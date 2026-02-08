¡Ú»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡Û ¿·K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡ÖºØÆ£¶³Âå¡×¤µ¤ó¤¬¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¤·¤ÆKO¸Æ¤Ö²ÚÎï¤ÊÉñ¤¤¡ª¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¤µ¤ó¤¬½é¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¶õ¼ê°¦°î¤ì¤ë¥¨ー¥ë¤ÇÁê¸ß¥Õ¥©¥íー¤Î¾¾»³Í¦ÂÁ¤Î·ãÀï¤ò¸å²¡¤·¡ª
K-1/Krush ¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥¸¥à±¿±Ä¤¹¤ë K-1 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØK-1 WORLD GP 2026 ～90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´20»î¹ç¤Î¤¦¤Á9»î¹ç¤¬KO·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥«ー¥É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ä¥ó¥ーÎø¥ê¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¤µ¤ó¤¬Âè4»î¹ç¤Ç¡¢K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡ÖºØÆ£¶³Âå¡×¤µ¤ó¤¬Âè16»î¹ç¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥ーÎø¥ê¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¤µ¤ó¤¬K-1½é¹ßÎ×¡ª¶õ¼ê·Ð¸³¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥¨ー¥ë¡¢Áê¸ß¥Õ¥©¥íー¤Î¾¾»³Í¦ÂÁ¤¬¼¹Ç°¤Î¾¡Íø
Âè4»î¹ç/K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Õ¥§¥¶ーµé/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R ÃæÅç ÀéÇî vs ¾¾»³ Í¦ÂÁ
·ë²Ì¡§¾¾»³¤¬È½Äê3-0¡Ê29-30¡¿29-30¡¿29-30¡Ë¤Ç¾¡Íø
Âè4»î¹ç¤ÎK-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Õ¥§¥¶ーµé¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅçÀéÇî¤È¾¾»³Í¦ÂÁ¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ï¤¿¤ëÙÉ¹³¤·¤¿¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢¾¾»³¤¬È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè6ÂåK-1 WORLD GP¥¹ー¥Ñー¡¦¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂ·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1²óÀï¤Ç¥¢¥ê¡¦¥éー¥Þ¥ê¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤â¡¢½à·è¾¡¤Ç¥ì¥ßー¡¦¥Ñ¥é¤ËÇÔ¤ì3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤à½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¾¾»³¤Ï¡¢Æ±¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥ì¥ßー¡¦¥Ñ¥é¤Ë1RKOÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏKrush¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²£»³ÊþºÈ¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Î¡ÖKrush.181¡×¤ÇºØÆ£Í´ÅÍ¤ò2RKO¤Ç²¼¤·¡¢ºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆËÜ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1R¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÅç¤ÏÁ°½³¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤«¤é½³¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤°¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤Î¾¾»³¤ÏÆ°¤¤Ê¤¬¤é¥íー¥¥Ã¥¯¤äÁ°½³¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£2R¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥íー¥¥Ã¥¯¤ÈºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¾¾»³¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤äº¸¥·¥çー¥È¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¼´¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤¬Æ±¤¸µ÷Î¥¤Ç½³¤ê¤È¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª3R¡¢¾¾»³¤Ï¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¥Ò¥¶½³¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÅç¤â¥íー¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç±þÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¾¾»³¤Î±¦¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÃæÅç¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ê¥×¥ì¥¤¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¶Àª¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾¾»³¤¬È½Äê3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢K-1¥¬ー¥ë¥º¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤½éÅÐ¾ì¡ª
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³Í¦ÂÁÁª¼ê¤È¹çÆ±¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾»³Áª¼ê¤â°ÊÁ°Îø¥ê¥¢¡Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ö¥ë¡× ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êInstagram¤ÇÁê¸ß¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¾¾»³Áª¼ê¤¬¤¦¤µ¤®¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼«¿È¤â»ô°é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡¢¾¾»³Áª¼ê¤âÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇK-1²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤È¤·¤ÆK-1¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¾¾»³Áª¼ê¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éK-1¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬¤â¤È¤â¤È¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç(¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³Í¤ê)¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ K-1 ¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç·ë¹½¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾»³Áª¼ê¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼ê¤Ï·ë¹½¸ÉÆÈ¤Ç°ì¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÉé¤±¤º¤Ë¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¾¾»³Áª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¡¢¾¾»³Áª¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KOÏ¢È¯¤Ç¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡ªK-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡ÖºØÆ£¶³Âå¡×¤µ¤ó¤¬¾×·â¤ÎÂ¦Å¾¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ê¥ó¥°¤òÀÊ´¬
