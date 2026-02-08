¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¡ØÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤Ë·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Å´Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ë¤Æ¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅè·òÆó¡Ë¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ØÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Î¼ÀÁö´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£¡¡¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¾Æâ²ñµÄ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾¯½÷¤¬¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¡Ê¡á¡Æ¹¥¤¡Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡Ê¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¶Á¤¯°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î10Âå¤Î¥¹¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤á¤ë¤×¤Á¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤ËÄ©¤à¸õÊäÀ¸¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤«¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¡ØÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ú¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë
¡¡¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢VAZ¤È¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢É½¸þ¤¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊSNS»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¸µ¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÀ¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½Ìò¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¾ÌîÆüºÚÇµ¡¢ÅòËÜ³¨Èþ·î¤ò´Þ¤à11Ì¾¤Ç¹½À®¡£
2026Ç¯2·î18Æü¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°SNS
YouTube¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://youtube.com/@alphaplus_idol¡Ë
TikTok¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.tiktok.com/@alphaplus_idol¡Ë
Instagram¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.instagram.com/alphaplus_idol/¡Ë
X ¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://x.com/alphaplus_idol¡Ë
¡Ú¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×³Ú¶Ê³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§ÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
ºî¡¡¡¡»ì¡¡¡¡¡¡¡§»³ºê´²»Ò¡¦²¬ÅÄ¹¯Ê¿
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡§Äáºêµ±°ì
TikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¡§1·î24Æü(ÅÚ)20»þ
DSPÇÛ¿®Æü»þ ¡§2·î18Æü(¿å)0»þ
MusicVideo ¡¡¡§2·î18Æü(¿å)20»þ¸ø³«
¡Ú¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ø¤á¤ë¤×¤Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢YouTube¤äTikTok¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤è¤êÆ°²èÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤á¤ë¤×¤Á¡Ù¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô42.3Ëü¿Í¡¿2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤Ï¡¢Îß·×»ëÄ°²ó¿ô6.5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥á¥¤¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Îø°¦¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î´Ø¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Èº£¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¡È´é¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖÁªÈ´·èÄêÀï¡×¤ÏÆ±À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢YouTubeµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¹ñÆâÀ¸ÇÛ¿®¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ï10Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¡Ö¤ª¤µ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡£¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@melpetite(https://www.youtube.com/@melpetite)
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi(https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi)
Instagram¡§https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/(https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/)
X¡§https://x.com/melpetite_tokyo(https://x.com/melpetite_tokyo)
¡Ú¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»1Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î½÷»Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤ò³«»Ï¡£1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é½ñÎà¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2¼¡¿³ºº°Ê¹ß¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤á¤ë¤×¤Á¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ä´ÖÍ¼ÍÛ¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅòËÜ³¨Èþ·î¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½¹ðÊÔ¤òÇÛ¿®¡£
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢2¼¡¿³ºº¤ª¤è¤Ó3¼¡¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢4¼¡¿³ºº¡¦ºÇ½ª¿³ºº¤ò3·î¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®¤·¡¢2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ÖI¡ÇM A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ³µÍ×¡Û
´ë²èÌ¾¡§¤á¤ë¤×¤Á¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤á¤ë¤×¤Á¡Ù
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§
¡¡¡¦2¼¡¿³ºº¡¿3¼¡¿³ºº¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¦4¼¡¿³ºº¡¿ºÇ½ª¿³ºº¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«»ÏÍ½Äê
¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô¡§
µ×ÊÝÅÄ³¤±©
¤á¤ë¤×¤ÁÁªÈ´À¸¡ÊÅÄÃæÍÛºÚ¡¿À¾ÌîÆüºÚÇµ¡¿¤³¤³¤ß¤ó¡¿ÁêÔÇÀ±²»¡¿»³ËÜÀãºÚ¡¿¤Ò¤è¤ê¡Ë
¡Ú¿·¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§I¡ÇM A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë
³«±é¡§17»þÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡Ê¤á¤ë¤×¤ÁÉô¡Ë
¡¡¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/9(·î) 20:00 ～ 2/22(Æü) 23:59
°ìÈÌÃêÁª
¡¡¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2/23(·î) 20:00 ～ 3/1(Æü) 23:59
¡¡¡¡ÅöÁªÈ¯É½¡§3/2(²Ð) ¤ªÃëº¢Í½Äê
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§https://livepocket.jp/e/melpetite_ad2026
³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¥ª¥É¥í¥¡É¤È¡È¶¦´¶¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ò°é¤Æ¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¡Ö¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×ÅªÂ¸ºß¤ÇSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー530Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡É¤µ¤¯¤é¡É¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡É¤ª¤µ¤¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½êÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»Ò¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤ä¡ÖMelTV¡×¡¢¹ñÆâNo.1²£·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCUL DRAMA¡×Åù¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¡£YouTube¤äSNS¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£