2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¡ß¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª

¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:»ç´Ø½¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×µÚ¤Ó¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://wendys-firstkitchen.co.jp/news/?nwid=1312
¢£2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¡ß¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥³¥é¥Ü³µÍ×
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Æ¡¢2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤È¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë ～ 2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥óÁ´Å¹ÊÞ(¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¤ò½ü¤¯)¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¡¦¥³¥é¥Ü¥Ý¥Æ¥È¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Áー¥ºÌ£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¥»¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´6¼ï)¥»¥Ã¥È¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´6¼ï)¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¤ª¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM1¤Ä¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÍ°ú¤ÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È³Æ¼ï¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://wendys-firstkitchen.co.jp/calorie/pdf/allergy_collabo_pdf.pdf?1730096541&_gl=1*pznlr7*rieSh3Ee_ga*NTgxNDkwNDQwLjE3MjkyNDMyMzk.*rieSh3Ee_ga_KQYE0DE5JW*czE3NDY3Njc0NDUkbzMzNCRnMSR0MTc0Njc2ODM2NiRqMCRsMCRoOTI4MzgzNjgz*_fplc*MnhEWmtYQXoyUXdBciUyQnk0RVVndTdHRWF5c0ZIUFRjMXNveDJFQk9XZGtnemFMS2dpNjNQR0NlR0pHWGFpa0JTckxvTTVOOElBRTgzdzN1SXI3VmFrVzdDaHRWd3V2dTNWcmtZQUlpNXdkJTJCT1d1N0tPc0VPOFlDRFZKc0JPZyUzRCUzRA..)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ý¥Æ¥È¤ÏÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ç¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ä¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥Æ¥ÈÂÞ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸Ë¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ä¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥Æ¥ÈÂÞ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡×¤Ï¥³¥é¥ÜµÇ°¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Áー¥ºÌ£¡×°Ê³°¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨È¢¥Ý¥Æ¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥Æ¥ÈÂÞ¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://wendys-firstkitchen.co.jp/shop/
¢¨ÈÎÇä»þ´Ö³°¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿¼Ìë±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢23»þ～ÍâÆü5»þ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÌä¤ï¤º¡¢¤ª²ñ·×¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÌÅÓ¿¼ÌëÎÁ¶â15%¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¦¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò5Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä
ÂÐ¾Ý¤Î5Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡ã¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡ä
¡¦ÃÓÂÞËÌ¸ýÅ¹
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-26-4
TEL:03-5911-7721
¡¦²£ÉÍ¥Ñ¥ë¥Êー¥ÉÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬2-15-1 ¥Æ¥£¥Î¥Ó¥ë£±F
TEL:045-323-0125
¡¦ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®£±ÃúÌÜ£±－£±
TEL:048-640-5640
¡¦¥¢¥Ô¥¿°Â¾ëÆîÅ¹
°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ôºù°æÄ®¾ë¸þ2-9-36 ¥¢¥Ô¥¿°Â¾ëÆîÅ¹ 2F ¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ
TEL:0566-73-7031
¡¦ÇßÅÄ¼ÇÅÄÄ®Å¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ2-1-1 ºåµÞ¼ÇÅÄÄ®¥Ó¥ë1F
TEL:06-6376-2939
¢¨¾åµµºÜÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¦¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÈÎÇä»þ´Ö
2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00 ～ 2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë22:00
¢¨ÈÎÇä»þ´Ö³°¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▪️¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー °ìÍ÷
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÍ°ú¤ÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¹ØÆþÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ê¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ò1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Î¤´ÃíÊ¸»þ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥Ý¥Æ¥È¥»¥Ã¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸Ë¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò1ÉÊ°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþÍÑ¤Î¥ªー¥Àー¥·ー¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¤È¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È(Á´6¼ï)¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥Ã¥º¥ªー¥Àー¥·ー¥È¤Î¤ªÅÏ¤·ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥óÃÓÂÞËÌ¸ýÅ¹/²£ÉÍ¥Ñ¥ë¥Êー¥ÉÅ¹/ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹/¥¢¥Ô¥¿°Â¾ëÆîÅ¹/ÇßÅÄ¼ÇÅÄÄ®Å¹
ÈÎÇä»þ´Ö¡§10:00～22:00
¢¨ÈÎÇä»þ´Ö³°¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÍ°ú¤ÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤´ÍèÅ¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ìÅù¤Ë¤è¤ê¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æâº®»¨»þ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤êÃÖ¤¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¡¢Âå°ú¤¤Ç¤Î¤´ÇÛÁ÷¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È(Á´6¼ï)¡×¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¤Ï
Ä¶Âç·¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀø¤êÈ´¤±¤¿ºÇ¶¯¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡£2022Ç¯8·î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖJ0KER¡ßJOK3R¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î²»³ÚÀ¤ä´ë²èÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ä¡¢²Î¤äÀ¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²èÆ°²è¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï118Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î6¿ÍÁÈ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë£³D¥é¥¤¥Ö¤ò¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦Á´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢£³D¥é¥¤¥Ö¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿À¸¿È¥é¥¤¥Ö¤ò11·î¤ËÂçºå¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ë¤Æ2¸ø±é³«ºÅ¤·¡¢12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ2¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ÁíÆ°°÷¿ô36,000¿Í¤òµÏ¿¤·ÂçÀ¹¶·¤Î¸å¤Ë½ªËë¡£
¢§¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°X
https://x.com/sixfonia_info
¢§¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@sixfonia
(C)SIXFONIA
¢¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¡ÖWendy¡Æs¡×¤ÈÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー&¥Ñ¥¹¥¿¥Á¥§ー¥ó¡ÖFirstKitchen¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¤È¤·¤Æ´ØÅì¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß75Å¹ÊÞ¢¨¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯2·î8Æü¼ÂÀÓ
¢¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï
1977Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë31Å¹ÊÞ¢¨¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£³Ð¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÌ£¤òÄÉµÚ¤·¤¿ ¡Ö¥Ùー¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ðー¥¬ー¡× ¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥åーÅ¸³«¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¤Ç¤¹¡£ ¢¨2026Ç¯2·î8Æü¼ÂÀÓ