Âè16»î¹ç/K-1 WORLD GP 2026 -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦½à·è¾¡(2)/3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë vs ¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
·ë²Ì¡§¥³¥º¥í¥Õ¤¬È½Äê3-0¡Ê26-30¡¿26-30¡¿27-30¡Ë¤Ç¾¡Íø
Âè16»î¹ç¡¦¡ÖK-1 WORLD GP 2026 -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×½à·è¾¡»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤¿¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¤È¡¢¥¢¥¹¥é¥ó¡¦¥³¥·¥¨¥Õ¤òÇË¤Ã¤¿¥Ë¥ー¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªº£Âç²ñ¤Ï¡¢Âè13»î¹ç¤«¤éÂè15»î¹ç¤Þ¤Ç¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËKO·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÍèÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤Î±é½Ð¤ÏËÜ»î¹ç¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂè16»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó ¤¬ÃåÊª¤ò¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿K-1¥«¥éー¤ÎÀÄ¤¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
»î¹ç¤Ï1R¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥º¥í¥Õ¤¬º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£°Ê¹ß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤ò¼´¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£2R¡¢3R¤â¥³¥º¥í¥Õ¤ÏÅª³Î¤Ê¥¸¥ã¥Ö¤Èº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¦¥Ë¤ÎÈ¿·â¤òÉõ¤¸¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢3-0¤Ç¥³¥º¥í¥Õ¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢ºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎK-1 ¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤ÆÆü¡¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¸·¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â±þ±ç¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Æü¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Åö½é¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬ー¥ë¤òÂè13»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢KO·èÃå¤¬Â³¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢µÞ¤¤çÂè16»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤µ¤«»°»î¹çÏ¢Â³¤ÇKO¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·»ä¤¬¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»°Ï¢Â³KO¤Ï°ìÇ¯¡¢ÆóÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÈKO¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç´ï³£ÂÎÁà¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿Â¦Å¾¤òÈäÏª¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤È¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÁ°Êý¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦µ»¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È´ï³£ÂÎÁà¤òÃæ³Ø°ìÇ¯À¸¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹â¹»¤âÂÎÁà¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ë¹½¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éµ»¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£3»î¹ç KO ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï»ä¤¬½Ð¤ì¤ëÈÖ¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡ª(¾Ð)¡×¤ÈÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤ä±é½ÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢
¡ÖÏÂÊÁ¤ÎÃåÊªÉ÷°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢K-1 ¥«¥éー¤ÎÀÄ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤íÉôÊ¬¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÓ¤ò²Ö·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Ï³¤³°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ÎÍá°á¤È¤¤¤¦¤«ÃåÊª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¶åÆ¬¿È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½é¤Î²òÀâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡É¤¢¤Î¡ÉËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê²òÀâ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤È¤Æ¤â¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¶á¤ÇÁª¼ê¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ®µ¤¤ÇÂÎ¤¬²¹¤«¤¯¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÇ®µ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËK-1¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢
¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤ËK-1¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤³¤ÎK-1¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢SNS ¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£¸å¤âK-1¤ÎÉñÂæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
K-1¸ø¼°¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤ò½ª¤¨¤¿ºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡¢°Ï¤ß¼èºà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾°¡¢ËÜÂç²ñ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢ÅöÆü¤ÎÂç²ñ»î¹çÆ°²è¤ÏK-1¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/k1wgp_pr¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó²¼µ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
