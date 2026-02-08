¥¹¥È¥°¥éRPL¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGRPL -Gang Role Play Live-@¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡ÙHuluÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È(¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É),¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó@¥Þ¥¤¥ー(¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥È ¥¦¥§¥¹¥«ー)¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢RPL½é»²Àï¤È¤Ê¤ëMondo(Mon D),¥¢¥Þ¥ë(°Â¾ë À®)½êÂ°¤ÎALL IN¡¢ÀÚÓ×(¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Þー¥¥ë),¤È¤Ã¤Ôー(¥Õ¥§¥¢¥êー ¥È¥Ô¥ª)½êÂ°¤Î868¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡ª
ÉáÃÊ¤Ï²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÌÌ¡¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡ª
Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Î¤Þ¤µ¤ËRPL¤È¤Ê¤Ã¤¿DAY1¤ÎÌÏÍÍ¤¬Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Hulu¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
Season2¤¬»Ï¤Þ¤êÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥°¥é¡£´ÑÂ¬¼ÔÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGRPL¡Ù¡£
¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿17¿Í¤Î³èÌö¤ò¤´¼«Âð¤Ç¤â¡ª
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖGRPL -Gang Role Play Live-¡×
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) 19:00ÇÛ¿®³«»Ï
¢¨3·î31Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢£½Ð±é
¡ãALL IN¡ä
Mondo(Mon D),¥¢¥Þ¥ë(°Â¾ë À®),ÛæÍº¤·¤í¤ä(»°ÈÝÄâ »Í¸ÞÏ»³Î),BobSappAim(¸Þ½½Íò ¤¨¤¤¤à)
¡ã868¡ä
¥®¥ë¤¯¤ó(¥±¥¤¥ó/¥ªー),ÀÚÓ×(¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Þー¥¥ë),¶âÆÚ¤¤çー(¹ì ¤Ðー¤É),¤È¤Ã¤Ôー(¥Õ¥§¥¢¥êー ¥È¥Ô¥ª),Middleee(J D)
¡ãñ²¥Ö¥ì¥é¡ä
¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó@¥Þ¥¤¥ー(¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥È ¥¦¥§¥¹¥«ー)
¡ãGoodbyeCircus¡ä
¥é¥¤¥È(¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É)
¡ãARCANA¡ä
Ç«¡¹´Ý(µ´Ìî ¤Í¤Í)
¡ãµßµÞÂâ¡ä
¤³¤ë¤Ú¤ó(Ä»Ìî ¤®¤ó),¥Î¥Óー(¥Î¥Óー ¥é¥ó¥°)
¡ã·Ù»¡¡ä
ÇÏ¿Í(¥¸¥ã¥Ã¥¯ ÇÏ¥¦¥¢ー),Æó½½Æü¥Í¥ë(Æó½½Æü ¥Í¥ë),marunnn(²ÖÂô ¤Þ¤ë¤ó)
¢£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
6,600±ß(ÀÇ¹þ) ¤Þ¤¿¤Ï ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤
¢¨ÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥×¥êÆâ·èºÑ¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï»ëÄ°²èÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)21:00¤Þ¤Ç
¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§
¡ÚHulu Web¥Ö¥é¥¦¥¶·èºÑ¡Û¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É/Pay Pay/¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚHulu¥¢¥×¥êÆâ·èºÑ¡ÛiTunes Store/Google Play
¹ØÆþURL¡§https://www.hulu.jp/store/grpl
[Hulu¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー]https://help.hulu.jp/hc/ja
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀßHP
https://gangboss.jp/