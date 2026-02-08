¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÁôÎà¤«¤é¹âÅù¿¢Êª¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¸°¤òÈ¯¸«～¥¼¥Ë¥´¥±Í³Íè¸÷²½³Ø·ÏI-¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¶Ê£¹çÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò²òÌÀ～
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 8Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ¥â¥Ç¥ëÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ë¥¼¥Ë¥´¥±¤«¤é¡¢¸÷²½³Ø·ÏI¡ÊPSI¡Ë-¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ëa/b·ë¹ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊLHCI¡ËÄ¶Ê£¹çÂÎ¤ÎÃ±ÎÌÂÎ¤ÈÆóÎÌÂÎ¤òÃ±Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¹âÀÇ½300 kV¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À Thermo Fisher Scientific Titan Krios G4¡Ê¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢PSI-LHCIÃ±ÎÌÂÎ¤ÈÆóÎÌÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1.94¢ò¤È2.52¢ò¤È¤¤¤¦¹âÊ¬²òÇ½¤Ç²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- PSI-LHCIÃ±ÎÌÂÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Ê¬²òÇ½¤Ç²òÀÏ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ê£¹çÂÎÆâÉô¤Î¿åÊ¬»Ò¤ÎÇÛÃÖ¤äÎåµ¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÜÆ°·ÏÏ©¤ò¾ÜºÙ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
- Î¦¾å¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎPSI-LHCIÆóÎÌÂÎ¹½Â¤¤ò¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÐÁôÍ³Íè¤Î PSI-LHCIÄ¶Ê£¹çÂÎÆóÎÌÂÎ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢PSI¥³¥¢Æ±»Î¤¬Ä¾ÀÜ·ë¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÍÍ¼°¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³µ Í×
¡¡¸÷²½³Ø·ÏI¤Ï¡¢¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤·¤ÆNADPH¤òÀ¸À®¤¹¤ë¸÷¹çÀ®¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ£¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£¥¼¥Ë¥´¥±Marchantia polymorpha¤Ï¸¶»ÏÅª¤ÊÎ¦¾å¿¢Êª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷¹çÀ®¤Î¤·¤¯¤ß¤ä¿¢Êª¤Î¿Ê²½¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ëÀ¸Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¦¾å¿¢Êª¤Î¸÷²½³Ø·ÏI¤ÏÃ±ÎÌÂÎ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¹½Â¤¤Î¤ß¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î·ÁÂÖ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ò¹½À®¤¹¤ë°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎèñÉ«¾ç½õ¶µ¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¡¢Romain La Rocca½õ¶µ¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¡Ê¸¦µæÅö»þ¡£¸½ºß¤ÏÊ©¹ñ¤ÎInstitute of Bioscience and Biotechnology of Aix-marseille¡ÊBIAM¡Ë½êÂ°¡Ë¡¢ÄÀ·ú¿Î¶µ¼ø¡¢½©ÅÄÁíÍý½Ú¶µ¼ø¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¤ÎËÜÀ¥¹¨¹¯½Ú¶µ¼ø¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¼¥Ë¥´¥±Í³Íè¤Î¸÷²½³Ø·ÏI¡ÊPSI¡Ë-¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë a/b ·ë¹ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊLHCI¡ËÄ¶Ê£¹çÂÎ¤ÎÃ±ÎÌÂÎ¤ÈÆóÎÌÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤Î¹½Â¤¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1.94¢ò¤È2.52¢ò¤Î¹âÊ¬²òÇ½¤Ç²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÎÌÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¬²òÇ½¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿åÊ¬»Ò¤ÎÇÛÃÖ¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆóÎÌÂÎ¤Î¹½Â¤¤«¤é¡¢PsaB/PsaG/PsaH/PsaM¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢ÆóÎÌÂÎ·ÁÀ®¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤ÊÎåµ¯¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°·ÐÏ©¤âÆ±Äê¤µ¤ì¡¢Ã±ÎÌÂÎ¤ÈÆóÎÌÂÎ¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÆóÎÌÂÎ¤Ï¹âÌ©ÅÙ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥¼¥Ë¥´¥±¤Ë¤ª¤±¤ëPSI-LHCIÄ¶Ê£¹çÂÎ¤Î¹½Â¤²òÌÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇPSI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë±Ñ¹ñ³Ø½Ñ»¨»ï¡ÖCommunications Biology¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥Ë¥´¥±¤ÎPSI-LHCIÄ¶Ê£¹çÂÎ¤ÎÆóÎÌÂÎ¹½Â¤
