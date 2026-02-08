¡ÚÀê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMPÌ¾¸Å²°¹»¡ÛÀâÌÀ²ñ¤ÈÂÐÌÌ´ÕÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Àê¤¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥¸ー¥Ç¥¤¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¡×¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥¿¥í¥Ã¥È¡õ¼êÁê¤ò2Æü´Ö¤Ç³Ø¤Ö¡¢Ã»´ü½¸ÃæÀê¤¤»ÕÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¸©¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Ë¶¶¡¦±É¡¦Æ£¤¬µÖ¡¦¶â»³¤Î5¹»¼Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¡§https://milkyway.co.jp/camp/
°¦ÃÎ¸©¤Ç5¹»¼Ë¡ª¥¿¥í¥Ã¥È¤È¼êÁê¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤éÀê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP
Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMPÌ¾¸Å²°¹»
°¦ÃÎ¸©¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Ë¶¶¡¦±É¡¦Æ£¤¬µÖ¡¦¶â»³¤Î5¹»¼Ë¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤ËÀê¤¤´Û¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àê¤¤»ÕÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÀê¤¤»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÀê¤¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ì¾¸Å²°±ØÁ°
Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¤ÏËè½µ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÌ¾¸Å²°¹»¤ÇÄ¾ÀÜ¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¶á¹Ù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/139339/table/9_1_546beafb8fce885752d66eeed1c9bdeb.jpg?v=202602090951 ]
Àê¤¤»Õ¤¯¤ë¤È¤ó¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ´ÕÄê
Àê¤¤»Õ¤¯¤ë¤È¤ó
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Àê¤¤´Û¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤ÂåÉ½Àê¤¤»Õ¡£2022Ç¯¡¦2023Ç¯Âç¼êÅÅÏÃÀê¤¤·î´Ö¿Íµ¤&¸ý¥³¥ßNo.1Àê¤¤»Õ¡£¥¨¥Ã¥¯¥¹1.5Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¡¦TikTok4.7Ëü¥Õ¥©¥í¥ïーÄ¶¤¨¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー7Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÄ¶¤¨¤ëÍÌ¾Àê¤¤»Õ¡£TikTok¤Î¥¿¥í¥Ã¥ÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï·î´Ö300ËüºÆÀ¸ÆÍÇË¡£Îß·×6,000¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¡£Àê¤¤Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥×¥íÀê¤¤»Õ¤òÂ¿¿ô°éÀ®¡£2026Ç¯1·î3Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡×½Ð±é¡£ÃË¤À¤«¤é¤ï¤«¤ëÃËÀ¿´Íý¤ÈÀ¾ÍÎÀê½Ñ¤ò¸ò¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥«¥ê¥¹¥ÞÀê¤¤»Õ¡£
Àê¤¤»ÕÍÜÀ®CAMP¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤È¤óÀèÀ¸¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤âÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ë¤È¤óÀèÀ¸¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç´ÕÄê¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/139339/table/9_2_2da0a3e3078f78f14a4f61be70f41807.jpg?v=202602090951 ]
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥¸ー¥Ç¥¤
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©350-0043
ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¿·ÉÙÄ®1-9-3 ¥ê¥¸¥¨ー¥ë¥¨¥Õ¥Ó¥ë 3³¬2¹æ¼¼
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æÏÂ¹À
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Àê¤¤´Û¡¦Àê¤¤¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¡¦Àê¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
ÀßÎ©¡§ 2018Ç¯4·î3Æü