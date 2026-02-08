STU48 ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¡ÃÓ¤Á¤ã¤ó¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥í¥é¥¤¥Ö22ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¥½¥í¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¥¥ó¥¿¥íー¡£¤È¶¦±é¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌë¤Ë
À¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×STU48¤ÎÃÓÅÄÍµ³Ú¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¥¥ó¥¿¥íー¡£¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ØÃÓ¤Á¤ã¤ó ¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¡¢¹Åç»Ô¡¦Åì¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡ØSTU48 Winter Live 2026 supported by SPACE SHOWER TV¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢1Éô¤Ï¡Ø²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡Ù¸ø±é¡¢2Éô¤ÏÃÓÅÄÍµ³Ú¤Ë¤è¤ë¡ØÃÓ¤Á¤ã¤ó ¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¹Åç¸©¡¦WAKO¥²¥Ð¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÓÅÄÍµ³Ú¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È Singa GO!GO!¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎÃ£À®¤ä¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞÊ¤ÌÍÄ´ººÃÄ¡×¤Ç¡È¸©Ì±¤ÎÂ¹¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¿ÃÓÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1Éô¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¥¥ó¥¿¥íー¡£¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·è¤áÂæ»ì¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âSTU48¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡Öº£¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏÅöÆü·ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È2Éô¤Ø¤ÎÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
1Éô¤Î´¶Æ°Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿2Éô¤Ç¤Ï¡¢µÒÆþ¤ìBGM¤«¤éºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¸÷¤ê¡¢ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤¢¤Îº¢¤ÎBGM¡Ù¤äÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ä¤¸¤í¤Ù¤¨¡Ù¤Ê¤É¡¢ÃÓÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª¶Ê¤Ç¡ÈÃÓÅÄ¥ïー¥ë¥É¡É¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥íー¡£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢À¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËSTU48 11th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¤«¤éËÜÊÔ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AKB48¥°¥ëー¥×²Î¾§ÎÏ·èÄêÀï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÓÅÄ¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡Ø°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤²¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¡Ù¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÀã·ÙÊó¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀã¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À2·îÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯º£Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÛÄ¥¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥¥ó¥¿¥íー¡£¤µ¤ó¤¬¡È¥È¥¥ー¥à¥ì¥¤¥Àー¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¡É»Ñ¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤ó¡¢22ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤ÀÃÓÅÄ¤Î20ºÐÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢Æ±¤¸¿ÈÄ¹152¥»¥ó¥Á¤Ç¡È´ðËÜº¬°Å¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡ÈÃÓ¥¥ó¥¿¥Ã¥°¡É¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø³Ø±àÅ·¹ñ¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à3¶Ê¤ò¸ÄÀË¤«¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤Ç15¸ÄÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÓÅÄ¤Î´é¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿´é·¿²ÖÉÓ¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÖÇä¤ì»Ä¤Ã¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃÓÅÄÀá¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥½¥í¶Ê¤äSTU48³Ú¶Ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥«¥Ðー¤Ê¤É¡¢Ç¯Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£Áª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëMC¤Ç¤â¡¢ÃÓÅÄ¤é¤·¤¤·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î¡Ö¥¤¥±¥¤¥±GO!GO! ¥¤¥±GO!GO!¡×¤Î¥³ー¥ë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ìºÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢ÃÓÅÄÍµ³Ú¤¬Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
Á´18¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿½ª±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀã¤ÎÃæ¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤òÇÛ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È¸©Ì±¤ÎÂ¹¡É¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡»¼Â»Ü³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ÃÓ¤Á¤ã¤ó ¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥í¥é¥¤¥Ö
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì/16:45 ¡¦¡¡³«±é/17:30
²ñ¾ì¡§¹Åç»Ô¡¦Åì¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¡Ê¹Åç»ÔÅì¶èÅì³ª²°Ä®10-31¡Ë
½Ð±é¡§ÃÓÅÄÍµ³Ú
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§¥¥ó¥¿¥íー¡£
Gu.¾®ÅÄ¸¶À¯¹ / Ba.Á°ÅÄ½ç»° / Key.ÊÝËÜ±à»Þ / Key.LISA / Dr.¿¹ÀîÂÙ²ð
¡»¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M1 ÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¡/¡¡STU48
M2 ¿¿Åß¤Î¥×ー¥ë¡¡/¡¡STU48
M3 °¦¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤²¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡ÊÂè5²óAKB48¥°¥ëー¥×²Î¾§ÎÏNo.£±·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ½©¸µ¹¯¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÃÓÅÄ¤Î¥½¥í¶Ê¡Ë
M4 µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¡¡¡ÊÂè3²óAKB48¥°¥ëー¥×²Î¾§ÎÏNo.£±·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ½©¸µ¹¯¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÃÓÅÄ¤Î¥½¥í¶Ê¡Ë
MC£±.
