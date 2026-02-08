¡ÚK-1Âç²ñ»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡Û-90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥ëー¥«¥¹(¥É¥¤¥Ä)¤¬Á´»î¹ç1R·èÃå¤ÇÀ©ÇÆ¡ª¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÏÎ¤¸«¤¬¿·²¦ºÂ¡¢ÀÐ°æ¤Ï½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù
K-1/Krush ¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥¸¥à±¿±Ä¤¹¤ë K-1 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØK-1 WORLD GP 2026 ～90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´20»î¹ç¤Î¤¦¤Á9»î¹ç¤¬KO·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç·ë²Ì¡§https://www.k-1.co.jp/schedule/16660
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥«ー¥É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂç²ñ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä
¢£ 5Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï5Âç¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢³Æ³¬µé¤ÎÄºÅÀ¤ò·ü¤±¤¿¶ÛÇ÷¤·¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5»î¹ç ½÷»Ò¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô SAHO ¤¬Ä©Àï¼Ô ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ä¥©¥é¥¥É¥¥¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£SAHO¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤ä¥íー¥¥Ã¥¯¡¢¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¹¶Àª¤ò°Ý»ý¡£È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè6»î¹ç ½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô ¾¾Ã«åº ¤ÈÄ©Àï¼Ô ¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë ¤¬·ãÆÍ¡£¾¾Ã«¤ÏÁ°½³¤ê¤ä»°Æü·î½³¤ê¡¢¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î±¦¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè7»î¹ç¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô ÀÐ°æ°ìÀ® ¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ó¥Û¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë ¤ò·Þ¤¨¤¿½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤¬±Ô¤¤ÂÇ·â¤ò¸òºø¤µ¤»¤ëÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀÐ°æ¤¬¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤ò¼´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¡£²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè18»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Âè7Âå ¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä«µ×Íµµ®¤ÈÎ¤¸«Í®¸Ê¤¬¿·²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3R¤ò½ª¤¨¤ÆÈ½Äê¤Ï¥É¥íー¤È¤Ê¤ê¡¢±äÄ¹¥é¥¦¥ó¥É¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±äÄ¹¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¦·ãÀï¤Ë¡£È½Äê3-0¤ÇÎ¤¸«¤¬¾¡Íø¤·¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯Âè19»î¹ç¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡¢¶â»Ò¹¸Âç¤ÈÂçµ×ÊÝÎ°Í£¤¬·ãÆÍ¡£±äÄ¹È½Äê¤ÎËö¤ËÂçµ×ÊÝ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌóÂÎ½ÅÄ¶²á¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
K-1 WORLD GP 2026 -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Á´7»î¹çÃæ4»î¹ç¤¬KO·èÃå¤È¤Ê¤ëÇË²õÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÂç¤¤ÊÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹200cm¤Î²øÊª¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Þ¥Ï¥àー¥É¡¦¥µ¥Ã¥¿¥ê¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤ò1R51ÉÃ¡¦º¸¥Õ¥Ã¥¯KO¤Ç²¼¤·¡¢Â³¤¯½à·è¾¡¤Ç¤â¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥«¡Ê¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤ò1R¡¦Á°½³¤êKO¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢µ»¹ªÇÉ¤Î¶¯¹ë¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë ¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬Êü¤Ã¤¿±¦¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç1R KO¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´»î¹ç¤òKO¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬90kgµé¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚK-1 WORLD GP 2026 -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÁ´»î¹ç1R KO¤Î¾×·â¡ª¥É¥¤¥Ä¤Î²øÊª¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤Ë¡£·è¾¡¤Ï¡È±¦¥«ー¥Õ¡É°ì·â¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÀºÌ©µ¡³£ ¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¤òÊ´ºÕ¡ª
¢£½à¡¹·è¾¡¡ÊÂè9～12»î¹ç¡Ë
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï4»î¹çÃæ2»î¹ç¤¬KO·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½øÈ×¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤Ï¥Þ¥Ï¥àー¥É¡¦¥µ¥Ã¥¿¥ê¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤ò1R51ÉÃ¡¦º¸¥Õ¥Ã¥¯KO¤Ç²¼¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥«¡Ê¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥é¥ªー¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤òº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÇKO¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤È¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ½Äê¡¦±äÄ¹È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·ãÀï¤òÀ©¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½à·è¾¡¡ÊÂè15»î¹ç¡Ë¡§¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ëvs¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥«¡Ê¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡Ë
