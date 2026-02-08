¡Ú·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡§»î¹ç·ë²Ì¡Û2/8(Æü) vs Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5
¢£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#0 Æ£°æ Í´âÃ
#6 ÃæÂ¼ Âó¿Í
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥
#29 ºÙÀî °ìµ±
¢£Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
#4 ÀÄÌÚ ÊÝ·û
#5 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º
#15 ÃÝÆâ ¾ù¼¡
#20 ¹çÅÄ Îç
#88 ËÒ È»Íø
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä
#0 Æ£°æÍ´âÃ 6ÆÀÅÀ 4¥¢¥·¥¹¥È
#1 ¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó 2ÆÀÅÀ 6¥¢¥·¥¹¥È
#6 ÃæÂ¼Âó¿Í 10ÆÀÅÀ 2¥¹¥Æ¥£ー¥ë
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 28ÆÀÅÀ 2P(10/13) FT(8/8) 10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¢¥·¥¹¥È
#9 ÄÔÄ¾¿Í 10ÆÀÅÀ
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥ 4ÆÀÅÀ 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#29 ºÙÀî°ìµ± 6ÆÀÅÀ 3P(2/3)
#30 ¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー 11ÆÀÅÀ 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#32 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó 7ÆÀÅÀ 6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¹¥Æ¥£ー¥ë
¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
Á°È¾¤ÏºòÆü¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸åÈ¾¤ÎÆþ¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçºå¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âçºå¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¾¡¤Á¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½µËö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(º£Æü¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©)
¾ï¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤Î¥Áー¥à¤âËÍ¤é¤Î¥·¥åー¥¿ー¿Ø¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ º£Æü¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤â¤Á¤í¤ó¥·¥åー¥¿ー¤Ë¤â¤¦¾¯¤··è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢²¿¤è¤ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼¡¤ÏÄ¹ºêÀï¡¢À¾ÃÏ¶è1°Ì¤Î¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ º£Æü¤Î»î¹ç¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ò¤É¤¦·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©)
Ä¹ºê¤µ¤ó¤Ïº£¥êー¥°¤Ç¾¡Î¨1°Ì¤Î¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè½µ¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥²ー¥à¤â¡¢ÎÉ¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢º£½µ1½µ´ÖÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤½¤é¤¯º£¥·ー¥º¥ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Î¥Áー¥à¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤ÆÎÉ¤¤¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê
Âçºå¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æº£½µËö2Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«)
ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬º£Æü¤Ï¾¯¤·¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Áー¥à¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«)
¤½¤ó¤Ê¤ËÆÃ°ÛÅª¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥×¥ìー¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âçºå¤µ¤ó¤¬²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ーÁª¼ê¤ÈJT(¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó)Áª¼ê¤¬°ì½ï¤Ë¥³ー¥È¤Ë¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤É¤¦¤«)
JTÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤À¥²ー¥à´ª¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¥²ー¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈà¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥á¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ3Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«)
ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤Ë13¿ÍÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿ÍÁ´°÷¤¬ËèÆü¥¢¥êー¥Ê¤ËÍè¤Æ¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¹¬¤Ë¤â²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÄÉ²Ã¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¡¢ÎÉ¤¤¿Í´ÖÀ¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¥Áー¥à¤Ë¤¤¤è¤¦¤¬¡¢Ã¯¤¬¥×¥ìー¤·¤è¤¦¤¬¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥Áè¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼¡¤Î½µËö¤ÏÄ¹ºêÀï¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Áー¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò)
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Ëè½µ¡¢Ëè»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÄ¹ºê¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÂ®¤¤¥Úー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
