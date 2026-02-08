GLI¡¢¡ÖSummer Camp in Japan 2026¡×¤Î³«ºÅ¤È¡¢Àè¹ÔÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¡ª
¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾Ìç¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤´²ÈÄí¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖGlobal Learner¡Çs Institute¡Ê°Ê²¼¡¢GLI¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë½ÉÇñ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSummer Camp in Japan 2026¡× ¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÇ¯¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¹» Christ College Brecon¡Ê¥¯¥é¥¤¥¹¥È¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥ì¥³¥ó¡¿°Ê²¼CCB¡Ë ¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥× ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÂ¿¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤ÈÁ´ÂÎÁü¤òÃúÇ«¤Ë¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¹ÔÀâÌÀ²ñ ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Summer Camp in Japan 2026
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
CCB ¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～ 8·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¹ÔÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÈÌ¤Íè¤Ë½Ð²ñ¤¦²Æ ― GLI¤Î¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×
GLI¤Î¡ÖSummer Camp in Japan¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤äÃ»´üÂÚºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡È»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡¦¹ñºÝ´¶³Ð¡É¤ò°é¤à½ÉÇñ·¿Ãµµæ¥¹¥¿¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¡£¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÆ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¡¢µÄÏÀ¤·¡¢¶¨Æ¯¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼¡¤ÎÌä¤¤¤Ë¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«
- ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«
- ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¤É¤¦¸ì¤ë¤Î¤«
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡× ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤Ï¡¢±Ñ¹ñCCB¤Ç¤Î¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×¤â¼Â»Ü¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¸ø³«Ãæ
2025Ç¯²Æ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Æ°²è¡¦¼Ì¿¿¡¦¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÀâÌÀ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
Âè1²ó
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë19:30～20:30¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
Âè2²ó
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:15～16:00¡ÊGLIÀ²³¤¹»¡Ë(¹Èø¹»¡¦ÉðÂ¢¾®¿ù¹»¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê)
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¤´»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢GLI¸ø¼°LINE ¤è¤ê¡ÖÀè¹ÔÀâÌÀ²ñ´õË¾¡Ê2·î¡»Æü¡Ë¡×¤ÈÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GLI¸ø¼°LINE¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/oy6LYn9)
