fumiko Usami, Ryuichi Hirota, Ayano Satoh, Shizuka Ohara, Ken Kondo, Yuki Gomibuchi, Takuo Yasunaga, Toshimitsu Onduka, Akio Kuroda, Kazuhiko Koike, Shoko Ueki
¡¡D O I¡§10.1093/ismeco/ycaf192
¡¡U R L¡§https://academic.oup.com/ismecommun/article/5/1/ycaf192/8371785
¢¡¸¦µæ»ñ¶â
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ê²Ê³Ø¸¦µæÈñÊä½õ¶â¡¢21K19148, 23K21236, 25K02346¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ²Ê³Øµ»½Ñµ¡¹½¡ÊJST¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂêÂÐ±þ¹ñºÝ²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à989459¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾Ü¤·¤¤¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÀÖÄ¬¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó ¥Ø¥Æ¥í¥·¥°¥Þ¤ÏºÙ¶Ý¤òìÅ¿©¤·¤ÆÁý¿£¤¹¤ë
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260130-6.pdf
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊIPSR¡Ë
¡¡https://www.rib.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê ¿¢Êª´Ä¶ÈùÀ¸Êª³Ø¥°¥ëー¥× ¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¥Áー¥à
¡¡https://www.rib.okayama-u.ac.jp/inv/index-j.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ò¡Ö²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡×¤ËÇ§Äê ～²æ¤¬¹ñ½é¤Ç²¬»³Âç³ØÆÈ¼«¤Î"À¤³¦¤È¸à¤¹¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂî±Û¤È¸ü¤ß¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à"¤ò»ÏÆ°～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001796.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø4¸¦µæ½ê¤¬¡Ö¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ° ～ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈ¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âî±Û¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢Î®Æ°¡¢°éÀ®¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html
²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¿¢Êª´Ä¶ÈùÀ¸Êª³Ø¥°¥ëー¥× ½Ú¶µ¼ø¡¡¿¢ÌÚ¾°»Ò
¡¡¢©710-0046 ²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÃæ±û2-20-1
¡¡TEL: 086-434-1259
¡¡https://www.rib.okayama-u.ac.jp/inv/index-j.html
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1492.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2026Ç¯1·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html
¡¡ÀßÃÖÈñ¡¦ÊÝ¼éÈñ¡¦½¤ÍýÈñ¡¦Å±µîÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¸¦µæµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¡ØSX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù
¡¡https://sxplatform.jp/
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html