·ë²Ì¡§¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬1R KO¾¡Íø
½à¡¹·è¾¡¤ÇÁ¯Îõ¤ÊKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ ¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë ¤È¡¢¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤ë ¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥«¡Ê¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡Ë ¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬µ÷Î¥¤òÀ©¤·¡¢¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£¥¹¥È¥¤¥«¤âÈ¿·â¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹¶·â¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¥À¥áー¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÁ°½³¤ê¤òÅª³Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢1R¤ÇKO¾¡Íø¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½à·è¾¡¡ÊÂè16»î¹ç¡Ë¡§¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ëvs ¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
·ë²Ì¡§¥³¥º¥í¥Õ¤¬È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø
8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎK-1»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë ¤È¡¢¡È¥í¥·¥¢¤ÎÀºÌ©µ¡³£¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë ¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë ¤Ë¤è¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1R¡¢¥³¥º¥í¥Õ¤ÏÎäÀÅ¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¤È¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤Çµ÷Î¥¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£°Ê¹ß¤âÌµÍý¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÁÀ¤ï¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2R°Ê¹ß¤â¥³¥º¥í¥Õ¤ÏÍýµÍ¤á¤Î¹¶·â¤Ç»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¤Ë¹¶·â¤Î»å¸ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¤âÈÔ²ó¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥º¥í¥Õ¤¬Åª³Î¤Ê¥¸¥ã¥Ö¤È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³¥º¥í¥Õ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ß¡¢È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¡£°ÂÄê´¶¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¡¢·è¾¡Àï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·è¾¡Àï¡ÊÂè20»î¹ç¡Ë¡§¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°(¥É¥¤¥Ä) vs ¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ(¥í¥·¥¢)
·ë²Ì¡§¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬1R KO¾¡Íø
·è¾¡Àï¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦½à·è¾¡¤ò¤¤¤º¤ì¤âKO¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥ëー¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¡¢µ»¹ªÇÉ¤Î¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤¬Êü¤Ã¤¿±¦¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥º¥í¥Õ¤¬¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1R KO¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¡¢90kgµéÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¸å¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ðー¥°¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤òË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÛÂè7»î¹ç/K-1 WORLD GP¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R ÀÐ°æ °ìÀ® vs ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ó¥Û¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
·ë²Ì¡§ÀÐ°æ¤¬È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù
K-1 WORLD GP¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·±Ô¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ó¥Û¥¤¤òÁê¼ê¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ·ÚÎÌµé¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î¤Î½éÂåK-1¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤Ç¤Ï¹õÅÄÅÍ¿¿¤Ë±äÄ¹È½Äê¤ÇÀËÇÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯K-1¤òÎ¥¤ì¥à¥¨¥¿¥¤¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÇòÈ¨ÍµÀ±Àï¤ÇK-1¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àï¤È¤Ê¤ë2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹õÀî±ÍÅÍ¤ò²¼¤·¡¢K-1 WORLD GP¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»î¹ç¤Ï½éËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¸¥ó¥Û¥¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À20ºÐ¤Î¼ã¤Ä©Àï¼Ô¡£ÀïÀÓ¤Ï20Àï17¾¡¡Ê8KO¡Ë3ÇÔ¤È¹â¤¤¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢º£²ó¤¬K-1²¦ºÂ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1R¡¢¥¸¥ó¥Û¥¤¤Ï¥íー¥¥Ã¥¯¤«¤éº¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¤Ï±¦¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤òÏ¢Â³¤ÇÅö¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«ÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¥íー¥¥Ã¥¯¤Ç±þÀï¡£¥¸¥ó¥Û¥¤¤âÁ°½³¤ê¤ä¥íー¥¥Ã¥¯¤òÊÖ¤·¡¢±Ô¤¤¹¶·â¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2R¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¸¥ó¥Û¥¤¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