M5¡¡ ³Ø±àÅ·¹ñ with¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¡/¡¡¾®Àôº£Æü»Ò
M6 »Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æー¥¼¡¡with¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¡/¡¡¹â¶¶ÍÎ»Ò
M7 É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¡with¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¡/¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¡
M8 ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É¡¡/¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê
MC£².
M9 CLOSE YOUR EYES¡¡/¡¡Ä¹Þ¼¹ä
M10¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ä¡¡/¡¡RADWIMPS
M11¡¡Èá¤·¤ß¤ÏÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡/¡¡ÉÍÅÄ¾Ê¸ã
MC£³.
M12 ¤µ¤é¤Ð¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¡¡/¡¡ÂçÂí±Ó°ì
M13¡¡¥Á¥§¥êー¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡¡/¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò
M14¡¡Á´ÎÏ¾¯Ç¯¡¡/¡¡¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á
M15¡¡DIAMONDS¡¡/¡¡PRINCESS PRINCESS
ENCORE
EN1¡¡¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡¡/¡¡ºäËÜ¶å
EN2¡¡·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡¡/¡¡°æ¾å¤¢¤º¤ß
MC£´.
EN3 Ï²Ì¡Èô¹Ô¡¡/¡¡ÊÆÊÆCLUB
¢£STU48 ¸ø±é¡¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯ 2·î 9Æü¡Ê·î¡Ë¡ÖËÍ¤ÎÂÀÍÛ¡×¸ø±é¡¡/ STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
2026Ç¯ 2·î 10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡ÖSTU48 SHOWCASE LIVE 1st～£µth¡× / Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-WEST
2026Ç¯ 2·î 10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹ÈÖ³°ÊÔ¡×Âè9²ó / Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-WEST
2026Ç¯ 2·î 11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë ¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¸ø±é / Åìµþ¡¦½ÂÃ« SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
2026Ç¯ 2·î 14Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
2026Ç¯ 2·î 15Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
2026Ç¯ 2·î 15Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
2026Ç¯ 2·î 16Æü¡Ê·î¡Ë ¡ÖSTUDIO¡×¸ø±é / STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
2026Ç¯ 2·î 17Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡ª»Í¹ñ´Ñ¸÷Âç»È¡ßCharming Trip¡×¸ø±é / STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
¢¡STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î3Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü) STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
²ñ¾ì¡§¹Åç¸©¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶èÇòÅçËÌÄ®19-1¡Ë
¢£2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
¸ø±éÆâÍÆ¡§STU48¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±éwith THE STU BAND
¢£2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)
¸ø±éÆâÍÆ¡§ 1Éô¡§ÃæÂ¼Éñ¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È
2Éô¡§±éÌÜÄ´À°Ãæ
¢£2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
¸ø±éÆâÍÆ¡§ 1Éô¡§STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È Part1
2Éô¡§STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È Part2
¢¨³Æ¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²¾¤Ç¤¹¡£Àµ¼°¤Ê¤â¤Î¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä STU48¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡13th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー
¿·°æÍü°É(½éÁªÈ´)/ÃÓÅÄÍµ³Ú/ÀÐÅÄÀéÊæ/Æâ³¤Î¤²»/²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß/²¬Â¼Íü±û/ÈøºêÀ¤Î¤²Ö/¹©Æ£Íý»Ò/µ×Î±ÅçÍ¥²Ì/¿®Ç»Ãè²Ö/¹âÍº¤µ¤ä¤«/
¡úÃæÂ¼Éñ(¥»¥ó¥¿ー)¸¶ÅÄÀ¶²Ö/Ê¼Æ¬°ª/Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤/µÈÅÄºÌÎÉ
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä STU48¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡¡
¡ãType A¡ä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-90839～40
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-839～40
CD
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
Blu-ray
¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,900(ÀÇÈ´²Á³Ê\1,727)
·ÁÂÖ:CD¡ÜBlu-ray
[½é²ó¸ÂÄêÈ×]±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー·ôÉõÆþ
[ÄÌ¾ïÈ×]À¸¼Ì¿¿1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ãType B¡ä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-90841～42
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-841～42
CD
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
Blu-ray
¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,900(ÀÇÈ´²Á³Ê\1,727)
·ÁÂÖ:CD¡ÜBlu-ray
[½é²ó¸ÂÄêÈ×]±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー·ôÉõÆþ
[ÄÌ¾ïÈ×]À¸¼Ì¿¿1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ã·à¾ìÈ×¡ä
ÉÊÈÖ:NMAX-1448
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,250¡ÊÀÇÈ´¤²Á³Ê\1,136¡Ë
·ÁÂÖ:CD¤Î¤ß
