³ØÀ¸¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó £Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å £Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¤¬¡¢¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö £²£°£²£¶¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê³ØÀ¸¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö 2026¡Ù¤Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖCUTIE STREET¡×¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¶Ê¤Î¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤ò´Þ¤à¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Ä¶Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñー¥¯ÂÎ¸³¤Ø¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»×¤¤¤¤ê¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÈÀÄ½Õ¤ÎÁ´Éô¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï½ª»ÏÂç¶½Ê³¡£¡ÖCUTIE STREET¡×¤ÎÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾è¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÂçËÁ¸±¤Ç¡¢Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ー¡ª¤â¤¦1²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö 2026¡Ù³«ºÅÍ½Äê¤Ï¡¢¡ÖTHE RAMPAGE¡×¡Ú2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥·¥£¡×¡Ú2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î½Õ¡¢¥Ñー¥¯¤ÎNO LIMIT!¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÆ±»þ¤ËËþµÊ¤·¡¢¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖCUTIE STREET¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
ºòÆü¸áÁ°10»þ45Ê¬º¢¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¨¥ê¥¢¤Î¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ñー¥¯¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖCUTIE STREET¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ªºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡×¤ä¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ò´Þ¤à¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Ä¶Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£MC¤Ç¤Ï¡¢ºùÄí¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¬Í¼Êë¤ì»þ¤Ç¡¢ÂçºåLOVER ～special edition for USJ～¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ4¿Í¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥Ñー¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Ç¤·¤¿¡ªº£Æü¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¸å¤â¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖCUTIE STREET¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
º´Ìî °¦²Ö
¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¥Ñー¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿¤È¤«»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤Î°ì¥Úー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÁýÅÄ ºÌÇµ
¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ä¤±¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤ÆÊõÊª¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÈÄÁÒ ²ÄÆà
¡Ö½Õ¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Á¤ã¤¦Í§Ã£¤È¥æ¥Ë¥Ð¤ËÍè¤ë¤Î¤â¡ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿Í§Ã£¤È¡ÈÄ¶ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òºî¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò½Õ¤â¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ú¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥²¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖCUTIE STREET¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢½ª»Ï¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡ªËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¿½÷À2¿ÍÁÈ¡Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í～¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡ÖCUTIE STREET¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ ÌÂ¤ï¤º±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥Æー¥¸¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤È¥æ¥Ë¥Ð¤â»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¿ÃË½÷4¿Í¥°¥ëー¥×¡Ë
¢£¡ÖCUTIE STREET¡×¤¬¡¢½Õ¤Î¥Ñー¥¯¤òËþµÊ¡ª
¡ÖCUTIE STREET¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¥Ñー¥¯¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¥åー¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ç¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥Æ¥£¤Î¥¥åー¥Æ¥£ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ°¤¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÂçËÁ¸±¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ªÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï3²óÌÜ¤Î¾è¼Ö¤Ç¤¹¡ªÁ°²ó¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¡ÄÄ¶¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¾è¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é½ÐÈ¯¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¡ØDK¥ï¥¤¥ë¥É¥É¥Ã¥¯～¥¢¥Ü¥«¥É¡õ¥Áー¥º¥½ー¥¹～¡Ù¤ò¼Â¿©¡£¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õー¥É¤ò´®Ç½¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢ÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¾è¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÂçËÁ¸±¤Ç¡¢Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢ºùÄí¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤â¤¦°ì²ó¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¶¶½Ê³¤·¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚCUTIE STREET¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢¸Åß·Î¤¼Ó¡¦º´Ìî°¦²Ö¡¦ÈÄÁÒ²ÄÆà¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¡¦ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡¦ÇßÅÄ¤ß¤æ¡¦¿¿ÆéÆäºé¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Î8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈKAWAII MAKER¡É¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÈKAWAII MAKER¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈKAWAII¡É¤ò¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸2²¯²ó¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô70²¯²ó¤òÆÍÇË¡£TikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025 ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÉôÌç¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢MUSIC AWARDS JAPAN 2025¤Ë¤Æ4ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
CUTIE STREET
¢£¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
ËÜÆü2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ45Ê¬º¢¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¨¥ê¥¢¤Î¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ñー¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñー¤êー¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¡£¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ê¤É¥Ñー¥¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ï°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÄ¶Ç®¶¸¡£²ñ¾ìÃæ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÊÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Î°Ù¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¿¤Á¤¬NEW KAWAII¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥Èー¥¯¤Ç¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÄÃÀ¾¤µ¤ó¤¬¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÇ¯¥Ñ¥¹¤ÇËè·îÀäÂÐÍè¤Æ¤¿¡ª¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¿¿Ãæ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥ê¥É¥ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡Ê¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É ～¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×～¡Ù¡Ë¤Ç¼Ùµ¤¤äÍ¾·×¤ÊÇ°¤¬¥Ö¥ï¥¡ー¥Ã¤Æ¡Ê¿á¤Èô¤Ö¡Ë¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ìÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Ï¥²¥¹¥È¤ä¥Ñー¥¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÄÃÀ¾ ¼÷¡¹²Î
¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¹â¹»À¸¤Î´Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤â¡Ë¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¹â¹»À¸ºÇ¸å¤ÎÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
·îÂ Å·²»
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤ïー¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¾¾ËÜ ¤«¤ì¤ó
¡Ö½Õ¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤ê¤È¤«¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤µ¤ß¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥²¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¥¹¥Ìー¥Ôー¤¿¤Á¤¬¿ä¤·¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñー¥¯¤Î¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¼¢²ì¸©¡¿½÷À2¿ÍÁÈ¡Ë
¡ÖUSJ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ÆÄ¶³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¿ÃË½÷4¿Í¥°¥ëー¥×¡Ë
¢£¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤¬¡¢½Õ¤Î¥Ñー¥¯¤òËþµÊ¡ª
¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë½Õ¤Î¥Ñー¥¯¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ～Âç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»～¡Ù¡£¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤é¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤Î¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂç¶½Ê³¡£¥Ö¥é¥¹¥¿ー¤ò¹½¤¨¤ÆÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢·â¤Ã¤Æ¡¢²õ¤·¤Æ¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¡Ø¥¤ー¥Ö¥ë¡¦¥¤ー¥Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ØÂç°ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡¦¥Ðー¥¬ー ～BBQ ¥Ýー¥¯&¥Ùー¥³¥ó～¡Ù¤ò¿©¤·¤Æ¡Ö´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤È°ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£¡Ø¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー(TM)¡Ù¤Ç¥Û¥°¥º¥ßー¥ÉÂ¼(TM)¤ËÅþÃå¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î¥Ð¥¿ー¥Óー¥ë(TM)¤Ç´¥ÇÕ¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎË¢¤¬¸ý¸µ¤Ë¤Ä¤¡¢¼«Á³¤È¤Ç¤¤¿¡È¤Ò¤²¡É¤ò¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¸«¤»¹ç¤¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÊË¢¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤¢¤¦¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¥á¥Æ¥ª¥í¥¸¥ó¥¯¥¹(TM)¡×¤ò¾§¤¨¤ë¤È¡¢Àã¤ò¤Õ¤é¤»¤ëËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡ª¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡ÊÀã¤¬¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤ì¤¿¡ª¡×¤È¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬Âç¶½Ê³¡ª¾Ð´é¤È´¿À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚFRUITS ZIPPER¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢·îÂÅ·²»¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡¦ÃçÀîÎÜ²Æ¡¦¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¦ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë 7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× ¡£¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¢¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¡È¸¶½É¡É¤«¤é¡ÖNEW KAWAII¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬TikTok¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢TikTokÆâ¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó30²¯²ó¡¢MV¤Ï6,400ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð±é¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
FRUITS ZIPPER
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¡Ö¡Ú¥æ¥Ë½Õ¸ÂÄê¡Û1¥Ç¥¤³Ø³ä¥Ñ¥¹¡×³µÍ×
¡Ö1 ¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¡×¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é1,000±ß³ä°ú¤ÇÆÃÊÌÈÎÇä¤¹¤ë¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥¹
¡ÚÂÐ¾ÝÆþ¾ì´ü´Ö¡Û 2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡Ë¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢³Æ¼ïÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸
¢¨Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡Ë¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢³Æ¼ïÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¡¢À¸ÅÌ¼êÄ¢¤ò
¹ØÆþ»þ¤ËÄó¼¨¡Ê¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡Ë¤Ç¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡Ú²Á³Ê¡Û7,900±ß ～ 10,900 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Æþ¾ìÆü¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë
¡ÚÈ¯Çä²Õ½ê¡ÛWEB¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë³Æ¼Ò¡Ê½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJTB
¢¨´ØÀ¾2ÉÜ4¸©¤Ëºß½»¤ÎÃæ¿Í¡Ê12 ºÐ～17 ºÐ¡¢¤Þ¤¿¤Ï18ºÐ¤Ç¹â¹»À¸¡Ë¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö´ØÀ¾NO LIMIT! ¥Ñ¥¹¡×¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç¤¹
¢¨¡Ú¥æ¥Ë½Õ¸ÂÄê¡Û1¥Ç¥¤³Ø³ä¥Ñ¥¹/´ØÀ¾NO LIMIT! ¥Ñ¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ú¥æ¥Ë½Õ¸ÂÄê¡Û³Ø³ä¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ÏÆþ¾ìÅöÆü¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸åÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¡¢ÆâÍÆ¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ö¡Ú¥æ¥Ë½Õ¸ÂÄê¡Û³Ø³ä¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×
¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é2,000±ß³ä°ú¤ÇÆÃÊÌÈÎÇä¤¹¤ë¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹
¡ÚÍøÍÑ´ü´Ö¡Û 2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´Ö¤Ç»ØÄê¤·¤¿1Æü
¡ÊÍ¸ú´ü´Ö³«»ÏÆü¡¿½é²óÆþ¾ìÆü¡Ë¤è¤ê1Ç¯´Ö
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡ÛÂç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡Ë¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢³Æ¼ïÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸
¢¨Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡Ë¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢³Æ¼ïÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¡¢À¸ÅÌ¼êÄ¢¤ò¹ØÆþ»þ¤ËÄó¼¨¡Ê¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡Ë¤Ç¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡Ú²Á³Ê¡Û20,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨Æþ¾ì½ü³°Æü¤¢¤ê
¡ÚÈ¯Çä²Õ½ê¡Û WEB¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢ ¢¨¥Ñー¥¯¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥³¥à¥¥ã¥¹¥È NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ì¥¸¥ãー³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥çー¡¢¥²¥¹¥È¤¬»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÈÄ¶´¶Æ°¡¦Ä¶¶½Ê³¡É¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡ÈÄ¶¸µµ¤¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
2001Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤ò³êÁö¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥³ー¥¹¥¿ー¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥é¥¤¥É¡×¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥½¥Ó¤ÎËÜÇ½¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥½¥ÓÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¦À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ñー¥¯³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÈDiscover U!!!¡É¤È¤·¡¢ 25Ç¯Ê¬¤ÎÄ¶»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡ÉÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO, LTD.APPROVAL NO. EJ6010902
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.