¢¡èñÉ«¾ç½õ¶µ¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡¡²¬»³Âç³Ø¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¡¢¥¬¥ó¤äÈùÀ¸Êª¤Î¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸÷¹çÀ®¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¦¾å¿¢Êª¤Î¥â¥Ç¥ëÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ë¥¼¥Ë¥´¥±¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸÷²½³Ø·ÏIÄ¶Ê£¹çÂÎ¤Î¹½Â¤²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷²½³Ø·ÏI¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÏÀÊ¸¾ðÊó
¡¡ÏÀ Ê¸ Ì¾¡§Structural study of monomeric and dimeric photosystem I-LHCI supercomplexes from a bryophyte
¡¡·Ç ºÜ »æ¡§Communications Biology
¡¡Ãø ¡¡¼Ô¡§Pi-Cheng Tsai, Romain La Rocca, Hiroyasu Motose, Jian-Ren Shen, Fusamichi Akita
¡¡D O I¡§10.1038/s42003-026-09631-w
¡¡U R L¡§https://www.nature.com/articles/s42003-026-09631-w
¢¡¸¦µæ»ñ¶â
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¿ä¿Ê¸¦µæ¡ÊJP22H04916¡Ë¡¢´ðÈ×¸¦µæ(B)¡ÊJP24K02025¡Ë¡¢´ðÈ×¸¦µæ(C)¡ÊJP25K08923¡Ë¤ÈÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡ÊJPJS00420230010¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ë¤Ï²¬»³Âç³Ø¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¡ÊCEPOU RIIS-n01¡Ë¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÏÀÊ¸¤Ï¡Ö²¬»³Âç³Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¹â¤¤¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï¤Ø¤ÎAPC»Ù±ç¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾Ü¤·¤¤¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÁôÎà¤«¤é¹âÅù¿¢Êª¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¸°¤òÈ¯¸«～¥¼¥Ë¥´¥±Í³Íè¸÷²½³Ø·ÏI-¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¶Ê£¹çÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò²òÌÀ～
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260205-1.pdf
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊRIIS¡Ë
¡¡http://www.riis.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/icsb/index.html
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥¿¥ë
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡¦SX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à～¡Ö½êÍ¡×¤«¤é¡Ö¶¦Í¡×¤Ø¡£¸¦µæµ¡´ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à～
¡¡https://sxplatform.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó1
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¸÷¹çÀ®¤òÃ´¤¦¡È¤æ¤¬¤ó¤À¥¤¥¹¡É·¿¤Î¿¨ÇÞ¤¬¡¢¿åÊ¬»Ò¤ò¼è¤ê¹þ¤à½Ö´Ö¤ò¥Ê¥ÎÉÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡ª ～¿Í¹©¸÷¹çÀ®¤Î¼Â¸½¤ØÂç¤¤Ê°ìÊâ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001990.000072793.html
¡¦¸÷¹çÀ®¤Ç¡È¤æ¤¬¤ó¤À¥¤¥¹¡É·¿¤Î¿¨ÇÞ¤¬»ÀÁÇÊ¬»Ò¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ～¿Í¹©¸÷¹çÀ®¿¨ÇÞ¤Î¹çÍýÅªÀß·×¤Î»å¸ý¤Ë～
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id671.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó2
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö²¬»³Âç³ØºÇ½ÅÅÀ¸¦µæÊ¬Ìî¡×¤òÀ©Äê～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ËÀè±Ô¸¦µæ·²¡Ê¸¦µæÆÃ¶è¡Ë¡Ö¿¢Êª¡¦¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯µòÅÀ¡×¤òÇ§Äê～¤ï¤¬¹ñ¶þ»Ø¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¸¦µæµòÅÀ¤¬¸¦µæ¤ÎÂî±ÛÀ¤ÈÃÏµå¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤Î·ò¹¯¡ÊPlanetary Health¡Ë¤ò¼Â¸½¤Ø
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡Ö¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡×¤òÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ë½éÆ³Æþ¡ª³Ø³°¤Ø¤Îµ¡´ï¶¦ÍÑ¤â³«»Ï¡ª
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÍÑ¥¯¥é¥¤¥ª¥×¥é¥º¥ÞFIB-SEMÁõÃÖ¡ÖArctis¡×¤òÀ¾ÆüËÜ¤Ë½éÆ³Æþ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003582.000072793.html
²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
