¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂè17²ó·îÃÏ³Ì¸¦µæ²ñ¡×¤ò²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¤Ç³«ºÅ

¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ò¹½À®¤¹¤ë²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¡ÊÄ»¼è¸©»°Ä«Ä®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü～12Æü¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂè17²ó·îÃÏ³Ì¸¦µæ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÌó20Ì¾¤Î³ØÀ¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¡£ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢·î²Ê³Ø¼Ô´Ö¤Î¸òÎ®¡¦Ì©¤ÊµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÂ¾Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÍý²ò¡¦¼«¿È¤ÎÊ¬Ìî¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÎÌÀ³Î²½¡¦¿·¤·¤¤¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎÈ¯·¡¡×¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¾®Ìî»û·½Í´½Ú¶µ¼ø¡Ê²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¡Ë¤¬À¤ÏÃ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1ÆüÌÜ¤Ï¡¢7Ì¾¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤È°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¡¢Ë§Ìî¶Ë¶µ¼ø¡Ê²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¡Ë¡¢Ä¹²¬±û½Ú¶µ¼ø¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø±§ÃèÃÏµåÃµºº¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¹â°µ¼Â¸³¤È¥µ¥ó¥×¥ëÊ¬ÀÏ¤«¤éÃµ¤ë·î¤ÎÆâÉô¹½Â¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹Ö±é¡¢ÂçÃÝ¿¿µª»Ò¶µ¼ø¡Ê²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ëSLIM¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿²Ê³ØÀ®²Ì¤Î¾Ò²ð¡¢¤½¤·¤Æº£½©¤ËÅö¸¦µæ½ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿²ÐÀ±´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖÏÇÀ±É½ÁØ´Ä¶ÌÏµ¼¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅö¸¦µæ½ê¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀßÈ÷¤Î¸«³Ø¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï¡¢µÜºêÍýº»¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ë·îÆâÉô¿Ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÆ¤ÏÀ¡¢JAXA¤Î·îÏÇÀ±Ãµºº¥Çー¥¿²òÀÏ¥°¥ëー¥×¡ÊJLPEDA¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°¾Ò²ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä»¼èº½µÖ¤Ø¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢¾®¶ÌË§·É¶µ¼ø¡ÊÄ»¼èÂç³Ø¡Ë¤Ë¤è¤ëº½µÖ¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡¢Ä»¼èº½µÖ·îÌÌ¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ö¥ë¥Ê¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¸«³Ø¤È¡¢½¼¼Â¤Î3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Î°éÀ®¡¢·î²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤È²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¹ç¼Ì¿¿
¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÏÇÀ±É½ÁØ´Ä¶ÌÏµ¼¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÂçÃÝ¶µ¼ø¡Êº¸¤«¤é2ÆüÌÜ¡Ë
ÏÇÀ±É½ÁØ´Ä¶ÌÏµ¼¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡ÊHP2233-KIA, ¡Ê³ô¡ËÊæ¹â¾¦²ñ¡Ë
Æ±»þ¤Ë¸¦µæµ¡´ïÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥«¥á¥é¡ÊSWIR-640, VNIR-1800, Hyspex¡Ë
Ä»¼èº½µÖ¤Î»ë»¡
Ä»¼èº½µÖ·îÌÌ¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ö¥ë¥Ê¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¸«³Ø
²¬»³Âç³ØÏÇÀ±Êª¼Á¸¦µæ½ê¡ÊÄ»¼è¸©»°Ä«Ä®¡Ë
