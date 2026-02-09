¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡Ö¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À¡×¤òÀ©Äê
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 9Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î30Æü¤Ë¡Ö¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡ËÜÀë¸À¤Ï¡¢¡Ö²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡§ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ËÜ³Ø¤Ï¡Ö²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊâ¤ß¤ò¶¯¤á¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¶¯²½¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¡¦À©ÅÙ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹¤¯°ìÈÌ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆËÜ³Ø¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¸¦µæ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¸¦µæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¸¦µæ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ³Ø¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤ä¡Ö¸¦µæ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¶µ°é¡¢¶µ³Ø¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¸«Êý¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæÂç³Ø¤ÎÄêµÁ¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¦µæ¡×¤È¡Ö¶µ°é¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤òÆü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤·¡¢¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡ÖÉÔ°×Î®¹Ô¡×¤Î´¶³Ð¤ò¼¹¹ÔÉô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±Ä¤ò¡¢º£°Ê¾å¤ËÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ïÃ´Åö¤Îº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡Ê¸¦µæ¡¦»º³Ø¶¦ÁÏÁí³çÃ´Åö¡Ë¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê³Ø»öÃ´Åö¡Ë¡¦¾åµéURA¤Ï¡¢¡ÖÀ©Äê¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î³ØÆâ³°¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤µ¤é¸¦µæÂç³ØÀë¸À¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ËÜ³Ø¤¬ÌÜ»Ø¤¹¸¦µæÂç³Ø¤Î»Ñ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡¢²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜÀë¸À¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÊª»ö¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢Âç¸µ¤È¤Ê¤ëÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¡ÊËÜÀë¸À¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤ÏÁÈ¿¥ÎÏ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²¬»³Âç³Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºJ-PEAKS¤ÎºÎÂòÂç³Ø¤Ê¤É¡¢³Æ¡¹¤ÎÂç³Ø¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¸¦µæÂç³Ø¤ÎÁü¤òÌÀ³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢·Ð±Ä¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¸¦µæÂç³Ø·²¤Î·ÁÀ®¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤È¸¦µæÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂç³Ø·²¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡²¬»³Âç³Ø¤¬¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò¸å¡¢»öÌ³ÉôÌç¤ò´Þ¤á¤¿³ÆÉô¶É¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¿¦°÷¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¦µæÂç³Ø¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¶ÈÌ³¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶µ°é³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜÀë¸À¤ÎºöÄê¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø·Ð±ÄÀïÎ¬²ñµÄ¡¢¤½¤·¤ÆË¡Äê²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë¶µ°é¸¦µæÉ¾µÄ²ñ¡¢Ìò°÷²ñ¡¢·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È½ô²ñµÄ¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤ÆÄê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆËÜÀë¸À¤Î½Å¤ß¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àë¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç³Ø¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÜÀë¸À¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÁ°¤Ë»ä¤ÎÁÛ¤¤¤òµ¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¡¢Â´¶ÈÀ¸¡ÊÆ±Áë²ñ¡Ë¤é¤Ë¹¤¯¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¸¦µæÂç³ØÀë¸À¡×¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤¬²£Å¸³«¤·¡¢Â¾Âç³Ø¤Ë¤â¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÜ³Ø¤¬·Ç¤²¤ëÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤òÃå¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊÑ³×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À
ÄêÎãµ¼ÔÈ¯É½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ëÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹
ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤Èº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¡Êº¸¡Ë¡Ë
¡»¡Ö¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À¡×¤ÎÀ©Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÚÆá¿ÜÊÝÍ§ ²¬»³Âç³Ø ³ØÄ¹¡Û
¡¡¡Úº´Æ£Ë¡¿Î ÉûÍý»ö¡Ê¸¦µæ¡¦»º³Ø¶¦ÁÏÁí³ç¡Ë¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê³Ø»ö¡Ë¡¦¾åµéURA¡Û
¡¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20251126-2.pdf