î±¦¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥ï¥ó¥Äー¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐ°æ¤âÎäÀÅ¤Ëº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¡¢¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤ä»°Æü·î½³¤ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÍ¸úÂÇ¤òÊü¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½ª3R¡¢ÀÐ°æ¤Ïº¸±¦¤Î½³¤ê¤È¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ó¥Û¥¤¤â±Ô¤¤º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ä±¦¤Î¶¯ÂÇ¤Ç±þÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼´¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÃßÀÑ¡£º¸¥Ü¥Ç¥£¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢Èô¤Ó¥Ò¥¶½³¤ê¤È¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È½Äê¤Ï3-0¤ÇÀÐ°æ¤¬¾¡Íø¤·¡¢K-1 WORLD GP¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Î½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè18»î¹ç/¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒALL¾¦Å¹ PRESENTS¡ÛÂè7ÂåK-1 WORLD GP¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï Ä«µ× Íµµ® vs Î¤¸« Í®¸Ê
·ë²Ì¡§Î¤¸«¤¬±äÄ¹È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤Ë
Âè18»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Âè7ÂåK-1 WORLD GP¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÄ«µ×Íµµ®¤È¡¢Krush²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Î¤¸«Í®¸Ê¤¬¿·²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1R¡¢Ä«µ×¤ÏÁ°½³¤ê¤òÂ¿ÍÑ¤·¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤È¡¢¥íー¥¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£ÂÇ¤Á¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÃå¼Â¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÎ¤¸«¤Ïº¸¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¼´¤ËÈ¿·â¤·¡¢Í×½ê¤Ç±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2R¤âÄ«µ×¤ÏÁ°½³¤ê¤ä»°Æü·î½³¤ê¡¢¥íー¥¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¤¸«¤Ïº¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ä±¦¥¸¥ã¥Ö¤Ç°µ¤ò¤«¤±¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ×¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥íー¤ä¥«ー¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç±þÀï¤·¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
3R¡¢Ä«µ×¤Ï¹½¤¨¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢»°Æü·î½³¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£ÂÇ¤Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Î¤¸«¤â¥Ò¥¶½³¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¿ô¤ÎÍî¤Á¤Ê¤¤·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£È½Äê¤Ï¥É¥íー¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Éé¤Ï±äÄ¹¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±äÄ¹¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Ä«µ×¤¬´éÌÌÁ°½³¤ê¤ä¥¤¥ó¥íー¡¢¥íー¥¥Ã¥¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ë¤¤¤¯°ìÊý¡¢Î¤¸«¤âº¸¥¹¥È¥ìー¥È¤òÅª³Î¤ËÅö¤Æ¤Æ±þÀï¡£¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¤¸«¤¬Í¸úÂÇ¤ò½Å¤Í¡¢È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿Î¤¸«Í®¸Ê¤¬¡¢Âè7ÂåK-1 WORLD GP¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè19»î¹ç/K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R ¶â»Ò ¹¸Âç vs Âçµ×ÊÝ Î°Í£
·ë²Ì¡§¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
Âè19»î¹ç¤ÎK-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡¢¶â»Ò¹¸Âç ¤È Âçµ×ÊÝÎ°Í£ ¤¬ºÆÀï¡£»î¹çÁ°¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬·ÀÌóÂÎ½Å¤ò1.3kg¥ªー¥Ðー¤·¤¿¤¿¤á¡¢1R¤Ë¸ºÅÀ2¤¬²Ê¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ö¤Ï¶â»Ò¤¬8¥ª¥ó¥¹¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬10¥ª¥ó¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ»î¹ç¤Ï¶â»Ò¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¸ø¼°µÏ¿¤È¤Ê¤ë¾ò·ïÉÕ¤¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÂçµ×ÊÝ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¿ô¤ò½Ð¤·¡¢»°Æü·î½³¤ê¤ä¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¼´¤Ë¹¶Àª¤òÅ¸³«¡£¶â»Ò¤Ï½Å¿´¤òÍî¤È¤·¤¿¹½¤¨¤«¤é¥íー¥¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£ÂÇ¤Á¤Ç±þÀï¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£3R½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÈ½Äê¤Ï¥É¥íー¤È¤Ê¤ê±äÄ¹¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
±äÄ¹¤Ç¤ÏÂçµ×ÊÝ¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤È¥Ò¥¶½³¤ê¤ÇÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¡¢È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¡¢·ÀÌóÂÎ½ÅÄ¶²á¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°µÏ¿¤Ï¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿ÜÆ£¸µµ¤ K-1¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Âç²ñÁí³ç
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=qACphDWJLs0 ]
¾°¡¢ËÜÂç²ñ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢ÅöÆü¤ÎÂç²ñ»î¹çÆ°²è¤ÏK-1¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/k1wgp_pr¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó²¼µ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
